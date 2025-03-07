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Как ты знаешь, любой, даже самый страшный «вирус» — это обычная программа, которая использует те же механизмы и функции, что и легитимный софт. Можно сказать, идет злоупотребление функциями, доступными любому разработчику. Иногда встречается абуз недокументированных возможностей. Одним словом — хакерство!
Вердикт о признании программы вредоносной антивирус выносит после анализа и сопоставления множества фактов, но основополагающим всегда будет анализ используемых функций в коде. Анализировать можно разные вещи: хуки, таблицы импортов, поток исполнения, в сложных случаях может производиться быстрая декомпиляция. Хакеры, в свою очередь, научились анхукать, прятать IAT, применять API Hashing и предотвращать загрузку DLL.
Представь, а что, если бы мы смогли избежать использования подозрительных функций? Буквально: не трогаем всякие опасные штуки, а нас не трогает антивирус!
Например, вместо
VirtualAllocEx( можно дергать что‑нибудь альтернативное, как делали в статье про шелл‑код‑раннер на чистом C#. И это возможно! Существует несколько техник, позволяющих идти обходным путем, не затрагивая «подозрительные» методы или всячески скрывая их использование.
Проксирование вызовов
Теория
У западных коллег эта техника называется Proxy Invoke. Она основана на том, что хакер обнаруживает такую функцию, которая дергает нужные вещи, «проксируя» вызов. Фактически идет злоупотребление чужими обвязками над существующими методами.
Пример: у нас есть функция
ZwProtectVirtualMemory(, она позволяет изменить разрешения памяти. Считается, так скажем, не самой безобидной, ведь с ее помощью можно пометить адресное пространство как исполняемое. При попытке ее использования может вылезти алерт, например у Elastic.
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Интересное по теме:
Нас интересует этот: VirtualProtect API Call from an Unsigned DLL. Логика детекта проста: если функция вызывается из адресного пространства неподписанной библиотеки, то вызов считается вредоносным. Подобные рассуждения имеют право на жизнь, ведь зачем обычному разработчику дергать
Zw-функцию из своей программы? Явно что‑то нечисто...
Обход такого детекта возможен через проксирование. Нам нужно найти легитимный, подписанный бинарь с экспортируемой функцией, которая передает поток управления в целевую функцию.
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