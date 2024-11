private function _cron_handler ( $ type , $ continue )

{

$ this -> _queue = $ this -> load_queue ( $ type ) ;

if ( empty ( $ this -> _queue ) ) {

return ;

}

$ type_tag = strtoupper ( $ type ) ;

// For cron, need to check request interval too

if ( ! $ continue ) {

if ( ! empty ( $ this -> _summary [ ' curr_request_ ' . $ type ] ) & & time ( ) - $ this -> _summary [ ' curr_request_ ' . $ type ] < 300 & & ! $ this -> conf ( self : : O_DEBUG ) ) {

Debug2 : : debug ( '[ ' . $ type_tag . ' ] Last request not done ' ) ;

return ;

}

}

$ i = 0 ;

$ timeoutLimit = ini_get ( ' max_execution_time ' ) ;

$ this -> _endts = time ( ) + $ timeoutLimit ;

foreach ( $ this -> _queue as $ k => $ v ) {

if ( ! empty ( $ v [ ' _status ' ]) ) {

continue ;

}

if ( function_exists ( ' set_time_limit ' ) ) {

$ this -> _endts += 120 ;

set_time_limit ( 120 ) ;

}

if ( $ this -> _endts - time ( ) < 10 ) {

// self:: debug( "🚨 End loop due to timeout limit reached " . $timeoutLimit . "s") ;

// return;

}

Debug2 : : debug ( '[ ' . $ type_tag . ' ] cron job [ tag ] ' . $ k . ' [ url ] ' . $ v [ ' url ' ] . ( $ v [ ' is_mobile ' ] ? ' 📱 ' : '' ) . ' [ UA ] ' . $ v [ ' user_agent ' ]) ;

if ( $ type == ' ccss ' & & empty ( $ v [ ' url_tag ' ]) ) {

unset ( $ this -> _queue [ $ k ]) ;

$ this -> save_queue ( $ type , $ this -> _queue ) ;

Debug2 : : debug ( ' [ CCSS ] wrong queue_ccss format ' ) ;

continue ;

}

if ( ! isset ( $ v [ ' is_webp ' ]) ) {

$ v [ ' is_webp ' ] = false ;

}

$ i ++;

$ res = $ this -> _send_req ( $ v [ ' url ' ] , $ k , $ v [ ' uid ' ] , $ v [ ' user_agent ' ] , $ v [ ' vary ' ] , $ v [ ' url_tag ' ] , $ type , $ v [ ' is_mobile ' ] , $ v [ ' is_webp ' ]) ;

if ( ! $ res ) {

// Status is wrong, drop this this-> _queue

unset ( $ this -> _queue [ $ k ]) ;

$ this -> save_queue ( $ type , $ this -> _queue ) ;