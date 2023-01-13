В 2022 году нес­коль­ко анти­вирус­ных ком­паний опуб­ликова­ли обзо­ры написан­ного на C бек­дора из семей­ства PlugX под наз­вани­ем Talisman. На при­мере это­го тро­яна мы раз­берем, как выпол­няет­ся динами­чес­кий и ста­тичес­кий ана­лиз вре­донос­ного ПО, а так­же соз­дадим собс­твен­ные сиг­натуры для детек­тирова­ния иссле­дуемо­го образца.

Бек­доры это­го семей­ства извес­тны с мар­та 2022 года и доволь­но хорошо изу­чены. Впер­вые опи­сала его воз­можнос­ти ком­пания Trellix, схо­жий модуль так­же опи­сыва­ет ком­пания Dr.Web под наз­вани­ем BackDoor.PlugX.38. Кон­крет­но этот обра­зец пред­став­ляет собой мно­гоком­понен­тную вре­донос­ную прог­рамму, которая попада­ет на компь­ютер жер­твы бла­года­ря дру­гому тро­яну‑заг­рузчи­ку и работа­ет в опе­ратив­ной памяти машины.

Вре­донос сос­тоит из трех ком­понен­тов: исполня­емо­го фай­ла SNAC.EXE, име­юще­го дей­стви­тель­ную циф­ровую под­пись, который заг­ружа­ет модифи­циро­ван­ную зло­умыш­ленни­ками динами­чес­кую биб­лиоте­ку WGXMAN.DLL с помощью тех­ники DLL Sideloading. В свою оче­редь, биб­лиоте­ка содер­жит зашиф­рован­ный файл SNAC.LOG, в котором спря­тана полез­ная наг­рузка. Биб­лиоте­ка запус­кает шелл‑код в фун­кции DllMain и рас­шифро­выва­ет файл SNAC. LOG . Далее исполня­емый код, получен­ный пос­ле рас­шифров­ки это­го фай­ла, извле­кает кон­фигура­цию PlugX Talisman, а так­же основную полез­ную наг­рузку PlugX, тоже пред­став­ленную в виде динами­чес­кой биб­лиоте­ки. Она содер­жит основной модуль вре­доно­са PlugX Talisman, который заг­ружа­ется в память про­цес­са SNAC. EXE .

В этой статье мы изу­чим обра­зец вре­донос­ной прог­раммы, научим­ся про­водить ее ана­лиз, най­дем инте­рес­ные учас­тки в коде модуля, рас­шифру­ем файл SNAG. LOG , а так­же получим кон­фигура­цию PlugX Talisman и извле­чем основную полез­ную наг­рузку PlugX.

info О том, как из под­ручных матери­алов с помощью сме­кал­ки и уме­лых рук пос­тро­ить скво­реч­ник лабора­торию для ана­лиза вре­доно­сов, под­робно рас­ска­зано в статье «Код под над­зором. Соз­даем вир­туаль­ную лабора­торию для ана­лиза мал­вари».

Инструментарий

Для даль­нейше­го иссле­дова­ния вре­донос­ного фай­ла вос­поль­зуем­ся сле­дующим соф­том:

Первичный анализ

Преж­де чем прис­тупать к ревер­су фай­лов, получим пер­вичную информа­цию об иссле­дуемых образцах. Заг­рузим файл SNAC. EXE в PeStudio. При ана­лизе необ­ходимо обра­тить вни­мание на стро­ки, под­клю­чаемые биб­лиоте­ки, вер­сии фай­лов, сер­тифика­ты, а так­же на све­дения о фай­ле отладки, которые в некото­рых слу­чаях помога­ют атри­бути­ровать раз­работ­чика.

Пе­рей­дем во вклад­ку Version.

Ори­гиналь­ное имя фай­ла — SNAC. exe , циф­ровая под­пись ука­зыва­ет на то, что файл раз­работан ком­пани­ей Symantec Corporation.

Файл отладки рас­положен по сле­дующе­му пути:

C: \ bld_ area\ sesagent70\ snac_ build\ bin. ira\ snac. pdb

Пе­рей­дем во вклад­ку Libraries.

PeStudio опре­деля­ет спи­сок биб­лиотек, которые зло­умыш­ленни­ки исполь­зуют при написа­нии вре­доно­са. Перей­дем во вклад­ку Сertificate.

Файл SNAC. exe явля­ется под­писан­ным, безопас­ным фай­лом. Теперь откро­ем файл WGXMAN. DLL в PeStudio.

В фай­ле при­сутс­тву­ет стро­ка о фай­ле отладки:

C: \ bld_ area\ sesagent70\ snac_ build\ bin. ira\ wgxman. pdb

Пе­рей­дем во вклад­ку Strings, в которой мож­но обна­ружить стро­ку SNAC. LOG .

