Про­токол OpenID Connect — это нас­ледник OAuth. Пос­коль­ку у OAuth есть мно­жес­тво проб­лем, в том чис­ле с безопас­ностью, ему на сме­ну при­ходит более совер­шенный вари­ант. Но и он при неп­равиль­ном обра­щении может оставлять лазей­ку для зло­умыш­ленни­ков. В этой статье мы раз­берем такие проб­лемы в OpenID Connect и покажем их на при­мере лабы PortSwigger.

Разница между OAuth 1.0 и OAuth 2.0

Преж­де чем мы перей­дем к OpenID Connect, давай нем­ного отка­тим­ся назад и выяс­ним, в чем же все‑таки раз­ница меж­ду OAuth 1.0 и OAuth 2.0 и почему нам при­ходит­ся раз­бирать нес­коль­ко ите­раций про­токо­ла. Для это­го при­выч­ным обра­зом пос­мотрим флоу, на этот раз уста­рев­шего OAuth 1.0 — того самого, с которо­го все и началось в Twitter.

Приз­нать­ся чес­тно, инфу было най­ти слож­новато, так как пер­вую вер­сию очень быс­тро вытес­нил OAuth 2.0. Одна­ко чти­во реаль­но инте­рес­ное — перед под­готов­кой статьи я спра­шивал кол­лег, и ник­то из них даже и не думал о том, как работал пер­вый про­токол и почему от него отка­зались.

Здесь у нас сно­ва нем­ного изме­нил­ся ней­минг, обоз­начим все сто­роны:

User — это поль­зователь. Consumer (пот­ребитель) — при­ложе­ние, которое хочет получить дос­туп к ресур­сам поль­зовате­ля. Service Provider (пос­тавщик услуг) — при­ложе­ние, которое пре­дос­тавля­ет дос­туп к ресур­сам поль­зовате­ля.

Как мож­но с ходу заметить, сер­вера авто­риза­ции, который есть в OAuth 2.0, здесь нет.

Получение Request Token

Пер­вый зап­рос пос­ле того, как поль­зователь захотел вос­поль­зовать­ся OAuth, — от пот­ребите­ля к сер­вис‑про­вай­деру. Он нужен на пер­вом эта­пе, пос­коль­ку преж­де, чем при­ложе­ние смо­жет зап­росить авто­риза­цию у поль­зовате­ля, оно дол­жно получить токен зап­роса — Request Token. Этот токен иден­тифици­рует кон­крет­ный зап­рос авто­риза­ции, и его не получит­ся исполь­зовать для дос­тупа к ресур­сам.

Пос­коль­ку Twitter на момент написа­ния статьи все еще под­держи­вает этот про­токол, рас­смот­рим имен­но на при­мере логина в этот сер­вис. При­мер зап­роса на получе­ние рек­вест‑токена:

POST / oauth/ request_ token HTTP/ 1. 1 Host: [ api. twitter. com]( http:/ / api. twitter. com/) Authorization: OAuth oauth_ callback="https%3A%2F%[ 2Fwww. example. com]( http:/ / 2fwww. example. com/)%2Foauth%2Fcallback%2Ftwitter", oauth_ consumer_ key="cChZNFj6T5R0TigYB9yd1w", oauth_ nonce="ea9ec8429b68d6b77cd5600adbbb0456", oauth_ signature_ method="HMAC- SHA1", oauth_ timestamp="1318467427", oauth_ version="1. 0", oauth_ signature="qCMIWvfCvmP0ZsfWGTPnuaPXsQE%3D"

Все эти парамет­ры (за исклю­чени­ем oauth_callback ) мы видим впер­вые. Кро­ме того, они переда­ются в Authorization-заголов­ке вмес­то при­выч­ных GET- и POST-парамет­ров. Вот за что они отве­чают:

oauth_callback — URL, на который сер­вис‑про­вай­дер перенап­равит поль­зовате­ля пос­ле завер­шения вза­имо­дей­ствия с ним. Рань­ше такого парамет­ра не было, он появил­ся в OAuth 1.0a;

— URL, на который сер­вис‑про­вай­дер перенап­равит поль­зовате­ля пос­ле завер­шения вза­имо­дей­ствия с ним. Рань­ше такого парамет­ра не было, он появил­ся в OAuth 1.0a; oauth_consumer_key — иден­тифици­рует при­ложе­ние для сер­вис‑про­вай­дера. Наз­нача­ется при регис­тра­ции при­ложе­ния;

— иден­тифици­рует при­ложе­ние для сер­вис‑про­вай­дера. Наз­нача­ется при регис­тра­ции при­ложе­ния; oauth_nonce — слу­чай­ная стро­ка, уни­каль­ная для каж­дого зап­роса, нуж­на, что­бы пре­дот­вра­тить replay-ата­ки;

— слу­чай­ная стро­ка, уни­каль­ная для каж­дого зап­роса, нуж­на, что­бы пре­дот­вра­тить replay-ата­ки; oauth_signature_method — метод, с помощью которо­го под­писыва­ются отправ­ляемые дан­ные;

— метод, с помощью которо­го под­писыва­ются отправ­ляемые дан­ные; oauth_timestamp — количес­тво секунд, про­шед­шее с 1 янва­ря 1970 года 00:00:00 GMT;

— количес­тво секунд, про­шед­шее с 1 янва­ря 1970 года 00:00:00 GMT; oauth_version — вер­сия OAuth, которая будет исполь­зовать­ся во всем про­цес­се;

— вер­сия OAuth, которая будет исполь­зовать­ся во всем про­цес­се; oauth_signature — крип­тогра­фичес­кая под­пись, которая нуж­на для аутен­тифика­ции зап­роса. Авто­мати­чес­ки генери­рует­ся пот­ребите­лем на осно­ве его сек­рета.

Сам механизм под­писи доволь­но прост.

Ес­ли ты хоть нем­ного зна­ком с HMAC, то зна­ешь, что это крип­тогра­фичес­ки безопас­ная (то есть необ­ратимая) ком­бинация опре­делен­ной стро­ки с общим сек­ретом. Все отправ­ляемые дан­ные кон­катени­руют­ся, и к ним при­меня­ется HMAC с сек­ретом, который известен пот­ребите­лю и сер­вис‑про­вай­деру ( oauth_consumer_secret ).

В качес­тве фун­кции может исполь­зовать­ся HMAC-SHA-1, RSA-SHA-1 или любая дру­гая, которую заранее обго­ворят пот­ребитель и сер­вис‑про­вай­дер, спе­цифи­кация это не рег­ламен­тиру­ет.

Выдача неавторизованного токена OAuth

Пос­ле того как Twitter получил зап­рос, он дол­жен аутен­тифици­ровать при­ложе­ние. Для это­го он про­веря­ет, что под­пись была соз­дана соот­ветс­тву­ющим клю­чом пот­ребите­ля и его сек­ретом. Если все сош­лось, Twitter генери­рует токен OAuth вмес­те с сек­ретом и отда­ет их в отве­те:

HTTP/ 1. 1 200 OK Content- Type: application/ x- www- form- urlencoded oauth_ token=NPcudxy0yU5T3tBzho7iCotZ3cnetKwcTIRlX0iwRl0& oauth_ callback_ confirmed=true

Здесь все­го два парамет­ра:

oauth_token — неав­торизо­ван­ный токен OAuth. Пока он не авто­ризо­ван поль­зовате­лем, он бес­полезен. Пос­ле того как поль­зователь его авто­ризу­ет, его мож­но будет обме­нять на токен дос­тупа, или access-токен;

— неав­торизо­ван­ный токен OAuth. Пока он не авто­ризо­ван поль­зовате­лем, он бес­полезен. Пос­ле того как поль­зователь его авто­ризу­ет, его мож­но будет обме­нять на токен дос­тупа, или access-токен; oauth_callback_confirmed — флаг, уста­нов­ленный в зна­чение true , что­бы ука­зать, что сер­вис‑про­вай­дер получил URL, на который нуж­но перенап­равить поль­зовате­ля. Появил­ся в OAuth 1.0a, нужен, что­бы не допус­тить ата­ку session fixation.

Редирект пользователя на service-провайдера

Пот­ребитель не может исполь­зовать токен OAuth до тех пор, пока тот не авто­ризо­ван. Что­бы его авто­ризо­вать, он нап­равля­ет поль­зовате­ля по ссыл­ке на сер­вис‑про­вай­дера, где единс­твен­ный параметр — тот самый токен из пре­дыду­щего шага.

