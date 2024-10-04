Содержание статьи
Эффективность DAST
Динамическое сканирование (DAST) — один из важных этапов анализа защищенности приложения. Будь то пентест или процессы application security, в любом случае мы запускаем сканер уязвимостей, который отправляет к приложению множество запросов и пытается выявить проблемы безопасности.
Однако DAST не лишен недостатков.
Во‑первых, настройки сканеров по умолчанию не всегда позволяют пройти валидацию, так как не учитываются особенности конкретных запросов к API, например, что в одном из параметров должен быть UUID.
Во‑вторых, сканер по умолчанию ничего не знает про аутентификацию. Если его запросы не содержат bearer-токен или cookie, то мы просто получим ошибку, не дойдя до проблемы.
В‑третьих, это отчет, в котором может быть отмечено множество незначительных недостатков безопасности, что мешает заметить реально важные уязвимости и уделить им время.
В этой статье я покажу, как улучшить DAST, настроив динамическое сканирование под конкретное приложение с помощью аутентификации и фаззинга OpenAPI, на примере сканера уязвимостей Nuclei. Также напишем три кастомных шаблона для нахождения уязвимостей:
- Разглашение информации.
- Error based SQL-инъекции.
- Broken Object Level Authorization.
В качестве подопытного возьмем VAmPI — специальное уязвимое приложение для тестирования защищенности API. У него есть поддержка OpenAPI и показательные примеры небезопасной реализации. Чтобы его установить, достаточно клонировать репозиторий и запустить
docker :
git clone https://github.com/erev0s/VAmPI
cd VAmPI
docker compose up
Также необходимо инициализировать базу данных, отправив GET-запрос:
curl http://127.0.0.1:5002/createdb
{ "message": "Database populated." }
Для начала запустим Nuclei с настройками по умолчанию (достаточно передать цель для сканирования):
nuclei -u http://127.0.0.1:5002
При таком запуске Nuclei использует встроенные шаблоны. В результате видим ложноположительные результаты и информационные замечания, которые могут быть полезны только на этапе сбора информации при пентесте.
Наша цель — найти реальные проблемы, поэтому мы напишем кастомные шаблоны для сканирования известного REST API на уязвимости, наличие которых мы можем предполагать из понимания реализации. В этом нам помогут возможности, которые появились в Nuclei версии 3.2.
Фаззинг с Nuclei
Если у приложения много эндпоинтов HTTP, каждый из которых может обрабатывать множество параметров, проверка становится утомительной.
Автоматизировать анализ защищенности крупных API помогает фаззинг — техника, которая последовательно применяет набор проверок ко всем возможным вариациям запросов к приложению.
Мы можем передать реальные запросы из дампа трафика других инструментов, логов или спецификации OpenAPI в Nuclei. Остановимся на OpenAPI, так как ее поддержка есть у многих современных веб‑приложений и в отличие от сбора трафика такой метод не требует активных действий.
Передать OpenAPI в Nuclei можно следующим образом:
nuclei -l openapi.json -im openapi -t templates
Пример шаблона для фаззинга:
http: # filter checks if the template should be executed on a given request - pre-condition: - type: dsl dsl: - method == POST - len(body) > 0 condition: and # payloads that will be used in fuzzing payloads: injection: # Variable name for payload - "'" - "\"" - ";" # fuzzing rules fuzzing: - part: body # This rule will be applied to the Body type: postfix # postfix type of rule (i.e., payload will be added at the end of exiting value) mode: single # single mode (i.e., existing values will be replaced one at a time) fuzz: # format of payload to be injected - '{{injection}}' # here, we are directly using the value of the injection variable
В шаблоне выше секция
pre-condition фильтрует и запускает проверку только POST-запросов с непустым телом.
- pre-condition: - type: dsl dsl: - method == POST - len(body) > 0 condition: and
Вот какие части HTTP-запроса может фаззить Nuclei:
-
part:— параметры запроса;
query
-
part:— путь;
path
-
part:— заголовок;
header
-
part:— cookie;
cookie
-
part:— тело запроса.
body
Это далеко не все настройки фаззинга Nuclei, но для наших целей достаточно.
Сканирование с аутентификацией
Если запросы сканера не проходят дальше авторизации приложения, то от него может быть мало пользы, так как многие уязвимости скрываются гораздо глубже — в слоях с бизнес‑логикой и в репозитории.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее