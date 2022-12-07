Ис­сле­дова­ние исполня­емо­го фай­ла мож­но раз­делить на три эта­па: повер­хностный, глу­бокий, хирур­гичес­кий. На пер­вом мы малыми силами собира­ем информа­цию о подопыт­ном фай­ле. Под «малыми силами» я под­разуме­ваю лег­кие в исполь­зовании и широко рас­простра­нен­ные средс­тва ана­лиза. В этой статье мы погово­рим о них и для наг­ляднос­ти взло­маем нес­ложную защиту.

«Фундаментальные основы хакерства» Мы пуб­лику­ем эту статью в честь начала пред­заказов обновлен­ной вер­сии кни­ги Кри­са Кас­пер­ски «Фун­дамен­таль­ные осно­вы хакерс­тва», получив­шей под­заголо­вок «Ана­лиз прог­рамм в сре­де Win64». В пер­вой час­ти статьи ты вкрат­це поз­накомишь­ся с основны­ми инс­тру­мен­тами отладки, а вто­рая — это отры­вок из кни­ги. Он уже пуб­ликовал­ся в «Хакере», но теперь дос­тупен без плат­ной под­писки. Ос­тавить пред­заказ на кни­гу, что­бы при­обрести ее со скид­кой 25%, ты можешь на сай­те изда­тель­ства «Солон‑пресс».

Этап 1

Ес­ли работа ведет­ся в Linux, сре­ди инс­тру­мен­тов повер­хностно­го ана­лиза мож­но отме­тить такие при­ложе­ния:

file опре­деля­ет тип фай­ла, ана­лизи­руя его поля;

опре­деля­ет тип фай­ла, ана­лизи­руя его поля; readelf отоб­ража­ет информа­цию о сек­циях фай­ла;

отоб­ража­ет информа­цию о сек­циях фай­ла; ldd выводит спи­сок динами­чес­ких биб­лиотек, от которых зависит дан­ный исполня­емый файл;

выводит спи­сок динами­чес­ких биб­лиотек, от которых зависит дан­ный исполня­емый файл; nm выводит спи­сок декори­рован­ных имен фун­кций, которые соз­дают­ся ком­пилято­рами язы­ков, под­держи­вающих перег­рузку фун­кций. Затем ути­лита может декоди­ровать эти име­на;

выводит спи­сок декори­рован­ных имен фун­кций, которые соз­дают­ся ком­пилято­рами язы­ков, под­держи­вающих перег­рузку фун­кций. Затем ути­лита может декоди­ровать эти име­на; c++filt пре­обра­зует декори­рован­ные име­на фун­кций в пер­воначаль­ные с уче­том переда­ваемых и получа­емых аргу­мен­тов;

пре­обра­зует декори­рован­ные име­на фун­кций в пер­воначаль­ные с уче­том переда­ваемых и получа­емых аргу­мен­тов; strings выводит стро­ки, содер­жащи­еся в фай­ле, с уче­том задан­ного шаб­лона.

В Windows со мно­гими из этих задач справ­ляет­ся ути­лита dumpbin, вхо­дящая в пос­тавку Visual Studio.

Ес­ли мы получи­ли общее пред­став­ление о фай­ле и не наш­ли ничего полез­ного для взло­ма, есть смысл перехо­дить к сле­дующе­му эта­пу.

Этап 2

Вто­рой этап — это дизас­сем­бли­рова­ние. Его цель — обна­ружить защит­ный механизм. Сущес­тву­ет два вида дизас­сем­бли­рова­ния: ста­тичес­кое и динами­чес­кое (более извес­тное как отладка или трас­сиров­ка). В пер­вом слу­чае изу­чает­ся дизас­сем­блер­ный код, получен­ный с помощью авто­мати­чес­кого ана­лиза дизас­сем­бле­ром исполня­емо­го фай­ла без его запус­ка.

Ди­нами­чес­кое дизас­сем­бли­рова­ние пред­полага­ет запуск прог­раммы и ее пошаго­вое исполне­ние. Обыч­но отладка про­ходит в спе­циаль­ной и обо­соб­ленной сре­де. Это нуж­но на слу­чай, если прог­рамма пред­став­ляет какую‑то угро­зу для сис­темы.

В качес­тве отладчи­ка в Linux мож­но вос­поль­зовать­ся ста­рым доб­рым GDB либо средс­тва­ми трас­сиров­ки в Radare2. В Windows выбор тоже невелик: OllyDbg пос­тепен­но уста­рева­ет и не обновля­ется. В нем отла­живать при­ложе­ния мож­но толь­ко в режиме поль­зовате­ля. Пос­ле смер­ти SoftICE единс­твен­ным нор­маль­ным отладчи­ком в Windows стал WinDbg. В нем мож­но отла­живать драй­веры на уров­не ядра.