HTTP/ 1. 1 302 Found Location: https:/ / api. twitter. com/ oauth/ authenticate? oauth_ token=NPcudxy0yU5T3tBzho7iCotZ3cnetKwcTIRlX0iwRl0

Бра­узер поль­зовате­ля сле­дует редирек­ту и отправ­ляет при­мер­но такой зап­рос на стра­ницу Twitter:

GET / oauth/ authenticate? oauth_ token=NPcudxy0yU5T3tBzho7iCotZ3cnetKwcTIRlX0iwRl0 HTTP/ 1. 1 Host: api. twitter. com

Аутентификация пользователя и получение согласия

Сер­вис‑про­вай­дер получа­ет этот зап­рос, про­веря­ет лич­ность поль­зовате­ля и зап­рашива­ет его сог­ласие на пре­дос­тавле­ние дос­тупа к ресур­сам. Спе­цифи­кация не опре­деля­ет, как имен­но он дол­жен аутен­тифици­ровать поль­зовате­ля, но уста­нав­лива­ет ряд обя­затель­ных шагов:

Сер­вис‑про­вай­дер дол­жен про­верить лич­ность поль­зовате­ля, преж­де чем зап­рашивать сог­ласие. Он может пред­ложить поль­зовате­лю вой­ти в сис­тему, если тот еще не вошел.

Сер­вис‑про­вай­дер пре­дос­тавля­ет поль­зовате­лю информа­цию о пот­ребите­ле, который зап­рашива­ет дос­туп. Информа­ция вклю­чает в себя про­дол­житель­ность дос­тупа и ресур­сы, к которым пот­ребитель получит дос­туп.

Поль­зователь дол­жен раз­решить или откло­нить зап­рос. Если поль­зователь отка­зыва­ет пот­ребите­лю в дос­тупе, сер­вис‑про­вай­дер не дол­жен раз­решать дос­туп к защищен­ным ресур­сам.

Ког­да сер­вис‑про­вай­дер отоб­ража­ет информа­цию о пот­ребите­ле, он дол­жен информи­ровать поль­зовате­ля, что дан­ные, которые отоб­ража­ются, ука­заны самим пот­ребите­лем и их под­линность невоз­можно гаран­тировать (любой может наз­вать­ся при­ложе­нием «Пятероч­ки» или каким угод­но). Метод, которым он это дела­ет, в спе­цифи­кации не опре­делен.

Пос­ле того как поль­зователь под­твержда­ет дос­туп, сер­вис‑про­вай­дер воз­вра­щает его на сайт пот­ребите­ля, вмес­те с тем же токеном и парамет­ром oauth_verifier . Этот параметр появил­ся в OAuth 1.0a и явля­ется кодом верифи­кации, который мы уже зна­ем по OAuth 2.0.

HTTP/ 1. 1 302 Found Location: [ https:/ / www. example. com/ oauth/ callback/ twitter? oauth_ token=NPcudxy0yU5T3tBzho7iCotZ3cnetKwcTIRlX0iwRl0& oauth_ verifier=uw7NjWHT6OJ1MpJOXsHfNxoAhPKpgI8BlYDhxEjIBY]( https:/ / www. example. com/ oauth/ callback/ twitter? oauth_ token=NPcudxy0yU5T3tBzho7iCotZ3cnetKwcTIRlX0iwRl0& oauth_ verifier=uw7NjWHT6OJ1MpJOXsHfNxoAhPKpgI8BlYDhxEjIBY)

Получение access-токена

Пот­ребитель получа­ет эти парамет­ры и исполь­зует уже авто­ризо­ван­ный токен, что­бы зап­росить access_token , с которым он наконец смо­жет получить дос­туп к ресур­сам.

Суть это­го зап­роса — обме­нять авто­ризо­ван­ный oauth_token на access_token .

В зап­росе отправ­ляют­ся:

oauth_consumer_key — иден­тифици­рует при­ложе­ние для сер­вис‑про­вай­дера. Наз­нача­ется при регис­тра­ции при­ложе­ния;

— иден­тифици­рует при­ложе­ние для сер­вис‑про­вай­дера. Наз­нача­ется при регис­тра­ции при­ложе­ния; oauth_signature_method — метод под­писи отправ­ляемых дан­ных;

— метод под­писи отправ­ляемых дан­ных; oauth_signature — сама под­пись, алго­ритм генера­ции которой мы разоб­рали выше;

— сама под­пись, алго­ритм генера­ции которой мы разоб­рали выше; oauth_timestamp — timestamp, ког­да была сге­нери­рова­на под­пись;

— timestamp, ког­да была сге­нери­рова­на под­пись; oauth_token — авто­ризи­рован­ный токен, который мы обме­няем на access-токен;

— авто­ризи­рован­ный токен, который мы обме­няем на access-токен; oauth_nonce — слу­чай­ная стро­ка, уни­каль­ная для каж­дого зап­роса, что­бы пре­дот­вра­тить replay-ата­ки;

— слу­чай­ная стро­ка, уни­каль­ная для каж­дого зап­роса, что­бы пре­дот­вра­тить replay-ата­ки; oauth_version — исполь­зуемая вер­сия OAuth.

Выг­лядит зап­рос при­мер­но сле­дующим обра­зом: