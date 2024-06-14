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Как известно, в недрах средств мониторинга для Windows лежат два основных механизма, которые позволяют им функционировать: подсистема Event Tracing for Windows и ядерная поддержка, реализованная в виде драйверов.
В предыдущих материалах мы с тобой подробно разбирали принципы работы этих механизмов, а также вредоносных техник, реализация которых позволяла атакующим ослепить мониторинг. В этой же статье мы поговорим о том, как эти техники можно детектить с помощью встроенных в ОС Windows механизмов, и в качестве бонуса напишем ряд корреляций.
Детектим атаки на драйвер
Обнаруживаем манипуляции с Security Descriptor
Будем считать, что первая связка техник, которую удалось поэксплуатировать нашим пентестерам, — манипуляция дескриптором безопасности объекта, плавно переходящая в манипуляцию хендлом. Вкратце напомню, как это происходило.
- Основная часть событий, которую Sysmon пишет в свой журнал, поступает от драйвера
SysmonDrv. Для этого сам драйвер создает коммуникационное устройство
\\. Это объект ядра, а у объекта ядра есть дескриптор безопасности (security descriptor, SD), который явно определяет, кому можно получить доступ к этому устройству, а кому нет.
Device\ SysmonDrv
- Атакующий меняет этот дескриптор таким образом, чтобы процессу
Sysmon64., работающему от имени учетной записи
exe
Local, было отказано в предоставлении доступа к устройству.
System
- Однако на момент манипуляций с SD у процесса
Sysmon64.уже есть открытый хендл устройства с правами чтения, который необходимо обновить.
exe
- Для этого он делает вызов DuplicateHandle с параметром
DUPLICATE_CLOSE_SOURCEи таким образом копирует хендл объекта
\\из процесса
Device\ SysmonDrv
Sysmon64.в собственный вредоносный процесс с последующим закрытием хендла‑источника, заставляя тем самым
exe
Sysmon64.повторно запросить хендл коммуникационного устройства.
exe
Давай на это посмотрим с позиции детекта. Первым делом вредоносный процесс вызывает CreateFile() (с параметром
WRITE_DAC), чтобы получить хендл объекта
\\.\. После этого дергает функцию SetSecurityInfo(), которая устанавливает новый список
DACL. В этот момент должно быть сгенерировано два события:
EventID — запрос хендла объекта и
EventID — попытка выполнения операции с объектом (при условии, что настроен аудит объектов ядра).
Можно было бы детектить такую активность на основе перечисленных событий. Однако у этого подхода есть существенный недостаток: события 4656 и 4663 генерируются слишком часто. Поэтому мы пойдем другим путем.
Подсистема безопасности Windows может генерировать события, которые прямо свидетельствуют об изменении списка DACL (но тут тоже есть несколько подводных камней, о которых я расскажу дальше). Давай сначала посмотрим на это событие, а потом поговорим о том, как же его заполучить. Итак, меняем список DACL.
Открываем журнал
Security и видим следующее.
Событие EventID 4670 говорит нам о том, что вредоносный процесс, запущенный от имени администратора, изменил DACL для объекта
\\. Причем отображаются как старые, так и новые разрешения для объекта. Отлично, напишем условие формирования алерта на языке eXtraction and Processing:
event SysmonDrv_DaclModified:
key:
event_src.host
filter {
filter::NotFromCorrelator() and
event_src.title == "windows" and
msgid == "4670" and
lower(object.type) == "file" and
lower(object.name) == "sysmondrv"
}
rule SysmonDrv_device_dacl_manipulation: SysmonDrv_DaclModified
Полный текст правила (с вариациями детекта на основе
EventID и
EventID ) можно посмотреть в репозитории Open XP Rules.
Для Elastic SIEM детект имеет следующий вид.
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