Ста­тичес­кие дизас­сем­бле­ры тоже делят­ся на две груп­пы: линей­ные и рекур­сивные. Пер­вые переби­рают все сег­менты кода в дво­ичном фай­ле, декоди­руют и пре­обра­зуют их в мне­мони­ки язы­ка ассем­бле­ра. Так работа­ет боль­шинс­тво прос­тых дизас­сем­бле­ров, вклю­чая objdump и dumpbin. Может показать­ся, что так и дол­жно быть. Одна­ко, ког­да сре­ди исполня­емо­го кода встре­чают­ся дан­ные, воз­ника­ет проб­лема: их не надо пре­обра­зовы­вать в коман­ды, но линей­ный дизас­сем­блер не в сос­тоянии отли­чить их от кода! Мало того, пос­ле того как сег­мент дан­ных завер­шится, дизас­сем­блер будет рас­син­хро­низи­рован с текущей позиции кода.

С дру­гой сто­роны, рекур­сивные дизас­сем­бле­ры, такие как IDA Pro, Radare2 и Ghidra, ведут себя ина­че. Они дизас­сем­бли­руют код в той же пос­ледова­тель­нос­ти, в которой его будет исполнять про­цес­сор. Поэто­му они акку­рат­но обхо­дят дан­ные, и в резуль­тате боль­шинс­тво команд бла­гопо­луч­но рас­позна­ется.

Но и здесь есть лож­ка дег­тя. Не все кос­венные перехо­ды лег­ко отсле­дить. Сле­дова­тель­но, какие‑то пути выпол­нения могут остать­ся нерас­познан­ными. Помога­ет то, что сов­ремен­ные дизас­сем­бле­ры при­меня­ют раз­ные эвристи­чес­кие при­емы с уче­том кон­крет­ных ком­пилято­ров.

Этап 3

Ког­да адрес защит­ного механиз­ма най­ден, мож­но прис­тупать к треть­ему эта­пу — хирур­гичес­кому. Сущес­тву­ет нес­коль­ко видов непос­редс­твен­ного взло­ма. Самый прос­той вари­ант — вос­поль­зовать­ся шес­тнад­цатерич­ным редак­тором.

Су­щес­тву­ет мно­жес­тво HEX-редак­торов на любой вкус и цвет, нап­ример 010 Editor, HexEdit, HIEW. Воору­жай­ся одним из них, и тебе оста­нет­ся толь­ко переза­писать коман­ду по най­ден­ному адре­су. Но в дво­ичном фай­ле силь­но не раз­бежишь­ся! Сущес­тву­ющий код не дает прос­тора для манипу­ляций, поэто­му нам при­ходит­ся уме­щать­ся в име­ющем­ся прос­транс­тве.

Про­тиво­пока­зано раз­дви­гать или сдви­гать коман­ды, даже выкиды­вать име­ющиеся конс­трук­ции мож­но толь­ко с боль­шой осто­рож­ностью. Ведь подоб­ные манипу­ляции с кодом при­ведут к сдви­гу сме­щений осталь­ных команд, а ука­зате­ли в таком слу­чае будут ука­зывать в кос­мос!

Этим спо­собом, одна­ко, мож­но хак­нуть боль­шое количес­тво защит­ных механиз­мов. А как быть, если надо не прос­то взло­мать прог­рамму, а добавить или заменить в ней какие‑то фун­кции? Понят­но, что HEX-редак­тор тут тебе не друг.

Здесь на помощь при­ходит тех­ника осна­щения дво­ично­го фай­ла. Оно поз­воля­ет вста­вить поч­ти неог­раничен­ный блок кода в поч­ти любое мес­то фай­ла. Понят­но, что без пос­торон­них средств это­го не добить­ся. Осна­щение реали­зуют спе­циаль­ные биб­лиоте­ки, пре­дос­тавля­ющие гиб­кие API.

С помощью ста­тичес­кого осна­щения про­изво­дит­ся модифи­кация фай­ла непос­редс­твен­но на дис­ке. То есть бинар­ный файл сна­чала надо дизас­сем­бли­ровать, най­ти под­ходящее мес­то, обла­дающее дос­таточ­ным прос­транс­твом для вклю­чения полез­ной наг­рузки, и, внед­ряя потус­торон­ний код, усле­дить, что­бы не полома­лись сущес­тву­ющие ука­зате­ли на код и дан­ные. В этом деле приз­ваны помочь такие инс­тру­мен­ты, как Dyninst и PEBIL. Пос­ле модифи­кации фай­ла он записы­вает­ся в изме­нен­ном виде обратно на диск.

