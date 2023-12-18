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Наша конечная цель — захват рута на машине Coder с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — «безумный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.207 coder.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел множество открытых портов. Несложно заметить, что мы имеем дело с Windows.
- 53 — служба DNS;
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 88 — служба Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC);
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — служба LDAP;
- 443 (HTTPS) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
LDAP раскрывает имя домена и хоста, которые сразу добавляем в файл
/.
10.10.11.207 coder.htb dc01.coder.htb
Теперь проверяем доступ к службе SMB от имени гостевого пользователя и получаем список общих ресурсов. Для этого используем утилиту CrackMapExec.
cme smb 10.10.11.207 -u 'guest' -p '' --shares
Есть несколько интересных каталогов, но первым делом заглянем в
Development.
Точка входа
Подключаемся к ресурсу SMB с помощью скрипта smbclient из набора impacket.
impacket-smbclient 'guest@10.10.11.207'use Development
В итоге нам доступно очень много файлов, поэтому лучше скопировать все на локальный хост и затем проанализировать.
smbclient //10.10.11.207/Development -Nrecurse on
prompt off
mget *
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