Те­перь выпол­ним поведен­ческий ана­лиз, получим информа­цию о про­цес­се и запишем сетевой тра­фик. Запус­тим исполня­емый файл SNAC. EXE , затем откро­ем Process Hacker и соберем информа­цию о про­цес­се.

warning Не рекомен­дует­ся иссле­довать вре­донос­ные прог­раммы на рабочей опе­раци­онной сис­теме, пос­коль­ку это может при­вес­ти к зараже­нию машины и уте­ре цен­ных дан­ных.

Пос­ле запус­ка исполня­емо­го фай­ла вре­донос соз­дал дочер­ний про­цесс conhost. exe .

Наж­мем два раза на имя это­го про­цес­са, откро­ем вклад­ку Modules.

Как вид­но из рисун­ка, вре­донос заг­рузил динами­чес­кую биб­лиоте­ку WGXMAN. dll . Пос­мотрим генери­руемый при­ложе­нием тра­фик.

Мо­дуль PlugX Talisman начина­ет уста­нав­ливать сетевое вза­имо­дей­ствие с управля­ющим сер­вером dhsg123[.] jkub[.] com . Пос­ле получе­ния адре­са домена уста­нав­лива­ется TCP-соеди­нение по пор­ту 80.

Так­же иссле­дуемый обра­зец обра­щает­ся к управля­юще­му сер­веру по про­токо­лу HTTP.

В резуль­тате пер­вично­го ана­лиза мы получи­ли информа­цию о вре­донос­ном про­цес­се, узна­ли адрес управля­юще­го сер­вера, уста­нови­ли про­токол вза­имо­дей­ствия, а так­же обна­ружи­ли инте­рес­ные стро­ки и опи­сание фай­лов.

Разбор малвари

Прис­тупим к под­робно­му иссле­дова­нию кода. Про­цесс динами­чес­кого ана­лиза будем про­водить с исполь­зовани­ем ути­литы x64dbg. Ана­лиз псев­докода выпол­ним в IDA Pro с уста­нов­ленным пла­гином HexRays. В про­цес­се ана­лиза вре­донос­ных прог­рамм необ­ходимо ком­биниро­вать исполь­зуемые инс­тру­мен­ты для получе­ния наибо­лее пол­ного резуль­тата.

Прог­рамма SNAC. EXE пред­став­ляет собой безопас­ный исполня­емый файл, который име­ет валид­ную циф­ровую под­пись. Его основная задача — заг­рузка динами­чес­кой биб­лиоте­ки WGXMAN. DLL методом DLL Side-loading. Пос­ле заг­рузки биб­лиоте­ки выпол­нение переда­ется на фун­кцию экспор­та DllMain . Далее динами­чес­кая биб­лиоте­ка рас­шифро­выва­ет исполня­емый код в фай­ле SNAC. LOG и переда­ет выпол­нение на него.

Прис­тупим к ана­лизу, для это­го заг­рузим исполня­емый файл SNAC. EXE в ути­литу x64dbg, в которой будем про­водить отладку. Так­же заг­рузим динами­чес­кую биб­лиоте­ку WGXMAN. DLL в IDA.

Для про­веде­ния динами­чес­кого ана­лиза необ­ходимо най­ти точ­ку оста­нова, с которой начина­ется выпол­нение основных фун­кций прог­раммы. Для это­го про­ана­лизи­руем код заг­ружа­емой биб­лиоте­ки и най­дем фун­кцию, под­ходящую для этой цели.

В IDA откры­ваем вклад­ку File → Open и выбира­ем файл WGXMAN. DLL . Пос­ле заг­рузки фай­ла мы попада­ем на фун­кцию DllMain . Далее деком­пилиру­ем код, исполь­зуя пла­гин HexRays, для это­го нажима­ем кла­вишу F5. И син­хро­низи­руем ана­лиз кода во вклад­ке IDA View A и Pseudocode A, для чего перене­сем вклад­ку Pseudocode A в пра­вую часть вклад­ки IDA View A. Нажати­ем пра­вой кноп­ки мыши выберем Syncronize with → IDA View A, теперь при выборе учас­тка кода он будет под­све­чивать­ся в каж­дой вклад­ке.

Пе­рехо­дим в фун­кцию sub_6FE443C , эта фун­кция и будет точ­кой вхо­да во вре­мя динами­чес­кой отладки. Про­ана­лизи­руем ее.

Фун­кция sub_6FE420 слу­жит для получе­ния спис­ка фун­кций экспор­та динами­чес­кой биб­лиоте­ки kernel32. dll .