Ди­нами­чес­кое осна­щение работа­ет по дру­гому прин­ципу. Подоб­но отладчи­кам движ­ки динами­чес­кого осна­щения сле­дят за выпол­няемы­ми про­цес­сами и вно­сят код пря­мо в память. Поэто­му при динами­чес­ком осна­щении не нуж­но ни дизас­сем­бли­рова­ние, ни изме­нение бинар­ника, от чего одним махом исче­зают все негатив­ные пос­ледс­твия.

Од­нако во вре­мя динами­чес­кого осна­щения, так как прог­рамма выпол­няет­ся «под наб­людени­ем», ее про­изво­дитель­ность замет­но пада­ет. Для динами­чес­кого осна­щения исполь­зуют­ся сис­темы DynamoRIO (сов­мес­тный про­ект HP и MIT) и Pin (Intel).

Мо­жет показать­ся, что динами­чес­кое осна­щение луч­ше во всех отно­шени­ях. А вот и нет! Такую прог­рамму нель­зя будет исполнить на дру­гом компь­юте­ре, где нет никаких спе­циаль­ных средств. Тог­да как в про­цес­се ста­тичес­кого осна­щения мы заранее готовим бинар­ник и переда­ем его поль­зовате­лю. Теми же средс­тва­ми могут поль­зовать­ся и зло­умыш­ленни­ки, жела­ющие заразить прог­рамму вирусом или снаб­дить какой‑то под­лой фун­кци­ей.

Практический взлом

Что­бы поуп­ражнять­ся на прак­тике, про­ведем ана­лиз и рас­кусим эле­мен­тарную защиту.

Ал­горитм прос­тей­шего механиз­ма аутен­тифика­ции зак­люча­ется в посим­воль­ном срав­нении вве­ден­ного поль­зовате­лем пароля с эта­лон­ным зна­чени­ем, хра­нящим­ся либо в самой прог­рамме (как час­то и быва­ет), либо вне ее, нап­ример, в кон­фигура­цион­ном фай­ле или реес­тре (что встре­чает­ся реже).

Дос­тоинс­тво такой защиты — край­не прос­тая прог­рам­мная реали­зация. Ее ядро сос­тоит фак­тичес­ки из нес­коль­ких строк, которые на язы­ке С/C++ мож­но записать так:

if ( strcmp ( введенный пароль , эталонный пароль ) ) { / * Пароль неверен */ } else { / * Пароль ОК*/ }

Да­вай допол­ним этот код про­цеду­рами зап­роса пароля и вывода резуль­татов срав­нения, а затем испы­таем получен­ную прог­рамму на проч­ность, т. е. на стой­кость к взло­му.

При­мер прос­тей­шей сис­темы аутен­тифика­ции:

#include "stdafx. h" // Простейшая система аутентификации // Посимвольное сравнение пароля #include < stdio. h> #include < string. h> #define PASSWORD_SIZE 100 #define PASSWORD "myGOODpassword\ n" // Этот перенос нужен затем, чтобы // не выкусывать перенос из строки, // введенной пользователем int main ( ) { // Счетчик неудачных попыток аутентификации int count = 0 ; // Буфер для пароля, введенного пользователем char buff [ PASSWORD_SIZE ] ; // Главный цикл аутентификации for (;; ) { // Запрашиваем и считываем пользовательский пароль printf ( "Enter password: " ) ; fgets ( & buff [ 0 ] , PASSWORD_SIZE , stdin ) ; // Сравниваем оригинальный и введенный пароль if ( strcmp ( & buff [ 0 ] , PASSWORD ) ) // Если пароли не совпадают — «ругаемся» printf ( "Wrong password \ n " ) ; // Иначе ( если пароли идентичны) // выходим из цикла аутентификации else break ; // Увеличиваем счетчик неудачных попыток // аутентификации и, если все попытки // исчерпаны, завершаем программу if ( ++ count > 3 ) return - 1 ; } // Раз мы здесь, то пользователь ввел правильный пароль printf ( "Password OK \ n " ) ; }

В популяр­ных кинофиль­мах кру­тые хакеры лег­ко про­ника­ют в любые жут­ко защищен­ные сис­темы, каким‑то непос­тижимым обра­зом уга­дывая иско­мый пароль с нес­коль­ких попыток. Почему бы не поп­робовать пой­ти их путем?

Не так уж ред­ко пароли пред­став­ляют собой осмыслен­ные сло­ва наподо­бие Ferrari, QWERTY, име­на любимых хомяч­ков, наз­вания геог­рафичес­ких пун­ктов и т. д. Уга­дыва­ние пароля срод­ни гаданию на кофей­ной гуще — никаких гаран­тий на успех нет, оста­ется рас­счи­тывать на одно лишь везение. А уда­ча, как извес­тно, пти­ца гор­дая — палец в рот ей не кла­ди. Нет ли более надеж­ного спо­соба взло­ма?

