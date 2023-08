Flipper Zero называ­ют хакер­ским муль­титулом, а хакеры — это люди, которые любят во всем покопать­ся сами. Раз­работ­чики об этом прек­расно зна­ли и при­ложи­ли к «Флип­перу» его пол­ные схе­мы, исходный код про­шив­ки и при­ложе­ний и весь необ­ходимый инс­тру­мен­тарий. Сооб­щес­тво это оце­нило и ста­ло соз­давать не толь­ко прог­раммы, но и кас­томные модули для Flipper Zero. О них и погово­рим сегод­ня.

На одном толь­ко Tindie сей­час дос­тупно 85 раз­ных модулей для нашего кибер­дель­фина, и их чис­ло пос­тоян­но рас­тет. Кро­ме Tindie, мно­гие рус­ско­гово­рящие авто­ры тор­гуют в про­филь­ных чатах через Telegram и Discord. В целом чис­ло дос­тупных модулей дос­тига­ет при­мер­но сот­ни.

Я при­обрел нес­коль­ко модулей, показав­шихся мне инте­рес­ными, — в основном про­изводс­тва Rabbit Labs — и делюсь резуль­татами их тес­тирова­ния.

Кро­ме того, некото­рые модули мож­но сде­лать самос­тоятель­но. Три таких я тоже покажу в статье.

Поч­ти все модули в сегод­няшнем обзо­ре работа­ют, толь­ко если на тво­ем Flipper Zero уста­нов­лена неофи­циаль­ная про­шив­ка. Я рекомен­дую Unleashed, как самую про­рабо­тан­ную и ста­биль­ную, но сго­дит­ся и XFW, и даже RogueMaster (с которым свя­зывать­ся катего­ричес­ки не совету­ют вооб­ще ни в каких целях). Если модуль работа­ет на офи­циаль­ной про­шив­ке — об этом будет написа­но допол­нитель­но.

warning Преж­де чем мы нач­нем, хочу пре­дос­теречь от вре­дитель­ства и откро­вен­ной уго­лов­щины. Если за игры с телеви­зора­ми в ТЦ тебе, ско­рее все­го, вооб­ще ничего не будет, то перех­ват чужих дан­ных и зараже­ние вре­донос­ными прог­рамма­ми однознач­но под­пада­ют под соот­ветс­тву­ющие статьи УК тво­ей стра­ны. Вся информа­ция пре­дос­тавле­на исклю­читель­но в обра­зова­тель­ных целях для про­фес­сиональ­ных иссле­дова­телей безопас­ности, которые будут при­менять ее при тес­тирова­нии на про­ник­новение с догово­ром и раз­решени­ем заказ­чика. Соб­людай законы!

Звезда смерти

Где купить: Tindie (28 дол­ларов)

Пор­татив­ная «Звез­да смер­ти» пусть и не поз­воля­ет унич­тожать целые пла­неты с помощью «Флип­пера», но доволь­но эффектив­но зах­ватыва­ет кон­троль над ба­зами пов­стан­цев раз­нооб­разным обо­рудо­вани­ем с ИК‑управле­нием.

Для работы модуля нуж­но вклю­чить 5 В на GPIO-гре­бен­ке в нас­трой­ках (GPIO → 5V on GPIO → ON) и отла­доч­ный режим (Settings → System → Debug → ON). На пос­ледней вер­сии Unleashed отла­доч­ный режим вклю­чать уже ста­ло не обя­затель­но.

Питание Мо­дули для Flipper Zero могут работать от раз­ных нап­ряжений. Боль­шинс­тво работа­ют от 3,3 В, но для под­клю­чения такого модуля при­дет­ся задей­ство­вать широкую гре­бен­ку (на кар­тинке — в ниж­ней час­ти), потому что толь­ко в ней есть соот­ветс­тву­ющий выход. Мо­дули под нап­ряжение 5 В мож­но целиком под­клю­чить в корот­кую гре­бен­ку (на кар­тинке свер­ху), что поз­воля­ет делать их более ком­пак­тны­ми при исполь­зовании встро­енно­го понижа­юще­го ста­били­зато­ра с 5 на 3,3 В (если модулю нуж­но 3,3 В), а еще это поз­воля­ет запиты­вать модуль от зна­читель­но менее шум­ного источни­ка питания, чем встро­енная линия +3,3 В «Флип­пера». Поэто­му вари­анты модулей на 5 В пред­почти­тель­ней, и по воз­можнос­ти я буду рас­смат­ривать имен­но их, хотя для работы с ними поч­ти всег­да нуж­но вклю­чать пятиволь­товый выход вруч­ную перед каж­дым исполь­зовани­ем.

