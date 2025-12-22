Содержание статьи
У любой компании практически всегда есть два периметра: тот, что смотрит в интернет, защищенный всем, чем можно, и физический — образованный многочисленными беспроводными устройствами, не защищенный практически никак. И это, пожалуй, самое большое слепое пятно в ИБ на сегодняшний день. Реальность такова, что если что‑то там окажется уязвимо, то хакер непременно возьмет свое.
В статье «Самооборона по‑хакерски. Мониторим атаки в радиоэфире» мы попытались исправить эту несправедливость, восстановить баланс сил светлой и темной стороны и сделать некое подобие беспроводной IDS (Intrusion Detection System). И в результате мы научились детектить все актуальные на сегодня атаки на Wi-Fi.
Эта статья основана на фрагменте только что вышедшей книги «Хакерская самооборона. Приемы обнаружения и предотвращения хакерских атак».
Но можно ли как‑то активно мешать проведению этих атак? В этой статье мы сделаем свою беспроводную IPS (Intrusion Prevention System), которая сможет предотвратить проведение большинства актуальных атак на Wi-Fi.
Противодействуем захвату WPA handshake
Захват WPA handshake, часто проводимый с использованием атаки деаутентификации, дает хакеру возможность подбирать пароль к беспроводной сети на очень больших скоростях. Это одна из самых старых и в то же время популярных по сей день атак.
Сама атака деаутентификации достаточно быстрая и реализуется отправкой всего одного радиопакета в обе стороны — на точку доступа и на станцию. Так что пытаться успеть как‑то заглушить этот пакет практически невозможно.
Но давай посмотрим на эту атаку с другой стороны, к чему она приводит? А приводит она к повторной отправке и захвату хакером handshake. Так почему бы не дать хакеру то, что он хочет? Мы можем закидать его фейковыми handshake!
Следующий хитрый скрипт умеет генерировать half-handshake-фреймы — те самые, за которыми охотится хакер:
defence/wifi/prevent/m2.py
#!/usr/bin/python3from scapy.all import *import hmac,hashlib,binasciiimport random,stringfrom sys import argviface = argv[1]ap = argv[2]essid = argv[3]sta = argv[4]conf.verb = 0COUNT = 20WORDLIST = "/usr/share/wordlists/rockyou.txt"words = open(WORDLIST).readlines(100000)def get_password_brutable(min_len): attempts = 10 while attempts: word = random.choice(words).strip().lower() if not "'" in word and min_len <= len(word): return word attempts -= 1def get_password_unbrutable(len): return "".join(map(lambda _:random.choice(string.printable[:95]), range(len)))def beacon(ap, essid, count): WPA = 'ESS+privacy' RATE_1B = b"\x82" RATE_2B = b"\x84" RATE_5_5B = b"\x8b" RATE_11B = b"\x96" CHANNEL = 1 beacon = RadioTap()/Dot11(type=0, subtype=8, addr1='ff:ff:ff:ff:ff:ff', addr2=ap, addr3=ap)/\
Dot11Beacon(cap=WPA)/\
Dot11Elt(ID='SSID',info=essid, len=len(essid))/\
Dot11Elt(ID='Rates', info=RATE_1B+RATE_2B+RATE_5_5B+RATE_11B)/\
Dot11Elt(ID='ERPinfo', info=b"\x04")/\
Dot11Elt(ID='DSset', info=int(CHANNEL).to_bytes(1,'big'))/\
Dot11Elt(ID=48, len=20, info=b'\x01\x00\x00\x0f\xac\x04\x01\x00\x00\x0f\xac\x04\x01\x00\x00\x0f\xac\x02\x00\x00') sendp(beacon, iface=iface, inter=0.01, count=count, verbose=False)anonce = Nonedef m1(ap, sta, count): global anonce def get_rand(n): o = b'' for _ in range(n): o += int(random.random()*255).to_bytes(1, 'big') return o anonce = get_rand(32) eapol_data_4 = bytearray(95) eapol_data_4[0:1] = b"\x02" # Key Description_type eapol_data_4[1:3] = b"\x00\x8a" # Key Information eapol_data_4[3:5] = b"\x00\x10" # Key Length eapol_data_4[5:13] = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01" # Replay Counter eapol_data_4[13:45] = anonce eapol_data_4[45:61] = b"\x00"*16 # Key IV eapol_data_4[61:69] = b"\x00"*8 # WPA Key RSC eapol_data_4[69:77] = b"\x00"*8 # WPA Key Id eapol_data_4[77:93] = b"\x00"*16 # WPA Key Mic eapol_data_4[93:95] = b"\x00"*2 # WPA Key Data Length m1 = RadioTap() / Dot11(proto=0, FCfield=2, addr1=sta, addr2=ap, addr3=ap, subtype=8, SC=0, type=2, ID=55808) \
/ Dot11QoS(TID=6, TXOP=0, EOSP=0) \
/ LLC(dsap=0xaa, ssap=0xaa, ctrl=0x3) \
/ SNAP(OUI=0, code=0x888e) \
/ EAPOL(version=1, type=3, len=95) / bytes(eapol_data_4) sendp(m1, iface=iface, count=count, inter=0.01, verbose=False)def m2(ap, sta, count): global anonce def assemble_EAP_Expanded(self, l): ret = '' for i in range(len(l)): if l[i][0] & 0xFF00 == 0xFF00: ret += (l[i][1]) else: ret += pack('!H', l[i][0]) + pack('!H', len(l[i][1])) + l[i][1] return ret def PRF_512(key,A,B): return b''.join(hmac.new(key,A+chr(0).encode()+B+chr(i).encode(),hashlib.sha1).digest() for i in range(4))[:64] def get_rand(n): o = b'' for _ in range(n): o += int(random.random()*255).to_bytes(1, 'big') return o def b(mac): o = b'' for m in mac.split(':'): o += int(m, 16).to_bytes(1, 'big') return o password = get_password_brutable(8) #password = get_password_unbrutable(8) print(f"[*] send {password}") pmk = hashlib.pbkdf2_hmac('sha1', password.encode(), essid.encode(), 4096, 32) snonce = get_rand(32) ptk = PRF_512(pmk, b"Pairwise key expansion", min(b(ap),b(sta))+max(b(ap),b(sta))+min(anonce,snonce)+max(anonce,snonce)) kck = ptk[0:16] rsn_cap = b"\x30\x14\x01\x00\x00\x0f\xac\x04\x01\x00\x00\x0f\xac\x04\x01\x00\x00\x0f\xac\x02\x00\x00" eapol_data_4 = bytearray(117) eapol_data_4[0:1] = b"\x02" # Key Description Type: EAPOL RSN Key eapol_data_4[1:1+2] = b"\x01\x0a" # Key Information: 0x010a eapol_data_4[3:3+2] = b"\x00\x00" # Key Length: 0 eapol_data_4[5:5+8] = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01" # Replay Counter: 1 eapol_data_4[13:13+32] = snonce # WPA Key Nonce eapol_data_4[45:45+16] = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00" # WPA Key IV eapol_data_4[61:61+8] = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00" # WPA Key RSC eapol_data_4[69:69+8] = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00" # WPA Key ID eapol_data_4[77:77+16] = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00" # WPA Key MIC eapol_data_4[93:93+2] = b"\x00\x16" # WPA Key Data Length: 22 eapol_data_4[95:95+26] = bytes(rsn_cap) # WPA Key Data Length mic = hmac.new(kck, b"\x01\x03\x00\x75" + bytes(eapol_data_4[:77]) + bytes.fromhex("00000000000000000000000000000000") + bytes(eapol_data_4[93:]), hashlib.sha1).digest()[0:16] eapol_data_4[77:77+16] = mic m2 = RadioTap() / Dot11(proto=0, FCfield=1, addr1=ap, addr2=sta, addr3=ap, subtype=8, SC=0, type=2, ID=55808) \
/ Dot11QoS(TID=6, TXOP=0, EOSP=0) \
/ LLC(dsap=0xaa, ssap=0xaa, ctrl=0x3) \
/ SNAP(OUI=0, code=0x888e) \
/ EAPOL(version=1, type=3, len=117) / bytes(eapol_data_4) sendp(m2, iface=iface, count=count, inter=0.01, verbose=False)for _ in range(COUNT): beacon(ap, essid, 5) m1(ap, sta, 5) m2(ap, sta, 10)
Чтобы хакерское ПО среагировало в момент захвата handshake, мы должны отправить в радиоэфир три пакета: beacon, EAPOL M1 и M2. Добавляем строку вызова этого prevention-приема в detect-скрипт атаки деаутентификации:
defence/wifi/deauth.py
...def alert(src, dst, signal, essid): ... system(f"prevent/m2.py {iface} {src} '{essid}' {dst}")...
www
Полный код всех detect-скриптов приведен в GitHub автора.
В результате мы получаем готовое средство обнаружения захвата WPA handshake, атаки деаутентификации и реагирования на нее. В ту же секунду, когда мы обнаруживаем атаку, запускается механизм ее предотвращения — в радиоэфир один за другим начинают улетать хеши несуществующих паролей.
Хакер же видит у себя весьма радужную, на первый взгляд, картину — ему один за другим начинают прилетать желаемые handshake.
Но он еще не знает, с чем столкнулся… Захватив handshake, хакер поспешит их извлечь в форме хеша, подходящего для брутфорса. И тут начинается самое интересное. Если хакер запустит стандартную команду извлечения хешей, то он получит всего один из них.
Как правило, при таких атаках предполагается, что по радиоэфиру пролетает верный хеш пароля к беспроводной сети и множество раз его захватывать нецелесообразно. Ведь чем больше хешей, тем дольше их подбор по словарю. Это означает, что, даже если в радиофире и пролетел хеш настоящего пароля, мы, скорее всего, его перезаписали своими фейковыми handshake. Давай посмотрим, что сбрутит хакер.
