Тираж романа «Хакеры.RU», написанного нашим ведущим редактором Валентином Холмогоровым, уже распродан полностью. Но в магазине «Хакера» еще можно заказать печатную версию продолжения этой истории — книгу « Белый хакер » с черно-белыми иллюстрациями.

«Белый хакер» продолжает историю о компьютерных клубах, ночном dial-up, подпольных форумах и первых хакерских тусовках. В центре сюжета оказывается один из героев первой книги — Кирилл. Оставшись без прежней команды и поддержки, он пытается спасти от закрытия компьютерный клуб, ставший его временным убежищем.

Валентин Холмогоров не только ведущий редактор «Хакера», но и писатель, журналист, публицист и автор более 40 учебников и 8 романов. Он участвовал в межавторском цикле «Пограничье» Сергея Лукьяненко, а одна из книг в этом цикле была написана в соавторстве с ним самим. Работы Валентина издавались в «АСТ», «Альфа-Книга» («Армада») и «Олма-Пресс». Один из наиболее успешных проектов — серия «Хроники Аскета», в которой Холмогоров участвовал вместе с писателем-фантастом Романом Артемьевым.

«В начале нулевых интернет был совсем другим. Кирилл — парень из провинциального городка, освоивший хакерское ремесло, — из того поколения, для которого технологии стали способом менять правила игры. Но техническое любопытство порой легко переступает грань закона, а виртуальные эксперименты оборачиваются реальными последствиями», — рассказывает автор.

Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Если ты еще не знаком с этой историей, первые главы обеих книг доступны на сайте без платной подписки.

«Хакеры.RU»

«Белый хакер»