Од­ним из нем­ногих минусов C# счи­тает­ся некото­рая слож­ность при вызове методов WinAPI. Мно­гие воз­можнос­ти уже переко­чева­ли в сбор­ки, но до сих пор при­ходит­ся час­то стал­кивать­ся с задачей вызова фун­кций Win32 нап­рямую. В таком слу­чае исполь­зуют­ся PInvoke, DInvoke и их про­изводные. В этой статье я покажу, как работа­ют эти методы, и мы научим­ся вызывать фун­кции WinAPI из управля­емо­го кода.

Раз­работ­чики инс­тру­мен­тов из катего­рии offensive пос­тепен­но отка­зыва­ются от зубод­робитель­ных «плю­сов» и герой­ско­го ассем­бле­ра и перехо­дят к более при­ятным, доб­рым, отзывчи­вым и миловид­ным язы­кам. Конеч­но, опро­мет­чиво называть C# лег­ким. В нем есть и слож­ные кон­цепции — поп­робуй челове­ку с ули­цы понят­ным язы­ком объ­яснить отли­чия IEnumerable от IEnumerator, IComparer от IComparable, рас­ска­зать о плю­сах TPL и PLINQ, рас­толко­вать реф­лексию, а уж про мар­шалинг или внут­реннее устрой­ство JIT-ком­пилято­ра я даже не заикаюсь (впро­чем, пос­ледний отно­сит­ся к плат­форме CLR).

При раз­работ­ке прог­рамм для Windows слож­но не исполь­зовать WinAPI. Конеч­но, мно­гие методы уже успешно пор­тирова­ны в отдель­ные сбор­ки .NET. Нап­ример, вмес­то GetUserName( ) дос­таточ­но обра­щать­ся вот к такой фун­кции:

System . Security . Principal . WindowsIdentity . GetCurrent () . Name

Впро­чем, если ты захочешь коп­нуть чуть глуб­же, то при­дешь к выводу, что нам­ного луч­ше (и ста­биль­нее) будет обра­щать­ся нап­рямую к методу WinAPI, чем доверять свой код непонят­ным, дав­но не под­держи­ваемым опен­сор­сным сбор­кам от сим­патяги инду­са с GitHub.

Прос­то так WinAPI не выз­вать. И при­ходит­ся искать ухищ­рения, что­бы научить управля­емый код обра­щать­ся к натив­ным методам. Давай пос­мотрим, что это за методы.

Platform Invoke

Platform Invoke (он же Static Invoke) — единс­твен­ный «легаль­ный» вызов методов WinAPI из C#. Он отлично опи­сан в офи­циаль­ной докумен­тации Microsoft.

Ис­поль­зовать его прос­то — все завяза­но на дирек­тиве DllImport . Сна­чала в нашем коде на C# идет объ­явле­ние целевой фун­кции для вызова, ука­зание DLL, из которой эту фун­кцию брать, а пос­ле мож­но сме­ло обра­щать­ся к ней из управля­емо­го кода.

Нап­ример, так может выг­лядеть стан­дар­тный шелл‑код‑ран­нер через VirtualAlloc( ) , memcpy( ) , CreateThread( ) и WaitForSingleObject( ) :

[ DllImport ( "kernel32. dll" ) ] public static extern IntPtr VirtualAlloc ( IntPtr lpAddress , int dwSize , uint flAllocationType , uint flProtect ) ; [ DllImport ( "kernel32. dll" ) ] public static extern IntPtr CreateThread ( IntPtr lpThreadAttributes , uint dwStackSize , IntPtr lpStartAddress , IntPtr lpParameter , uint dwCreationFlags , out uint lpThreadId ) ; [ DllImport ( "kernel32. dll" ) ] public static extern UInt32 WaitForSingleObject ( IntPtr hHandle , UInt32 dwMilliseconds ) ; public static void StartShellcode ( byte [ ] shellcode ) { uint threadId ; IntPtr alloc = VirtualAlloc ( IntPtr . Zero , shellcode . Length , ( uint ) ( AllocationType . Commit | AllocationType . Reserve ) , ( uint ) MemoryProtection . ExecuteReadWrite ) ; if ( alloc == IntPtr . Zero ) { return ; } Marshal . Copy ( shellcode , 0 , alloc , shellcode . Length ) ; IntPtr threadHandle = CreateThread ( IntPtr . Zero , 0 , alloc , IntPtr . Zero , 0 , out threadId ) ; WaitForSingleObject ( threadHandle , 0xFFFFFFFF ) ; }

В дан­ном слу­чае соз­дают­ся пол­ноцен­ные про­тоти­пы исполь­зуемых натив­ных фун­кций. Отдель­но обра­щу вни­мание на ука­зание целевой биб­лиоте­ки, из которой они вызыва­ются. Такой механизм очень похож на вызов этих же самых фун­кций из кода на C++.

При таком спо­собе вызова опи­сан­ные раз­работ­чиком фун­кции добав­ляют­ся в спе­циаль­ный раз­дел импорта, который потом резол­вится, и появ­ляют­ся адре­са, по которым переда­ется поток управле­ния для вызова метода.

Не сто­ит путать этот раз­дел со стан­дар­тным раз­делом импортов. Натив­ные фун­кции, объ­явленные через Platform Invoke, ока­зыва­ются в таб­лице ImplMap , в раз­деле с метадан­ными CLR-сбор­ки. Этот самый раз­дел авто­мати­чес­ки добав­ляет­ся в PE-файл.

К счастью, сиг­натуры (это стро­ка DllImport плюс про­тотип фун­кции) самос­тоятель­но писать не нуж­но. Дос­таточ­но заг­лянуть на один из сай­тов с готовы­ми вари­анта­ми:

pinvoke.net — самый популяр­ный вари­ант, который, увы, иног­да не откры­вает­ся;

pinvoke.dev — тьфу‑тьфу, пока работа­ет;

p-invoke.net — тоже вык­лючил­ся.

Как ты видишь, в наше суровое вре­мя полагать­ся толь­ко на веб‑стра­ницы может быть оши­боч­но, поэто­му качай ге­нера­тор P/Invoke-сиг­натур, написан­ный в Microsoft. Он уж никуда не про­падет... ско­рее все­го.

Что ж, любая прос­тота и абс­трак­ция при раз­работ­ке инс­тру­мен­тов ата­ки работа­ет как в плюс (упро­щает жизнь ред­тимерам), так и в минус (усложня­ет жизнь ред­тимерам). Ведь рас­парсить таб­лицу ImplMap и понять, какие методы WinAPI исполь­зуют­ся, не сос­тавит тру­да. Это мож­но сде­лать даже на PowerShell.

$assembly = "C:\ File. exe" $stream = [ System. IO. File ]: : OpenRead ( $assembly ) $peReader = [ System. Reflection. PortableExecutable. PEReader ]: : new ( $stream , [ System. Reflection. PortableExecutable. PEStreamOptions ]: : LeaveOpen -bor [ System. Reflection. PortableExecutable. PEStreamOptions ]: : PrefetchMetadata ) $metadataReader = [ System. Reflection. Metadata. PEReaderExtensions ]: : GetMetadataReader ( $peReader ) $assemblyDefinition = $metadataReader . GetAssemblyDefinition ( ) foreach ( $typeHandler in $metadataReader . TypeDefinitions ) { $typeDef = $metadataReader . GetTypeDefinition ( $typeHandler ) foreach ( $methodHandler in $typeDef . GetMethods () ) { $methodDef = $metadataReader . GetMethodDefinition ( $methodHandler ) $import = $methodDef . GetImport ( ) if ( $import . Module . IsNil ) { continue } $dllImportFuncName = $metadataReader . GetString ( $import . Name ) $dllImportParameters = $import . Attributes . ToString ( ) $dllImportPath = $metadataReader . GetString ( $metadataReader . GetModuleReference ( $import . Module ) . Name ) Write-Host " $dllImportPath , $dllImportParameters `n $dllImportFuncName `n " } }

Им­порты мож­но гля­нуть и через более спе­циали­зиро­ван­ное ПО, такое как monodis или извес­тный мно­гим dnSpy.

По­это­му люди ста­ли при­думы­вать иные методы вызова неуп­равля­емо­го кода из C#, что­бы как минимум скрыть импорты.

Dynamic Invoke

Этот механизм исполь­зует делега­ты, что­бы получить дос­туп к методам из неуп­равля­емо­го кода. Делегат, если упростить, мож­но счи­тать ука­зате­лем на фун­кцию. В C# не как в C++ — здесь имя фун­кции не рав­но адре­су фун­кции. Что­бы, нап­ример, передать фун­кцию как кол­бэк, пот­ребу­ется исполь­зовать делегат. Ниже при­мер прос­тей­шего делега­та.

using System ; using System. Diagnostics ; using System. Runtime. InteropServices ; namespace Template { public delegate int Operation ( int x , int y ) ; class Program { static void Main ( ) { var a = 2 ; var b = 3 ; Operation op = Add ; Console . WriteLine ( op ( a , b )) ; // Вызывается Add => 5 op = Multiply ; Console . WriteLine ( op ( a , b )) ; // Вызывается Multiply => 6 } static int Add ( int x , int y ) => x + y ; static int Multiply ( int x , int y ) => x * y ; } }

Как видишь, идет объ­явле­ние делега­та: воз­вра­щаемое зна­чение, при­нима­емые аргу­мен­ты, все‑все дан­ные. Затем мож­но ини­циали­зиро­вать этот делегат кон­крет­ным методом и, обра­тив­шись к делега­ту, выз­вать фун­кцию.