Пос­ле про­делан­ных манипу­ляций све­тоди­од на перед­ней сто­роне сооб­щит о готов­ности к выс­тре­лу. Мож­но откры­вать любой пульт и поль­зовать­ся как обыч­но. Но имей в виду, что сами ИК‑диоды рас­положе­ны на спи­не модуля, то есть для наведе­ния на при­нима­ющее устрой­ство (телеви­зор, про­ектор или кон­дици­онер, к при­меру) нуж­но нап­равлять Flipper Zero зад­ней сто­роной в нап­равле­нии при­емни­ка, что не очень удоб­но. Решение в целом не слиш­ком удоб­ное, потому что без надеж­ного и жес­тко­го креп­ления к самому «Флип­перу» очень лег­ко задеть что‑нибудь тор­чащим из кор­пуса модулем и отло­мать его.

Еще одна проб­лема, которая прес­леду­ет поч­ти все внеш­ние ИК‑модули, зак­люча­ется в том, что если дос­тать модуль и вста­вить обратно, то 5 В на внеш­ней гре­бен­ке про­пада­ют и нуж­но вый­ти из режима пуль­та, вклю­чить 5 В в нас­трой­ках и заново про­лезть через четыре­хуров­невый выбор нуж­ного пуль­та. Пос­коль­ку недора­бот­ка аппа­рат­ная, испра­вить ее прог­рам­мным путем прак­тичес­ки невоз­можно. Защита отклю­чает модуль 5 В из‑за слиш­ком боль­шой емкости кон­денса­торов в цепи питания, при заряд­ке которых рез­ко воз­раста­ет ток, и «Флип­пер» счи­тает, что под­клю­чен­ное устрой­ство неис­прав­но.

Для тес­тирова­ния я выб­рался в далекое от цивили­зации мес­то, пос­тавил в поле про­ектор и пошел про­верять даль­ность. Ста­биль­ное управле­ние ока­залось воз­можно на рас­сто­янии 35 м (или 43 шага по моему изме­рению).

Еще уда­лось получить вот такой модуль в кор­пусе и с лин­зой.

Кор­пус мак­сималь­но прос­той и отпе­чатан на 3D-прин­тере FDM, но дер­жится нор­маль­но и нарека­ний не вызыва­ет. Я его разоб­рал и обна­ружил, что модуль внут­ри сто­ит точ­но такой же, даже Звез­да смер­ти на мес­те.

www Ку­пить кор­пус мож­но отдель­но на Etsy (80 зло­тых).

А вот резуль­таты тес­тирова­ния разоча­рова­ли. Я наде­ялся, что лин­за поможет фокуси­ровать излу­чение и модуль будет добивать даль­ше, но его даль­ность сос­тавила все­го 35 шагов (око­ло 28 м), что поч­ти на 20% мень­ше. Зато попасть по при­емни­ку с ней ока­залось куда про­ще: видимо, лин­за рас­сеивающая, а не собира­ющая. Впро­чем, в сен­тябре 2023 года дол­жна вый­ти новая вер­сия модуля с регули­руемой лин­зой, которая все же поможет фокуси­ровать луч для уве­личе­ния даль­нобой­нос­ти.

Мо­дуль в кор­пусе оставля­ет еще и мень­ше мес­та для чех­ла, так что если твой дель­фин одет, то модуль со сво­им кор­пусом может не подой­ти. Но это лишь мое пред­положе­ние, потому что у меня чех­ла нет.

У обе­их вер­сий модуля заяв­лена защита от неп­равиль­ной поляр­ности, так что я рис­кнул одним из них и поп­робовал вста­вить неп­равиль­ной сто­роной (пра­виль­ная — это ког­да луч смер­ти бьет тебе пря­мо в глаз). Ничего не сго­рело, а модуль, ког­да я его перес­тавил пра­виль­но, про­дол­жил работать как ни в чем не бывало. При этом никакой инди­кации неп­равиль­ного под­клю­чения на модуле нет, из‑за чего мож­но сна­чала подумать, что он неис­пра­вен.

ИК-бластер

Где купить: Tindie (43 дол­лара)

info По про­моко­ду FAB7E18D ты получишь скид­ку 10% на боль­шинс­тво товаров в магази­не TehRabbit. Код дей­ству­ет до 15 октября и может быть исполь­зован толь­ко один раз на челове­ка. Огра­ниче­ний на сум­му заказа нет.

Это еще один ИК‑модуль того же раз­работ­чика, что и пре­дыду­щие. Отли­чает­ся он фор­мой, мощ­ностью и воз­можностью отклю­чить инди­катор­ный све­тоди­од.