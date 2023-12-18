В этом рай­тапе я покажу про­цесс ревер­синга вируса‑шиф­роваль­щика, написан­ного на C#. Потом мы обой­дем двух­фактор­ную аутен­тифика­цию в TeamCity и получим RCE. Затем при­меним тех­нику ESC5 для повыше­ния при­виле­гий через мис­конфиг служ­бы сер­тифика­ции Active Directory.

На­ша конеч­ная цель — зах­ват рута на машине Coder с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «безум­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 207 coder. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел мно­жес­тво откры­тых пор­тов. Нес­ложно заметить, что мы име­ем дело с Windows.

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — служ­ба Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — служ­ба LDAP;

443 (HTTPS) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

LDAP рас­кры­вает имя домена и хос­та, которые сра­зу добав­ляем в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 207 coder. htb dc01. coder. htb

Те­перь про­веря­ем дос­туп к служ­бе SMB от име­ни гос­тевого поль­зовате­ля и получа­ем спи­сок общих ресур­сов. Для это­го исполь­зуем ути­литу CrackMapExec.

cme smb 10. 10. 11. 207 -u 'guest' -p '' --shares

Есть нес­коль­ко инте­рес­ных катало­гов, но пер­вым делом заг­лянем в Development .

Точка входа

Под­клю­чаем­ся к ресур­су SMB с помощью скрип­та smbclient из набора impacket.

impacket- smbclient 'guest@10. 10. 11. 207' use Development

В ито­ге нам дос­тупно очень мно­го фай­лов, поэто­му луч­ше ско­пиро­вать все на локаль­ный хост и затем про­ана­лизи­ровать.