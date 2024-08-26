Се­год­ня я покажу, как исполь­зовать прош­логод­ний баг в инс­тру­мен­те TeamCity, что­бы соз­дать поль­зовате­ля‑адми­на и таким обра­зом повысить при­виле­гии на хос­те. Затем соз­дадим кон­тей­нер в Portainer, сбе­жим из него бла­года­ря уяз­вимос­ти в runC и смо­жем читать любые фай­лы в сис­теме.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Runner с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.13 runner.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

По резуль­татам ска­ниро­вания име­ем три откры­тых пор­та:

  • порт 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • порт 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;
  • порт 8000 — веб‑сер­вер Nagios NSCA.

C SSH ничего не поделать, поэто­му перехо­дим к вебу. На пор­те 8000 необ­ходим какой‑то эндпо­инт, так как получа­ем ответ 404, а на пор­те 80 нас встре­чает сайт‑визит­ка.

Ответ сервера 10.10.11.13:8000
От­вет сер­вера 10.10.11.13:8000
Главная страница сайта runner.htb
Глав­ная стра­ница сай­та runner.htb
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

ffuf -u http://runner.htb/ -H 'Host: FUZZ.runner.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 256
Результат сканирования
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания

Од­нако ути­лита выводит все вари­анты из сло­варя, поэто­му добавим филь­тр по раз­меру стра­ницы (параметр -fs).

ffuf -u http://runner.htb/ -H 'Host: FUZZ.runner.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 256 -fs 154
Результат сканирования
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания

В ито­ге находим один под­домен, поэто­му обновля­ем запись в фай­ле /etc/hosts:

10.10.11.13 runner.htb teamcity.runner.htb
Главная страница teamcity.runner.htb
Глав­ная стра­ница teamcity.runner.htb

Пе­ред нами TeamCity 2023.05.3. В этой вер­сии есть извес­тная уяз­вимость CVE-2023-42793, которая поз­воля­ет ата­кующе­му обой­ти авто­риза­цию, соз­дав сво­его адми­нис­тра­тора в сер­висе. Исполь­зуем пер­вый най­ден­ный в Google экс­пло­ит и получа­ем логин и пароль добав­ленно­го в сис­тему адми­нис­тра­тора.

python3 exploit.py -u http://teamcity.runner.htb -t token.txt
Эксплуатация уязвимости
Экс­плу­ата­ция уяз­вимос­ти

Те­перь мож­но авто­ризо­вать­ся в TeamCity и осмотреть­ся в сер­висе.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка опоры

Пер­вым делом прос­мотрим зарегис­три­рован­ных поль­зовате­лей и нас­трой­ки бэкапов.

Пользователи TeamCity
Поль­зовате­ли TeamCity
Параметры бэкапа
Па­рамет­ры бэкапа

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