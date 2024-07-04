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Как известно, один из основных механизмов Windows, на который полагаются большинство решений класса EDR, — это Event Tracing for Windows. Он как поставляет данные для формирования алертов, так и делает записи в привычном нам журнале событий (в отдельных случаях).
Ранее мы уже разбирали, как атакующие могут воздействовать на подсистему ETW, чтобы сделать Sysmon максимально бесполезным. В этом материале мы посмотрим, как эти техники можно детектировать (как ни странно, но с помощью того же самого ETW).
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Kernel Event Tracing
Давай плавно перейдем к эксплуатации второго механизма, с помощью которого EDR получают события, а точнее, к детекту попыток вмешаться в работу подсистемы ETW. В предыдущих материалах я показывал техники, которыми могут воспользоваться атакующие при воздействии на подсистему ETW, чтобы изменить поведение Sysmon. Приведу их список:
- Отключение провайдера
Microsoft-Windows-DNS-Clientот сессии
SysmonDnsEtwSession.
- Изменение параметров сессии
SYSMONс целью отключения всех событий системного провайдера
TRACE
SystemTraceProvider.
- Отбор (фильтрация) событий провайдеров на уровне сессий путем изменения значений параметров
MatchAnyKeywordи
MatchAllKeyword.
В этом разделе мы посмотрим, как можно обнаруживать такую активность, и попробуем написать детектирующую логику на языке eXtraction and Processing и Event Query Language. Штатные механизмы Windows позволяют отследить эту активность, однако для этого нам потребуется кое‑что настроить.
В системе присутствует замечательный провайдер, с помощью которого можно отслеживать воздействия на ETW, —
Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing. Но большинство событий этого провайдера без предварительной настройки недоступны. Если точнее, его события разделены на два журнала — Admin и Analytic. В последний записываются события запуска и остановки ETW-сессии, изменения ее параметров и дескриптора безопасности, добавления и удаления из нее провайдеров, в общем — огромная ценность для безопасников. Аналитический журнал по умолчанию выключен. Его необходимо включить, чем мы и займемся в первую очередь.
Готовим инфраструктуру
В проде события журнала Analytic включаются с помощью групповых политик и соответствующих подписок на WEC-сервере.
Включаем журнал
Итак, для включения Analytic в реестре нужно прописать несколько ключей. Давай попробуем это сделать.
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