Раз эта­лон­ный пароль хра­нит­ся в теле прог­раммы, то, если он не зашиф­рован каким‑нибудь хит­рым обра­зом, его мож­но обна­ружить три­виаль­ным прос­мотром дво­ично­го кода прог­раммы. Переби­рая все встре­тив­шиеся в ней тек­сто­вые стро­ки, начиная с тех, что боль­ше все­го сма­хива­ют на пароль, мы очень быс­тро под­берем нуж­ный ключ и откро­ем им прог­рамму! При­чем область прос­мотра мож­но сущес­твен­но сузить — в подав­ляющем боль­шинс­тве слу­чаев ком­пилято­ры раз­меща­ют все ини­циали­зиро­ван­ные перемен­ные в сег­менте дан­ных (в PE-фай­лах он раз­меща­ется в сек­ции . data или . rdata ). Исклю­чение сос­тавля­ют, пожалуй, ран­ние ком­пилято­ры Borland с их мани­акаль­ной любовью всо­вывать тек­сто­вые стро­ки в сег­мент кода — непос­редс­твен­но по мес­ту их вызова. Это упро­щает сам ком­пилятор, но порож­дает мно­жес­тво проб­лем. Сов­ремен­ные опе­раци­онные сис­темы, в отли­чие от ста­руш­ки MS-DOS, зап­реща­ют модифи­кацию кодово­го сег­мента, и все раз­мещен­ные в нем перемен­ные дос­тупны лишь для чте­ния. К тому же на про­цес­сорах с раз­дель­ной сис­темой кеширо­вания они «засоря­ют» кодовый кеш, попадая туда при упрежда­ющем чте­нии, но при пер­вом же обра­щении к ним вновь заг­ружа­ются из мед­ленной опе­ратив­ной памяти в кеш дан­ных. В резуль­тате — тор­моза и падение про­изво­дитель­нос­ти.

Что ж, пусть это будет сек­ция дан­ных! Оста­ется толь­ко най­ти удоб­ный инс­тру­мент для прос­мотра дво­ично­го фай­ла. Мож­но, конеч­но, нажать кла­вишу F3 в сво­ей любимой обо­лоч­ке (FAR, DOS Navigator) и, при­давив кир­пичом Page Down, любовать­ся бегущи­ми цифер­ками до тех пор, пока не надо­ест.

Мож­но вос­поль­зовать­ся любым HEX-редак­тором (QVIEW, HIEW... — кому какой по вку­су), но в дан­ном слу­чае, по сооб­ражени­ям наг­ляднос­ти, при­веден резуль­тат работы ути­литы dumpbin из штат­ной пос­тавки Microsoft Visual Studio.

Нат­равим ути­литу на исполня­емый файл нашей прог­раммы, содер­жащей пароль, и поп­росим ее рас­печатать содер­жащую толь­ко для чте­ния ини­циали­зиро­ван­ные дан­ные сек­цию — rdata (ключ / SECTION:. rdata ) в «сыром» виде (ключ / RAWDATA: BYTES ), ука­зав зна­чок > для перенап­равле­ния вывода в файл (ответ прог­раммы занима­ет мно­го мес­та, и на экра­не помеща­ется один лишь «хвост»).

dumpbin / RAWDATA: BYTES / SECTION: . rdata passCompare1. exe > rdata. txt

004020E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 004020F0: 18 30 40 00 68 30 40 00 45 6E 74 65 72 20 70 61 . 0@. h0@. Enter pa 00402100: 73 73 77 6F 72 64 3A 00 6D 79 47 4F 4F 44 70 61 ssword: . myGOODpa 00402110: 73 73 77 6F 72 64 0A 00 57 72 6F 6E 67 20 70 61 ssword. . Wrong pa 00402120: 73 73 77 6F 72 64 0A 00 50 61 73 73 77 6F 72 64 ssword. . Password 00402130: 20 4F 4B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OK............. 00402140: 00 00 00 00 90 0A C1 5B 00 00 00 00 02 00 00 00 ..... . A[........ 00402150: 48 00 00 00 24 22 00 00 24 14 00 00 00 00 00 00 H...$"..$.......

Сре­ди все­го про­чего тут есть одна стро­ка, до боли похожая на эта­лон­ный пароль. Испы­таем ее? Впро­чем, какой смысл — судя по исходно­му тек­сту прог­раммы, это дей­стви­тель­но иско­мый пароль, откры­вающий защиту, слов­но золотой клю­чик. Слиш­ком уж вид­ное мес­то выб­рал ком­пилятор для его хра­нения — пароль не мешало бы зап­рятать и получ­ше.

Один из спо­собов сде­лать это — насиль­но помес­тить эта­лон­ный пароль в собс­твен­норуч­но выб­ранную нами сек­цию. Такая воз­можность не пре­дус­мотре­на стан­дартом, и потому каж­дый раз­работ­чик ком­пилято­ра (стро­го говоря, не ком­пилято­ра, а лин­кера, но это не суть важ­но) волен реали­зовы­вать ее по‑сво­ему или не реали­зовы­вать вооб­ще. В Microsoft Visual C++ для этой цели пре­дус­мотре­на спе­циаль­ная праг­ма data_seg , ука­зыва­ющая, в какую сек­цию помещать сле­дующие за ней ини­циали­зиро­ван­ные перемен­ные. Неини­циали­зиро­ван­ные перемен­ные по умол­чанию рас­полага­ются в сек­ции . bss и управля­ются праг­мой bss_seg соот­ветс­твен­но.

В при­мере аутен­тифика­ции выше перед фун­кци­ей main добавим новую сек­цию, в которой будем хра­нить наш пароль:

// С этого момента все инициализированные // переменные будут размещаться в секции . kpnc #pragma data_seg( ". kpnc") #define PASSWORD_SIZE 100 #define PASSWORD "myGOODpassword\ n" char passwd [ ] = PASSWORD ; #pragma data_seg( )

Внут­ри фун­кции main про­ини­циали­зиру­ем мас­сив:

// Теперь все инициализированные переменные // вновь будут размещаться в секции по умолчанию, // т. е. . rdata char buff [ PASSWORD_SIZE ] = "" ;

Нем­ного изме­нилось усло­вие срав­нения строк в цик­ле:

if ( strcmp ( & buff [ 0 ] , & passwd [ 0 ]) )

Нат­равим ути­литу dumpbin на новый исполня­емый файл:

dumpbin / RAWDATA: BYTES / SECTION: . rdata passCompare2. exe > rdata. txt

004020C0: D3 17 40 00 00 00 00 00 D8 11 40 00 00 00 00 00 O. @.... . O.@..... 004020D0: 00 00 00 00 2C 11 40 00 D0 11 40 00 00 00 00 00 ....,.@.?.@..... 004020E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 004020F0: 18 30 40 00 68 30 40 00 45 6E 74 65 72 20 70 61 . 0@. h0@. Enter pa 00402100: 73 73 77 6F 72 64 3A 00 57 72 6F 6E 67 20 70 61 ssword: . Wrong pa 00402110: 73 73 77 6F 72 64 0A 00 50 61 73 73 77 6F 72 64 ssword. . Password 00402120: 20 4F 4B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OK............. 00402130: 00 00 00 00 6F CB C4 5B 00 00 00 00 02 00 00 00 ... . oEA[........ 00402140: 48 00 00 00 14 22 00 00 14 14 00 00 00 00 00 00 H....".......... 00402150: 6F CB C4 5B 00 00 00 00 0C 00 00 00 14 00 00 00 oEA[............

Ага, теперь в сек­ции дан­ных пароля нет и хакеры «отды­хают»! Но не спе­ши с вывода­ми. Давай сна­чала выведем на экран спи­сок всех сек­ций, име­ющих­ся в фай­ле:

dumpbin passCompare2. exe

Summary 1000 . data 1000 . kpnc 1000 . rdata 1000 . reloc 1000 . rsrc 1000 . text

Нес­тандар­тная сек­ция . kpnc сра­зу же при­ковы­вает к себе вни­мание. А ну‑ка пос­мотрим, что там в ней.

dumpbin / SECTION: . kpnc / RAWDATA passCompare2. exe

RAW DATA #4 00404000: 6D 79 47 4F 4F 44 70 61 73 73 77 6F 72 64 0A 00 myGOODpassword..

Вот он, пароль! Спря­тали, называ­ется... Мож­но, конеч­но, извра­тить­ся и засунуть сек­ретные дан­ные в сек­цию неини­циали­зиро­ван­ных дан­ных ( . bss ) или даже сек­цию кода ( . text ) — не все там догада­ются поис­кать, а работос­пособ­ность прог­раммы такое раз­мещение не нарушит. Но не сто­ит забывать о воз­можнос­ти авто­мати­зиро­ван­ного поис­ка тек­сто­вых строк в дво­ичном фай­ле. В какой бы сек­ции ни содер­жался эта­лон­ный пароль, филь­тр без тру­да его най­дет (единс­твен­ная проб­лема — опре­делить, какая из мно­жес­тва тек­сто­вых строк пред­став­ляет собой иско­мый ключ; воз­можно, пот­ребу­ется переб­рать с десяток‑дру­гой потен­циаль­ных кан­дидатов).

