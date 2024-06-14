Пен­тесте­рам час­то при­ходит­ся иметь дело со средс­тва­ми монито­рин­га, которые необ­ходимо обой­ти рань­ше, чем безопас­ники под­нимут тре­вогу. В этой статье я рас­ска­жу, что может сде­лать коман­да обна­руже­ния и реаги­рова­ния, что­бы не про­мор­гать ата­ку и вов­ремя заметить, что с монито­рин­гом кто‑то химичит.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Как извес­тно, в нед­рах средств монито­рин­га для Windows лежат два основных механиз­ма, которые поз­воля­ют им фун­кци­они­ровать: под­систе­ма Event Tracing for Windows и ядер­ная под­дер­жка, реали­зован­ная в виде драй­веров.

В пре­дыду­щих матери­алах мы с тобой под­робно раз­бирали прин­ципы работы этих механиз­мов, а так­же вре­донос­ных тех­ник, реали­зация которых поз­воляла ата­кующим осле­пить монито­ринг. В этой же статье мы погово­рим о том, как эти тех­ники мож­но детек­тить с помощью встро­енных в ОС Windows механиз­мов, и в качес­тве бонуса напишем ряд кор­реляций.

Детектим атаки на драйвер

Обнаруживаем манипуляции с Security Descriptor

Бу­дем счи­тать, что пер­вая связ­ка тех­ник, которую уда­лось поэкс­плу­ати­ровать нашим пен­тесте­рам, — манипу­ляция дес­крип­тором безопас­ности объ­екта, плав­но перехо­дящая в манипу­ляцию хен­длом. Вкрат­це напом­ню, как это про­исхо­дило.

Основная часть событий, которую Sysmon пишет в свой жур­нал, пос­тупа­ет от драй­вера SysmonDrv . Для это­го сам драй­вер соз­дает ком­муника­цион­ное устрой­ство \\ Device\ SysmonDrv . Это объ­ект ядра, а у объ­екта ядра есть дес­крип­тор безопас­ности (security descriptor, SD), который явно опре­деля­ет, кому мож­но получить дос­туп к это­му устрой­ству, а кому нет. Ата­кующий меня­ет этот дес­крип­тор таким обра­зом, что­бы про­цес­су Sysmon64. exe , работа­юще­му от име­ни учет­ной записи Local System , было отка­зано в пре­дос­тавле­нии дос­тупа к устрой­ству. Одна­ко на момент манипу­ляций с SD у про­цес­са Sysmon64. exe уже есть откры­тый хендл устрой­ства с пра­вами чте­ния, который необ­ходимо обно­вить. Для это­го он дела­ет вызов DuplicateHandle с парамет­ром DUPLICATE_CLOSE_SOURCE и таким обра­зом копиру­ет хендл объ­екта \\ Device\ SysmonDrv из про­цес­са Sysmon64. exe в собс­твен­ный вре­донос­ный про­цесс с пос­леду­ющим зак­рыти­ем хен­дла‑источни­ка, зас­тавляя тем самым Sysmon64. exe пов­торно зап­росить хендл ком­муника­цион­ного устрой­ства.

Да­вай на это пос­мотрим с позиции детек­та. Пер­вым делом вре­донос­ный про­цесс вызыва­ет CreateFile() (с парамет­ром WRITE_DAC ), что­бы получить хендл объ­екта \\.\ SysmonDrv . Пос­ле это­го дер­гает фун­кцию SetSecurityInfo(), которая уста­нав­лива­ет новый спи­сок DACL . В этот момент дол­жно быть сге­нери­рова­но два события: EventID 4656 — зап­рос хен­дла объ­екта и EventID 4663 — попыт­ка выпол­нения опе­рации с объ­ектом (при усло­вии, что нас­тро­ен аудит объ­ектов ядра).

Мож­но было бы детек­тить такую активность на осно­ве перечис­ленных событий. Одна­ко у это­го под­хода есть сущес­твен­ный недос­таток: события 4656 и 4663 генери­руют­ся слиш­ком час­то. Поэто­му мы пой­дем дру­гим путем.

Под­систе­ма безопас­ности Windows может генери­ровать события, которые пря­мо сви­детель­ству­ют об изме­нении спис­ка DACL (но тут тоже есть нес­коль­ко под­водных кам­ней, о которых я рас­ска­жу даль­ше). Давай сна­чала пос­мотрим на это событие, а потом погово­рим о том, как же его заполу­чить. Итак, меня­ем спи­сок DACL.

От­кры­ваем жур­нал Security и видим сле­дующее.

Со­бытие EventID 4670 говорит нам о том, что вре­донос­ный про­цесс, запущен­ный от име­ни адми­нис­тра­тора, изме­нил DACL для объ­екта \\ Device\ SysmonDrv . При­чем отоб­ража­ются как ста­рые, так и новые раз­решения для объ­екта. Отлично, напишем усло­вие фор­мирова­ния алер­та на язы­ке eXtraction and Processing:

event SysmonDrv_ DaclModified: key: event_ src. host filter { filter: : NotFromCorrelator() and event_ src. title == "windows" and msgid == "4670" and lower( object. type) == "file" and lower( object. name) == "sysmondrv" } rule SysmonDrv_ device_ dacl_ manipulation: SysmonDrv_ DaclModified

Пол­ный текст пра­вила (с вари­ациями детек­та на осно­ве EventID 4656 и EventID 4663 ) мож­но пос­мотреть в репози­тории Open XP Rules.

Для Elastic SIEM детект име­ет сле­дующий вид.