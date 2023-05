std : : string base64_encode ( const unsigned char * bytes_to_encode , size_t in_len ) {

std : : string out ;

int val = 0 , valb = - 6 ;

for ( size_t i = 0 ; i < in_len ; ++ i ) {

unsigned char c = bytes_to_encode [ i ] ;

val = ( val < < 8 ) + c ;

valb += 8 ;

while ( valb > = 0 ) {

out . push_back ( base64_chars [ ( val > > valb ) & 0x3F ]) ;

valb -= 6 ;

}

}

if ( valb > - 6 ) out . push_back ( base64_chars [( ( val < < 8 ) > > ( valb + 8 ) ) & 0x3F ]) ;

while ( out . size ( ) % 4 ) out . push_back ( '=' ) ;

return out ;