Знакомство с дизассемблером

Па­роль мы узна­ли. Но как же уто­митель­но вво­дить его каж­дый раз с кла­виату­ры перед запус­ком прог­раммы! Хорошо бы ее хак­нуть так, что­бы никакой пароль вооб­ще не зап­рашивал­ся или любой вве­ден­ный пароль прог­рамма вос­при­нима­ла как пра­виль­ный.

Хак­нуть, говори­те?! Что ж, это нес­ложно! Куда проб­лематич­нее опре­делить­ся, чем имен­но ее хакать. Инс­тру­мен­тарий хакеров чрез­вычай­но раз­нооб­разен, чего тут толь­ко нет: и дизас­сем­бле­ры, и отладчи­ки, и API-, и message-шпи­оны, и монито­ры обра­щений к фай­лам (пор­там, реес­тру), и рас­паков­щики исполня­емых фай­лов, и... Слож­новато начина­юще­му кодоко­пате­лю со всем этим хозяй­ством разоб­рать­ся!

Впро­чем, шпи­оны, монито­ры, рас­паков­щики — вто­рос­тепен­ные ути­литы зад­него пла­на, а основное ору­жие взлом­щика — отладчик (динами­чес­кий дизас­сем­блер) и дизас­сем­блер (ста­тичес­кий).

Итак, дизас­сем­блер при­меним для иссле­дова­ния откомпи­лиро­ван­ных прог­рамм и час­тично при­годен для ана­лиза псев­доком­пилиро­ван­ного кода. Раз так, он дол­жен подой­ти для вскры­тия пароль­ной защиты passCompare1.exe. Весь воп­рос в том, какой дизас­сем­блер выб­рать.

Не все дизас­сем­бле­ры оди­нако­вы. Есть сре­ди них и «интеллек­туалы», авто­мати­чес­ки рас­позна­ющие мно­гие конс­трук­ции, как то: про­логи и эпи­логи фун­кций, локаль­ные перемен­ные, перек­рес­тные ссыл­ки и т. д., а есть и «прос­таки», чьи спо­соб­ности огра­ниче­ны одним лишь перево­дом машин­ных команд в ассем­блер­ные инс­трук­ции.

Ло­гич­нее все­го вос­поль­зовать­ся услу­гами дизас­сем­бле­ра‑интеллек­туала (если он есть), но... давай не будем спе­шить, а поп­робу­ем выпол­нить весь ана­лиз вруч­ную. Тех­ника, понят­ное дело, шту­ка хорошая, да вот не всег­да она ока­зыва­ется под рукой, и неп­лохо бы заранее научить­ся работе в полевых усло­виях. К тому же обще­ние с пло­хим дизас­сем­бле­ром как нель­зя луч­ше под­черки­вает «вкус­ности» хороше­го.

Вос­поль­зуем­ся уже зна­комой нам ути­литой dumpbin, нас­тоящим «швей­цар­ским ножиком» со мно­жес­твом полез­ных фун­кций, сре­ди которых при­таил­ся и дизас­сем­блер. Дизас­сем­бли­руем сек­цию кода (как мы пом­ним, носящую имя . text ), перенап­равив вывод в файл, так как на экран он, оче­вид­но, не помес­тится:

dumpbin / SECTION: . text / DISASM passCompare1. exe > code- text. txt

Заг­лянем еще раз в сек­цию дан­ных (или в дру­гую — в зависи­мос­ти от того, где хра­нит­ся пароль).

За­пом­ним най­ден­ный пароль: myGOODpassword . В зависи­мос­ти от вер­сии и нас­тро­ек дизас­сем­бле­ра dumpbin ини­циали­зиро­ван­ные перемен­ные, к которым обра­щает­ся код, могут быть пред­став­лены по‑раз­ному: на их мес­те могут быть или сим­воль­ные кон­стан­ты, или непос­редс­твен­но шес­тнад­цатерич­ное сме­щение. Поп­робу­ем най­ти выяв­ленный ранее пароль в дизас­сем­бли­рован­ном лис­тинге три­виаль­ным кон­текс­тным поис­ком с помощью любого тек­сто­вого редак­тора.

0040107D: B9 08 21 40 00 mov ecx, offset ??_ C@_ 0BA@PCMCJPMK@myGOODpassword? 6?$AA@ 00401082: 8A 10 mov dl, byte ptr [eax] 00401084: 3A 11 cmp dl, byte ptr [ecx] 00401086: 75 1A jne 004010A2 00401088: 84 D2 test dl, dl 0040108A: 74 12 je 0040109E

Цен­траль­ная часть это­го лис­тинга срав­нива­ет зна­чения регис­тров EAX и ECX. В пос­ледний, как мы видим в пер­вой стро­ке лис­тинга, записы­вает­ся эта­лон­ный пароль, сле­дова­тель­но, в пер­вом — вве­ден­ный поль­зовате­лем. Затем про­исхо­дит срав­нение и выпол­няют­ся перехо­ды поч­ти в одну и ту же точ­ку: 0x4010A2 и 0x40109E . Инте­рес­но, что там. Заг­лянем:

0040109E: 33 C0 xor eax, eax 004010A0: EB 05 jmp 004010A7 004010A2: 1B C0 sbb eax, eax 004010A4: 83 C8 01 or eax, 1 004010A7: 85 C0 test eax, eax 004010A9: 74 63 je 0040110E 004010AB: 0F 1F 44 00 00 nop dword ptr [eax+eax] 004010B0: 68 18 21 40 00 push offset ??_ C@_ 0BA@EHHIHKNJ@Wrong? 5password? 6?$AA@ 004010B5: E8 56 FF FF FF call _ printf

Здесь цен­траль­ную роль игра­ет инс­трук­ция TEST EAX, EAX , раз­мещен­ная по сме­щению 0x4010A7. Если EAX равен 0, сле­дующая за ней коман­да JE совер­шает пры­жок на 0x40110E.

В про­тив­ном же слу­чае (т. е. если EAX ! =0 ) про­исхо­дит вытал­кивание на вер­шину сте­ка стро­ки «Wrong password».

push offset ??_ C@_ 0BA@EHHIHKNJ@Wrong? 5password? 6?$AA@

А сле­дом — вызов фун­кции с говоря­щим наз­вани­ем:

call _ printf

Зна­чит, ненуле­вое зна­чение EAX сви­детель­ству­ет о лож­ном пароле, а ноль — об истинном.

Тог­да перехо­дим к ана­лизу валид­ной вет­ви прог­раммы, что дела­ется пос­ле прыж­ка на 0x40110E. А тут при­таилась инс­трук­ция, которая помеща­ет стро­ку «Password OK» на вер­шину сте­ка, а пос­ле это­го вызыва­ется про­цеду­ра _printf , которая, оче­вид­но, выводит стро­ку на экран:

0040110E: 68 28 21 40 00 push offset ??_ C@_ 0N@MBEFNJID@Password? 5OK? 6?$AA@ 00401113: E8 F8 FE FF FF call _ printf

Опе­ратив­ные сооб­ражения сле­дующие: если коман­ду JE заменить JNE, то прог­рамма отвер­гнет истинный пароль как неп­равиль­ный, а любой неп­равиль­ный пароль вос­при­мет как истинный. А если TEST EAX, EAX заменить XOR EAX, EAX , то пос­ле исполне­ния этой коман­ды регистр EAX будет всег­да равен нулю, какой бы пароль ни вво­дил­ся.

Де­ло за малым — най­ти эти самые бай­тики в исполня­емом фай­ле и малость под­пра­вить их.

info Ес­ли в сек­ции кода эта­лон­ный пароль не находит­ся, воз­можно, он скры­вает­ся за шес­тнад­цатерич­ным сме­щени­ем. Поэто­му надо сна­чала заг­лянуть в сек­цию дан­ных и узнать, по какому сме­щению он там находит­ся.

00402100: 73 73 77 6F 72 64 3A 00 6D 79 47 4F 4F 44 70 61 ssword: . myGOODpa

Оче­вид­но, нам надо выров­нять сме­щение, что­бы пароль начинал­ся с начала стро­ки. При­бавим к сме­щению 8 — чис­ло сим­волов, на которые надо смес­тить ( ssword: . ). В резуль­тате будем искать ито­говое сме­щение — 402108 в сек­ции кода. Тем самым мы най­дем ту же самую инс­трук­цию, что и преж­де:

0040107D: B9 08 21 40 00 mov ecx, 402108h

Толь­ко вмес­то сим­воль­ной кон­стан­ты мы обна­ружи­ваем шес­тнад­цатерич­ное сме­щение в сек­ции дан­ных.

Хирургическое вмешательство

Как мы обсужда­ли выше, вне­сение изме­нений непос­редс­твен­но в исполня­емый файл — дело серь­езное. Стис­нутым сущес­тву­ющим кодом, нам при­ходит­ся доволь­ство­вать­ся толь­ко тем, что есть, и ни раз­дви­нуть коман­ды, ни даже сдви­нуть их, выкинув из защиты «лиш­ние зап­части», не получит­ся. Ведь это при­вело бы к сдви­гу сме­щений всех осталь­ных команд, тог­да как зна­чения ука­зате­лей и адре­сов перехо­дов оста­лись бы без изме­нений и ста­ли бы ука­зывать сов­сем не туда, куда нуж­но!

Ну, с «выкиды­вани­ем зап­частей» спра­вить­ся как раз таки прос­то — дос­таточ­но забить код коман­дами NOP (опкод которой 0x90, а вов­се не 0x0, как почему‑то дума­ют мно­гие начина­ющие кодоко­пате­ли), т. е. пус­той опе­раци­ей (вооб­ще‑то NOP — это прос­то дру­гая фор­ма записи инс­трук­ции XCHG EAX, EAX , если инте­рес­но). С «раз­движ­кой» куда слож­нее! К счастью, в PE-фай­лах всег­да при­сутс­тву­ет мно­жес­тво «дыр», оставших­ся от вырав­нивания, в них‑то и мож­но раз­местить свой код или свои дан­ные.

Но не про­ще ли прос­то откомпи­лиро­вать ассем­бли­рован­ный файл, пред­варитель­но вне­ся в него тре­буемые изме­нения? Нет, не про­ще, и вот почему: если ассем­блер не рас­позна­ет ука­зате­ли, переда­ваемые фун­кции (а как мы видели, наш дизас­сем­блер не смог отли­чить их от кон­стант), он, соот­ветс­твен­но, не позабо­тит­ся дол­жным обра­зом их скор­ректи­ровать, и, естес­твен­но, прог­рамма работать не будет.

При­ходит­ся резать прог­рамму вжи­вую. Лег­че все­го это делать с помощью ути­литы HIEW, которая «перева­рива­ет» PE-фор­мат фай­лов и упро­щает тем самым поиск нуж­ного фраг­мента. Подой­дет любая вер­сия это­го HEX-редак­тора. Нап­ример, я исполь­зовал далеко не самую новую вер­сию 6.86, прек­расно ужи­вающуюся с Windows 10. Запус­тим ее, ука­зав имя фай­ла в коман­дной стро­ке ( hiew32 passCompare1. exe ), двой­ным нажати­ем кла­виши Enter, перек­лючим­ся в режим ассем­бле­ра и при помощи кла­виши F5 перей­дем к тре­буемо­му адре­су. Как мы пом­ним, коман­да TEST, про­веря­ющая резуль­тат на равенс­тво нулю, рас­полага­лась по адре­су 0x4010A7.

Что­бы HIEW мог отли­чить адрес от сме­щения в самом фай­ле, пред­варим его сим­волом точ­ки: . 4010A7 .

004010A7: 85 C0 test eax, eax 004010A9: 74 63 je 0040110E

Ага, как раз то, что нам надо! Наж­мем кла­вишу F3 для перево­да HIEW в режим прав­ки, под­ведем кур­сор к коман­де TEST EAX, EAX и, нажав кла­вишу Enter, заменим ее коман­дой XOR EAX, EAX .

004010A7: 33 C0 xor eax, eax 004010A9: 74 63 je 0040110E

С удов­летво­рени­ем заметив, что новая коман­да в акку­рат впи­салась в пре­дыду­щую, наж­мем кла­вишу F9 для сох­ранения изме­нений на дис­ке, а затем вый­дем из HIEW и поп­робу­ем запус­тить прог­рамму, вво­дя пер­вый при­шед­ший на ум пароль:

> passCompare1 Enter password:Привет, шляпа! Password OK

По­лучи­лось! Защита пала! Хорошо, а как бы мы дей­ство­вали, не умей HIEW «перева­ривать» PE-фай­лы? Тог­да приш­лось бы при­бег­нуть к кон­текс­тно­му поис­ку. Обра­тим свой взор на шес­тнад­цатерич­ный дамп, рас­положен­ный дизас­сем­бле­ром сле­ва от ассем­блер­ных команд. Конеч­но, если пытать­ся най­ти пос­ледова­тель­ность 85 C0 — код коман­ды TEST EAX, EAX , ничего хороше­го из это­го не вый­дет — этих самых тес­тов в прог­рамме может быть нес­коль­ко сотен, а то и боль­ше. А вот адрес перехо­да, ско­рее все­го, во всех вет­ках прог­раммы раз­личен, и подс­тро­ка TEST EAX, EAX/ JE 0040110E име­ет хорошие шан­сы на уни­каль­ность. Поп­робу­ем най­ти в фай­ле соот­ветс­тву­ющий ей код: 85 C0 74 63 (в HIEW для это­го дос­таточ­но нажать F7).

Оп‑с! Най­дено толь­ко одно вхож­дение, что нам, собс­твен­но, и нуж­но. Давай теперь поп­робу­ем модифи­циро­вать файл непос­редс­твен­но в HEX-режиме, не перехо­дя в ассем­блер. Попут­но возь­мем себе на замет­ку: инверсия млад­шего бита кода коман­ды при­водит к изме­нению усло­вия перехо­да на про­тиво­полож­ное, т. е. 74 JE → 75 JNE .

Ра­бота­ет? В смыс­ле защита свих­нулась окон­чатель­но — не приз­нает истинные пароли, зато радос­тно при­ветс­тву­ет осталь­ные. Замеча­тель­но!