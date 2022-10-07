В этой статье я покажу, как извле­кать основные арте­фак­ты из обра­зов опе­ратив­ной памяти Windows. Мы вос­ста­новим про­цесс ата­ки, что­бы рас­сле­довать инци­дент. В этом нам поможет лабора­тор­ная работа TeamSpy с ресур­са CyberDefenders

По сце­нарию сот­рудник ком­пании сооб­щил, что получил подоз­ритель­ное элек­трон­ное пись­мо с фай­лом докумен­та и пос­ле это­го компь­ютер начал вес­ти себя стран­но. Груп­па реаги­рова­ния на инци­ден­ты сде­лала нес­коль­ко дам­пов памяти с подоз­ритель­ных машин. Наша задача — рас­сле­довать инци­дент и разоб­рать­ся, что про­изош­ло.

info По резуль­татам решения кей­са необ­ходимо отве­тить на ряд воп­росов, одна­ко я покажу лишь сам про­цесс решения. Пов­торив про­хож­дение, ты смо­жешь сам дать отве­ты для зак­репле­ния матери­ала.

Заг­рузим ар­хив с арте­фак­тами и прис­тупим к их иссле­дова­нию.

Используемые утилиты

Используемые для извлечения данных плагины Volatility 2

Imageinfo — пла­гин для опре­деле­ния опе­раци­онной сис­темы, пакета обновле­ний и аппа­рат­ной архи­тек­туры иссле­дуемо­го обра­за. Pstree — прос­мотр спис­ка про­цес­сов в виде дерева. Handles — прос­мотр откры­тых дес­крип­торов к фай­лам, раз­делам реес­тра, мьютек­сам, име­нован­ным каналам, событи­ям в про­цес­сах. Так­же мож­но отоб­разить дес­крип­торы для кон­крет­ного про­цес­са, задав филь­тр по типу объ­екта. Consoles — пла­гин для поис­ка команд, которые зло­умыш­ленни­ки вве­ли через cmd. exe . Основное пре­иму­щес­тво это­го пла­гина в том, что он не толь­ко печата­ет коман­ды, вве­ден­ные зло­умыш­ленни­ками, но и собира­ет весь экранный буфер (ввод и вывод). Memdump — извле­чение всех резиден­тных стра­ниц памяти в про­цес­се. Filescan — пла­гин для поис­ка объ­ектов FILE_OBJECT в памяти с помощью ска­ниро­вания тегов пула. Этот пла­гин най­дет все откры­тые фай­лы. Dumpfiles — извле­чение кеширо­ван­ных фай­лов из обра­за памяти. Netscan — поиск сетевых арте­фак­тов в 32- и 64-раз­рядных дам­пах памяти. Этот пла­гин находит конеч­ные точ­ки TCP и UDP, а так­же ищет локаль­ные и уда­лен­ные IP-адре­са. Printkey — поиск зна­чений в ука­зан­ном раз­деле реес­тра Windows. Userassist — получе­ние информа­ции из клю­ча реес­тра UserAssist. Mftparser — ска­ниру­ет записи глав­ной таб­лицы фай­лов (MFT) в памяти и выводит информа­цию о вре­мен­ных мет­ках фай­лов. Autoruns — под­клю­чаемый пла­гин для поис­ка точек сох­ранения исполня­емых фай­лов в сис­теме. Для под­клю­чения пла­гина нуж­но добавить его в каталог plugins инс­тру­мен­та Volatility. Malfind — пла­гин для поис­ка скры­того или внед­ренно­го в память про­цес­сов кода. Editbox — пла­гин для извле­чения тек­ста из эле­мен­тов управле­ния Windows Edit.

Исследование хоста ecorpoffice

Преж­де чем искать вирус­ную активность, давай получим пер­вичную информа­цию о сис­теме, имя компь­юте­ра, сетевой адрес и вер­сию опе­раци­онной сис­темы.

python2. 7 vol. py -f "ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010-36b02ed3. vmem" imgeinfo

Вер­сия ОС — Win7SP1x64 . Мы будем ее ука­зывать при поис­ке дру­гих арте­фак­тов в качес­тве про­филя в Volatility.

По­лучим имя компь­юте­ра, для это­го про­верим сле­дующий ключ реес­тра:

SYSTEM\ ControlSet001\ Control\ ComputerName\ ComputerName

python2 vol. py - f ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010- 36b02ed3. vmem \ -- profile=Win7SP1x64 printkey - K "ControlSet001\ Control\ ComputerName\ ComputerName"

Имя компь­юте­ра: WIN-191HVE3KTLO .

Вы­ясним сетевой адрес. Для это­го про­верим ключ, в котором содер­жатся иден­тифика­торы сетевых адап­теров. Здесь же мож­но най­ти и информа­цию о сети.

python2 vol. py - f ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010- 36b02ed3. vmem \ -- profile=Win7SP1x86_ 23418 printkey \ - K "ControlSet002\ Services\ Tcpip\ Parameters\ Interfaces\{ 360E0CDC- 9C78- 4D3B- A0Af- 69CC45DE6D70}"

IP-адрес иссле­дуемой машины — 10.1.1.122.

