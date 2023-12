#define LOCAL_BLOCKDLLPOLICY

#ifdef LOCAL_BLOCKDLLPOLICY

#define STOP_ARG "xakep"

#endif

int main ( int argc , char * argv [] ) {

DWORD dwProcessId = NULL ;

HANDLE hProcess = NULL ,

hThread = NULL ;

#ifdef LOCAL_BLOCKDLLPOLICY

if ( argc == 2 & & ( strcmp ( argv [ 1 ] , STOP_ARG ) == 0 ) ) {

printf ( "[ +] Process Is Now Protected With The Block Dll Policy \ n " ) ;

WaitForSingleObject ( ( HANDLE ) - 1 , INFINITE ) ;

}

else {

printf ( "[ !] Local Process Is Not Protected With The Block Dll Policy \ n " ) ;

CHAR pcFilename [ MAX_PATH * 2 ] ;

if ( ! GetModuleFileNameA ( NULL , ( LPSTR ) & pcFilename , MAX_PATH * 2 ) ) {

printf ( "[ !] GetModuleFileNameA Failed With Error : %d \ n " , GetLastError ()) ;

return - 1 ;

}

DWORD dwBufferSize = ( DWORD ) ( lstrlenA ( pcFilename ) + lstrlenA ( STOP_ARG ) + 0xFF ) ;

CHAR * pcBuffer = ( CHAR * ) HeapAlloc ( GetProcessHeap () , HEAP_ZERO_MEMORY , dwBufferSize ) ;

if ( ! pcBuffer )

return FALSE ;

sprintf_s ( pcBuffer , dwBufferSize , "%s %s" , pcFilename , STOP_ARG ) ;

if ( ! CreateProcessWithBlockDllPolicy ( pcBuffer , & dwProcessId , & hProcess , & hThread ) ) {

return - 1 ;

}

HeapFree ( GetProcessHeap () , 0 , pcBuffer ) ;

printf ( "[ i] Process Created With Pid %d \ n " , dwProcessId ) ;

}

#endif

#ifndef LOCAL_BLOCKDLLPOLICY

if ( ! CreateProcessWithBlockDllPolicy ( ( LPSTR ) "C: \ \ Windows \ \ System32 \ \ RuntimeBroker. exe" , & dwProcessId , & hProcess , & hThread ) ) {

return - 1 ;

}

printf ( "[ i] Process Created With Pid %d \ n " , dwProcessId ) ;

#endif

return 0 ;