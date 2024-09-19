6–7 ноября 2024 года команды защитников и нападающих сразятся за колонизацию Марса в рамках ежегодного форума по информационной безопасности SOC Forum. Кибербитва пройдет в формате Red vs Blue, и в ней примут участие до 250 экспертов в сферах реагирования и расследования киберинцидентов, пентестинга, а также независимые игроки.

Для нового киберсоревнования специалисты ГК «Солар» разработали симулятор научно-фантастического поселения. Колонисты и хакеры будут сражаться за освоение пригодных для жизни мест, как и герои фантастических фильмов и игровых проектов о покорении Вселенной.

На стороне защитников (Blue team) выступят 20 команд, каждая из которых отправит на Марс собственный автоматизированный колониальный модуль под управлением ИИ. В роли их противников выступят 20 команд (Red team), которые будут атаковать колонистов с помощью специальных дронов, чтобы замедлить покорение Марса. Цель атакующих – взломать системы безопасности и инфраструктуру, а затем уничтожить их.

Кибербитва продлится восемь часов, в течение которых команды будут атаковать или защищать отведенный им сегмент, а затем удерживать контроль над ним.

«АКМ превращает пыльные пустыни, скалистые утесы и кратеры в пространство, пригодное для человека. Поэтому защита АКМ и сетевой инфраструктуры – жизненно важная задача, как и запас гидразина для астронавта. От исхода Кибербитвы будет зависеть, станет ли Марс процветающей планетой или останется безжизненной пустыней», — отмечают авторы концепции.

Кибербитва пройдет на базе программной платформы Solar CyberMir 6.0, которая используется для практической подготовки ИБ-специалистов в сфере мониторинга, реагирования и расследования киберинцидентов. Эта платформа применяется для организации практических киберучений с готовыми сценариями на основе семи отраслевых инфраструктур, командно-штабных тренировок для проверки планов реагирования на инциденты ИБ и кастомных киберучений с вариативностью СЗИ, инфраструктуры и сценариев.

«Киберполигон “Солара” регулярно проводит открытые киберучения в соревновательном формате. Кибербитва на SOC Forum ориентирована на российские корпоративные команды Blue team и более широкую аудиторию Red team. Мы постоянно вносим изменения в инфраструктуру, дорабатываем правила, чтобы для тех и других мероприятие было максимально полезным. А для увеличения зрелищности мы перенесли место сражения “красных” и “синих” на Марс. Разумеется, те техники, которые мы увидим у участников, будут полезны для дальнейшей защиты от кибератак в реальной жизни, поэтому приглашаем всех ИБ-экспертов получить этот бесценный опыт», — комментирует Евгений Акимов, директор департамента «Киберполигон» ГК «Солар».

Технологическим партнером соревнований выступит «Лаборатория Касперского», которая предоставит в распоряжение «синих» свои флагманские решения: инструменты для защиты конечных устройств класса EPP и EDR, SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и другие средства информационной безопасности.

У команд будет возможность воспользоваться предлагаемыми решениями, а также они смогут устанавливать свои средства защиты. Организаторы проведут для участников серию онлайн-сессий для знакомства с правилами турнира, функциональностью платформы Solar CyberMir, предварительной настройки СЗИ на своей инфраструктуре.

Зрители смогут наблюдать за ходом состязания из кибербара на площадке SOC Forum. У гостей будет возможность предсказать исход битвы, угадать победителя или финальный счет, а также проголосовать за любимую команду.

Подробности об отборе и регистрации на Кибербитву-2024 можно найти здесь.

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