Содержание статьи
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«Хакер» уже неоднократно писал о Flipper Zero: про его создание, альтернативные прошивки, магазин приложений и опыт боевого применения.
На одном только Tindie сейчас доступно 85 разных модулей для нашего кибердельфина, и их число постоянно растет. Кроме Tindie, многие русскоговорящие авторы торгуют в профильных чатах через Telegram и Discord. В целом число доступных модулей достигает примерно сотни.
Я приобрел несколько модулей, показавшихся мне интересными, — в основном производства Rabbit Labs — и делюсь результатами их тестирования.
Кроме того, некоторые модули можно сделать самостоятельно. Три таких я тоже покажу в статье.
Почти все модули в сегодняшнем обзоре работают, только если на твоем Flipper Zero установлена неофициальная прошивка. Я рекомендую Unleashed, как самую проработанную и стабильную, но сгодится и XFW, и даже RogueMaster (с которым связываться категорически не советуют вообще ни в каких целях). Если модуль работает на официальной прошивке — об этом будет написано дополнительно.
warning
Прежде чем мы начнем, хочу предостеречь от вредительства и откровенной уголовщины. Если за игры с телевизорами в ТЦ тебе, скорее всего, вообще ничего не будет, то перехват чужих данных и заражение вредоносными программами однозначно подпадают под соответствующие статьи УК твоей страны. Вся информация предоставлена исключительно в образовательных целях для профессиональных исследователей безопасности, которые будут применять ее при тестировании на проникновение с договором и разрешением заказчика. Соблюдай законы!
Звезда смерти
Где купить: Tindie (28 долларов)
Портативная «Звезда смерти» пусть и не позволяет уничтожать целые планеты с помощью «Флиппера», но довольно эффективно захватывает контроль над
базами повстанцев разнообразным оборудованием с ИК‑управлением.
Для работы модуля нужно включить 5 В на GPIO-гребенке в настройках (GPIO → 5V on GPIO → ON) и отладочный режим (Settings → System → Debug → ON). На последней версии Unleashed отладочный режим включать уже стало не обязательно.
Питание
Модули для Flipper Zero могут работать от разных напряжений. Большинство работают от 3,3 В, но для подключения такого модуля придется задействовать широкую гребенку (на картинке — в нижней части), потому что только в ней есть соответствующий выход.
Модули под напряжение 5 В можно целиком подключить в короткую гребенку (на картинке сверху), что позволяет делать их более компактными при использовании встроенного понижающего стабилизатора с 5 на 3,3 В (если модулю нужно 3,3 В), а еще это позволяет запитывать модуль от значительно менее шумного источника питания, чем встроенная линия +3,3 В «Флиппера». Поэтому варианты модулей на 5 В предпочтительней, и по возможности я буду рассматривать именно их, хотя для работы с ними почти всегда нужно включать пятивольтовый выход вручную перед каждым использованием.
После проделанных манипуляций светодиод на передней стороне сообщит о готовности к выстрелу. Можно открывать любой пульт и пользоваться как обычно. Но имей в виду, что сами ИК‑диоды расположены на спине модуля, то есть для наведения на принимающее устройство (телевизор, проектор или кондиционер, к примеру) нужно направлять Flipper Zero задней стороной в направлении приемника, что не очень удобно. Решение в целом не слишком удобное, потому что без надежного и жесткого крепления к самому «Флипперу» очень легко задеть что‑нибудь торчащим из корпуса модулем и отломать его.
Еще одна проблема, которая преследует почти все внешние ИК‑модули, заключается в том, что если достать модуль и вставить обратно, то 5 В на внешней гребенке пропадают и нужно выйти из режима пульта, включить 5 В в настройках и заново пролезть через четырехуровневый выбор нужного пульта. Поскольку недоработка аппаратная, исправить ее программным путем практически невозможно. Защита отключает модуль 5 В из‑за слишком большой емкости конденсаторов в цепи питания, при зарядке которых резко возрастает ток, и «Флиппер» считает, что подключенное устройство неисправно.
Для тестирования я выбрался в далекое от цивилизации место, поставил в поле проектор и пошел проверять дальность. Стабильное управление оказалось возможно на расстоянии 35 м (или 43 шага по моему измерению).
Еще удалось получить вот такой модуль в корпусе и с линзой.
Корпус максимально простой и отпечатан на 3D-принтере FDM, но держится нормально и нареканий не вызывает. Я его разобрал и обнаружил, что модуль внутри стоит точно такой же, даже Звезда смерти на месте.
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Купить корпус можно отдельно на Etsy (80 злотых).
А вот результаты тестирования разочаровали. Я надеялся, что линза поможет фокусировать излучение и модуль будет добивать дальше, но его дальность составила всего 35 шагов (около 28 м), что почти на 20% меньше. Зато попасть по приемнику с ней оказалось куда проще: видимо, линза рассеивающая, а не собирающая. Впрочем, в сентябре 2023 года должна выйти новая версия модуля с регулируемой линзой, которая все же поможет фокусировать луч для увеличения дальнобойности.
Модуль в корпусе оставляет еще и меньше места для чехла, так что если твой дельфин одет, то модуль со своим корпусом может не подойти. Но это лишь мое предположение, потому что у меня чехла нет.
У обеих версий модуля заявлена защита от неправильной полярности, так что я рискнул одним из них и попробовал вставить неправильной стороной (правильная — это когда луч смерти бьет тебе прямо в глаз). Ничего не сгорело, а модуль, когда я его переставил правильно, продолжил работать как ни в чем не бывало. При этом никакой индикации неправильного подключения на модуле нет, из‑за чего можно сначала подумать, что он неисправен.
ИК-бластер
Где купить: Tindie (43 доллара)
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Это еще один ИК‑модуль того же разработчика, что и предыдущие. Отличается он формой, мощностью и возможностью отключить индикаторный светодиод.
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