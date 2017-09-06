Сегодня в нашей кунсткамере любопытный образчик — операционная система, написанная на чистом ассемблере. Вместе с драйверами, графической оболочкой, десятками предустановленных программ и игр она занимает меньше полутора мегабайт. Знакомься — исключительно быстрая и преимущественно российская ОС «Колибри».

Развитие «Колибри» шло довольно быстро вплоть до 2009 года. Птичка научилась летать на разном железе, минимально требуя первый «Пентиум» и восемь мегабайт оперативной памяти. Минимальные системные требования «Колибри» таковы:

ЦП: Pentium, AMD 5×86 или Cyrix 5×86 без MMX с частотой 100 МГц;

ОЗУ: 8 Мбайт;

видеокарта: VESA-совместимая с поддержкой режима VGA (640 × 480 × 16).

Современная «Колибри» — это регулярно обновляемые «ночные сборки» последней официальной версии, вышедшей в конце 2009 года. Мы тестировали билд 0.7.7.0+ от 20 августа 2017 года.

WARNING В настройках по умолчанию у KolibriOS отсутствует доступ к дискам, которые видны через BIOS. Хорошенько подумай и сделай бэкап, прежде чем менять эту настройку.

Изменения в ночных сборках хоть и невелики, но за годы их накопилось достаточно. Обновленная «Колибри» может писать на разделы FAT16–32 / ext2 — ext4 и поддерживает другие популярные файловые системы (NTFS, XFS, ISO-9660) в режиме чтения. В ней появилась поддержка USB и сетевых карт, был добавлен стек TCP/IP и звуковые кодеки. В общем, в ней уже можно что-то делать, а не просто посмотреть разок на сверхлегкую операционку с GUI и впечатлиться скоростью запуска.

Как и предшествующие версии, последняя «Колибри» написана на flat assembler (FASM) и занимает одну дискету — 1,44 Мбайт. Благодаря этому ее можно целиком разместить в какой-нибудь специализированной памяти. Например, умельцы записали KolibriOS прямо во Flash BIOS. Во время работы она может целиком размещаться в кеше некоторых процессоров. Только представь: вся операционка вместе с программами и драйверами кеширована!

INFO При посещении сайта kolibrios.org браузер может предупредить об опасности. Причина, судя по всему, — это ассемблерные программы в дистрибутиве. Сейчас VirusTotal определяет сайт как совершенно безопасный.

«Колибри» легко загружается с дискеты, винчестера, флешки, Live CD или в виртуальной машине. Для эмуляции достаточно указать тип ОС «другая», выделить ей одно ядро процессора и немного оперативки. Диск подключать необязательно, а при наличии роутера с DHCP «Колибри» моментально подключится к интернету и локальной сети. Сразу при загрузке ты увидишь соответствующее уведомление.

Одна проблема — протокол HTTPS не поддерживается встроенным в «Колибри» браузером. Поэтому сайт Xakep.ru посмотреть в ней не удалось, так же как открыть страницы Google, Yandex, Wikipedia, «Сбербанка»… собственно, никакой привычный адрес. Все давно перешли на защищенный протокол. Единственный сайт с олдскульным чистым HTTP, который мне попался, — это «портал Правительства России», но и он выглядел в текстовом браузере не лучшим образом.

Настройки внешнего вида в «Колибри» с годами улучшаются, но все еще далеки от идеала. Список поддерживаемых видеорежимов отображается на экране загрузки «Колибри» при нажатии клавиши с латинской буквой a.

Перечень доступных вариантов невелик, и нужного разрешения в нем может не оказаться. Если у тебя видеокарта с ГП AMD (ATI), то можно сразу добавить кастомные настройки. Для этого нужно загрузчику ATIKMS передать параметр -m<width>x<height>x<refresh> , например:

/RD/1/DRIVERS/ATIKMS -m1280x800x60 -1

Здесь /RD/1/DRIVERS/ATIKMS — это путь до загрузчика ( RD — RAM Disk).

При работе системы выбранный видеорежим можно посмотреть командой vmode и (теоретически) переключать вручную. Если «Колибри» запущена в виртуалке, то это окно останется пустым, а вот при чистой загрузке драйверы видео Intel можно добавить от i915 до Skylake включительно.

Удивительно, но в KolibriOS уместилась куча игр. Среди них есть логические и аркадные, пятнашки, змейка, танки (нет, не WoT) — целый «Игровой центр»! На «Колибри» портировали даже Doom и Quake.

Еще из важного нашлась читалка FB2READ. Она корректно работает с кириллицей и имеет настройки отображения текста.

Все пользовательские файлы рекомендую хранить на флешке, но подключать ее нужно обязательно через порт USB 2.0. Наша флешка USB 3.0 (в порте USB 2.0) объемом 16 Гбайт с файловой системой NTFS определилась сразу. Если нужно записывать файлы, то стоит подключить флешку с разделом FAT32.

В дистрибутив «Колибри» входит три файловых менеджера, утилиты для просмотра изображений и документов, аудио- и видеоплееры и прочие пользовательские приложения. Однако основное внимание в ней уделено разработке на ассемблере.

Встроенный текстовый редактор имеет подсветку ASM-синтаксиса и даже позволяет сразу запускать набранные программы.

Среди средств разработки есть компилятор Oberon-07/11 для i386 Windows, Linux и KolibriOS, а также низкоуровневые эмуляторы: E80 — эмулятор ZX Spectrum, FCE Ultra — один из лучших эмуляторов NES, DOSBox v.0.74 и другие. Все они были специально портированы на «Колибри».

Если оставить KolibriOS на несколько минут, то запустится скринсейвер. На экране побегут строки кода, в которых можно увидеть отсылку к MenuetOS.



