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Моникеры
Первым делом отметим, что моникеры — один из кирпичиков подсистемы COM (Component Object Model). С помощью COM разработчики могут создавать такие программные компоненты, которые способны взаимодействовать друг с другом в самых разных плоскостях. Например, с помощью COM можно из кода Visual Basic дергать сборку .NET и наоборот! А что ты думаешь по поводу связки программ на Go и C++?
Здесь есть сервер — им считается тот, кто предоставляет функции COM, — и клиент — тот, кто обращается к функциям сервера. Возможности сервера COM прописываются в классе COM. При обращении к серверу COM создается экземпляр класса COM, и клиент получает этот экземпляр. После чего может взаимодействовать с сервером.
Конечно, уже опытные смешарики скажут, что в действительности идет работа с интерфейсами: сервер зачастую отдает маршализированный интерфейс, через который будет происходить взаимодействие, а еще между клиентом и сервером висит прокси, стаб, апартаменты, RPC... Впрочем, такие подробности не нужны. Пока достаточно понимать, что есть сервер и клиент COM. Их взаимодействие происходит через экземпляр класса COM, в котором определены некие возможности.
Изучить базу про COM можно в статье Inside COM+: Base Services или в официальной документации.
Для создания экземпляра класса COM (процесс инстанцирования) требуется специальное значение CLSID (Class Identifier). Оно однозначно идентифицирует класс COM, к которому хочет обратиться клиент. Помимо того, само создание объекта COM реализовывало порождающий паттерн проектирования, называемый фабрикой.
Все с этим нормально жили и не тужили, однако в один момент захотели избавиться от обязательного использования CLSID и фабрики. Хотелось сделать всё так, чтобы объект находился как‑нибудь сам, автоматически, по минимальному общему входному набору данных.
И тогда на помощь пришли моникеры. Они позволяют идентифицировать конкретный объект COM (или даже полноценно его реализовать) по простой строке (
moniker ). Эдакая строковая презентация объекта СОМ.
Процесс инстанцирования объекта COM из моникера называется активацией или же связыванием моникера (Binding). Моникер обладает достаточной информацией, чтобы найти и активировать нужный объект СОМ. Эту информацию моникер получает один раз, во время своего создания — в виде строки, формат которой он понимает. Позже менять эту информацию уже нельзя. Поэтому моникер, будучи однажды созданным, всегда находит и активирует один и тот же объект.
Моникерами считаются все объекты, которые реализуют интерфейс
IMoniker. Возврат клиенту объекта COM происходит в функции
IMoniker::.
HRESULT BindToObject( [in] IBindCtx *pbc, [in] IMoniker *pmkToLeft, [in] REFIID riidResult, [out] void **ppvResult);
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pbc— контекст связывания. Это специальный объект СОМ, реализующий интерфейс
IBindCtx. С помощью этого объекта указывается, каким образом должен осуществляться и как проходит в этот момент процесс связывания (активации объекта СОМ по моникеру);
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pmkToLeft— целевой моникер, по которому создавать объект COM;
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riidResult— внутри каждого класса COM может быть реализовано несколько интерфейсов. Здесь указывается IID (Interface Identifier) целевого интерфейса, который хотим получить;
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ppvResult— переменная, которая получит инициализированный указатель на интерфейс, через который можно взаимодействовать с классом COM.
Подвиды моникеров
Моникеры делятся на два подвида:
- системные (они же встроенные, они же стандартные) — набор моникеров, предоставляемых Microsoft;
- пользовательские — созданные сторонними разработчиками.
Даже системных моникеров очень много. Мы остановимся на одном конкретном: Elevation Moniker. Этот моникер позволяет активировать объект COM в контексте повышенных привилегий. С помощью этого моникера хакер способен из процесса со средним уровнем целостности получить доступ к объекту COM, расположенному в процессе с высоким уровнем целостности, а затем, злоупотребляя возможностями этого объекта, выбраться в привилегированный процесс.
Помимо этого, существуют Session Moniker, с их помощью клиент может инстанцировать объект COM в чужой сессии. На этом был основан эксплоит COM Session Moniker EOP. Впрочем, о нем поговорим в следующей статье.
Для успешного байпаса UAC нужно соблюдение нескольких условий:
- наличие интересных возможностей в классе COM: выполнение команд, удаление файлов, добавление пользователей — в общем, все, что требует токена с высоким уровнем целостности;
- правильная регистрация класса COM в реестре Windows.
Начнем со второго пункта.
Регистрация Elevation Moniker
Класс COM (его поле RunAs) должен иметь значение
The (это значение дефолтное, применяется в том числе, если поле
RunAs пустое) либо
Activate . Если значение другое, то при попытке забиндиться к моникеру получим ошибку
CO_E_RUNAS_VALUE_MUST_BE_AAA.
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