В середине мая 2017 года глава Disney Боб Айгер (Bob Iger) сообщил, что компания пострадала от действий неназванных хакеров и стала объектом шантажа. Тогда Айгер заявил, что злоумышленники сумели скомпрометировать нескольких сотрудников ABC, в результате чего копии еще не вышедших в прокат картин были украдены. После этого похитители потребовали от Disney выкуп в биткоинах (точная сумма не сообщалась), а взамен пообещали не выкладывать фильмы в интернет.

Хотя сам Айгер не конкретизировал, о какой картине шла речь, СМИ, ссылаясь на собственные источники, сначала предположили, что была похищена копия фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), а после решили, что также утечка могла затронуть фильм «Звездные войны: Последний Джедаи» (Star Wars. Episode VIII: The Last Jedi).

Интересно, что еще в середине прошлой недели журналисты издания Torrent Freak опубликовали результаты проведенного ими расследования, в ходе которого они пришли к выводу, что никакого взлома и кражи, вероятнее всего, не было вовсе. Между тем компания Disney не спешила вносить ясность в происходящее и отказывалась от каких-либо комментариев, что достаточно странно, зачем в таком случае было заявлять о взломе публично?

Как оказалось, журналисты Torrent Freak были правы. Боб Айгер наконец прервал свое молчание и сообщил Yahoo Finance, что никакого взлома не было.

«Насколько нам известно, нас не взламывали. Мы получали угрозы относительно взлома и кражи фильма, и решили отнестись к происходящему серьезно, но не реагировать так, как этого требовали от нас угрожавшие. Мы не верим, что это правда. Ничего не случилось», — объяснил Айгер.

Теперь остается неясным, зачем компания заявила о взломе публично, а затем отмалчивалась две недели, чтобы позже все опровергнуть. Однако Torrent Freak предполагает, что даже сообщения о таких фальшивых пиратах и хакерах могут быть Голливуду на руку. Журналисты не пытаются представить все так, будто никакого шантажа не было вовсе. Вымогатели с пустыми угрозами, скорее всего, действительно были и теперь могут поплатиться за свою «шутку» реальным тюремным сроком, учитывая, что к делу уже подключилось ФБР.

Однако нельзя отрицать того, что СМИ преподносили происходящее в крайне мрачном свете, дошли до увязывания данного случая с «северокорейским взломом компании Sony», и писали о волнениях среди работников студий. Таким образом, хотя на этот раз тревога оказалась ложной, Голливуд заработал несколько очков в непрекращающейся информационной войне, в очередной раз успешно очернив «страшных пиратов» даже за счет оказавшейся фальшивой утечки.