Про­ана­лизи­руем запущен­ные про­цес­сы в сис­теме, их спи­сок выг­рузим в файл pstree. txt .

python2. 7 vol. py - f "ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010- 36b02ed3. vmem" \ -- profile=Win7SP1x64 pstree > ecorpoffice/ pstree. txt

Мы обна­ружи­ли про­цесс OUTLOOK. EXE , иден­тифика­тор про­цес­са — 2692. По сце­нарию нам извес­тно, что инци­дент про­изо­шел пос­ле того, как поль­зователь запус­тил вло­жение в пись­ме. Вос­ста­новим все сооб­щения поль­зовате­ля и най­дем вре­донос­ное. Для это­го ищем в про­цес­се все объ­екты FILE .

python2. 7 vol. py - f "ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010- 36b02ed3. vmem" \ -- profile=Win7SP1x64 handles - p 2692 - t FILE > ecorpoffice/ FILE_ OUTLOOK

В резуль­тате ана­лиза объ­ектов FILE обна­руже­но имя поч­тового ящи­ка поль­зовате­ля:

\ Device\ HarddiskVolume1\ Users\ phillip. price\ AppData\ Local\ Microsoft\ Outlook\ phillip. price@e- corp. biz. pst

Поп­робу­ем выг­рузить этот кон­тей­нер из памяти про­цес­са. Най­дем физичес­кий адрес фай­ла, исполь­зуя пла­гин filescan.

python2. 7 vol. py - f "ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010- 36b02ed3. vmem" \ -- profile=Win7SP1x64 filescan > ecorpoffice/ filescan`

Выг­ружа­ем най­ден­ный файл, даем ему рас­ширение .ost и заг­ружа­ем в ути­литу OST Extractor.

python2. 7 vol. py - f "ecorpoffice/ win7ecorpoffice2010- 36b02ed3. vmem" \ -- profile=Win7SP1x64 dumpfiles - Q 0x000000007d4d9450 - u - D ecorpoffice/

Не забыва­ем про аргу­мент -u , который поз­воля­ет выг­рузить боль­шее количес­тво дан­ных.

По­луча­ем файл file. None. 0xfffffa80042dcf10. dat . Тоже меня­ем ему раз­решение на .ost и заг­ружа­ем в OST Extractor.

Пос­ле кон­верти­рова­ния OST в ука­зан­ной пап­ке появит­ся сооб­щение поль­зовате­ля в фор­мате EML. Перехо­дим в пап­ку сооб­щений и смот­рим его.

Пись­мо отправ­лено с поч­тового ящи­ка karenmiles@t-online. de . В атта­че — документ bank_statement_088452. doc . IP-адрес поч­тового сер­вера — 31. 6. 35. 122 . Пись­мо пос­тупило 4 октября 2016 года в 12:02:04 (UTC).

Что­бы извлечь вло­жение, мож­но вос­поль­зовать­ся блок­нотом, для это­го декоди­руем аттач из Base64 и сох­раня­ем файл с рас­ширени­ем .doc. Либо можешь открыть EML с помощью поч­тового кли­ента (того же Outlook).

Итак, берем файл bank_statement_088452. doc и начина­ем изу­чать. Его MD5:

c2dbf24a0dc7276a71dd0824647535c9

Про­верим наличие мак­роса в получен­ном вло­жении с помощью ути­литы olevba.

olevba bank_ statement_ 088452. doc

Мак­рос силь­но обфусци­рован, и по‑быс­тро­му его про­ана­лизи­ровать не получит­ся, поэто­му откро­ем документ в Microsoft Word и нач­нем отла­живать скрипт на Visual Basic.

Пе­рей­дем в «Вид → Мак­росы» и наж­мем кноп­ку «Отла­дить». Находим сле­дующий учас­ток кода.

В фун­кции xvkBjM выпол­няет­ся запуск содер­жимого в перемен­ной UsoJar . Най­дем мес­то в коде, где фор­миру­ется эта перемен­ная, пос­тавим точ­ку оста­нова и запус­тим скрипт.

Пос­ле выпол­нения это­го учас­тка кода в перемен­ной UsoJar появит­ся коман­да на PowerShell, которая декоди­рует дан­ные и исполня­ет их.

Пре­обра­зуем дан­ные из Base64 и пос­мотрим содер­жимое.

Как видим, скрипт на PowerShell находит и запус­кает исполня­емые фай­лы вот из этой пап­ки:

C: \ Users\ < user> \ AppData\ Local\ Temp

Пе­ред тем как запус­кать вре­донос­ный документ, нач­нем записы­вать сетевой тра­фик, для это­го запус­тим в вир­туаль­ной машине Wireshark.

Как видим, до запус­ка скрип­та на PowerShell про­исхо­дит заг­рузка полез­ной наг­рузки с IP-адре­са 54. 174. 131. 235 .

Вре­донос­ный скрипт на VBA заг­ружа­ет полез­ную наг­рузку со сле­дующе­го адре­са:

http:/ / 54. 174. 131. 235/ files/ tv_ x64. exe

Наг­рузка будет сох­ранена в файл

C: \ Users\ < user> \ AppData\ Local\ Temp\ SkypeC2AutoUpdate. exe

За­тем этот файл запус­кает­ся.