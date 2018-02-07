Новые устройства на Android появляются с завидной регулярностью. Старые тормозят и уже не справляются с современными играми и ресурсоемкими приложениями. Отдавать или выкидывать их жалко, а покупать их никто не хочет. Пора стряхнуть пыль со старых планшетов. На примере Nexus 7 в этой статье я покажу, как можно не совсем стандартно использовать старый планшет в различных сценариях. Не будем останавливаться на банальных читалках и книгах рецептов для повара. Перейдем на уровень выше.

Дополнительный монитор

Вряд ли небольшой планшет будет очень удобен в качестве дополнительного монитора, но его можно использовать для вывода важной информации. В маркете есть приложение iDisplay, позволяющее решить эту задачу. Стоит оно аж 17,99 доллара, но ты всегда сможешь найти ломаную версию на всем известном сайте (конечно же, только для того, чтобы ознакомиться со всеми функциями и решить, нужна прога или нет).

iDisplay работает в кооперации с серверной частью для компа: getidisplay.com. После установки обоих приложений коннектим устройства к одной Wi-Fi-сети (в будущем разработчики обещают поддержку подключения через USB), и можно приступать.

Планшет можно настроить как в качестве второго дисплея, так и в качестве зеркала основного, при этом в углу отображается оставшийся заряд батареи. Есть полная поддержка тачскрина (нажатие для клика, удержание для имитации клика правой кнопки). Также работает pinch-to-zoom, при этом в правом верхнем углу появляется своеобразная мини-карта, по которой можно понять текущее положение приближенного участка и передвинуть его. Из меню можно вызвать клавиатуру или запустить приложение. Настраивается разрешение экрана и возможность отображения системных звуков Windows (стоит отметить, что изначально приложение разрабатывалось для связки с Mac и, соответственно, имеет клиенты для iOS). В общем, для просмотра серьезного контента решение вряд ли сгодится, но, чтобы вывести дополнительную инфу/меню/окно при занятом основном экране, вполне подойдет.

Настройки и работа iDisplay

Информационная панель для машины

Все, что для этого необходимо, — выбрать наиболее удобный держатель для планшета в автомобиль (лично я предпочитаю крепеж в слот CD, все равно им никто не пользуется) и поставить на планшет программу по вкусу. Опять-таки выбор довольно большой.

Стоит попробовать Android Auto, тот самый, что предустанавливают на различные автомобили. Он предназначен только для телефонов, но свежий установочный файл всегда можно найти на apkmirror.com. На главном экране появляются важные уведомления, подсказки навигатора, управление музыкой. А внизу всегда будут доступны ярлыки для запуска Google Maps, телефона и Google Play Music.

Главный экран и навигация в Android Auto

Также в маркете можно найти AutoMate и Car dashdroid. Первая показывает места поблизости, прогноз погоды и ограничения скорости, имеет управление голосом, а также интеграцию с Torque, что позволит просматривать данные с датчиков авто с помощью дополнительного девайса, работающего через OBDII.

Вторая имеет поддержку аудиоплееров (Spotify, Play Music, Pandora, Poweramp и других), голосовое управление и настраиваемый главный экран.

Экраны AutoMate и Car dashdroid

Но, на мой взгляд, наиболее гармонично вписывается в интерьер планшет с запущенным Car Launcher AG. Настраиваемые кнопки для радио, музыкального плеера, навигации, браузера. Показывает скорость и время стоянки. Отображает погоду, статус Wi-Fi и Bluetooth, управление текущей музыкой и настройки яркости.

Конечно, есть более серьезные варианты использовать планшет в машине. На тематических форумах найдется много проектов полной интеграции с автомобильной медиасистемой, в дополнение к штатной магнитоле в качестве головного устройства с обеспечением работы кнопок на руле. Но это уже совсем другая история.