Speaki — очень простое приложение с единственной функцией: зачитывать пришедшие уведомления голосом. Когда на смартфон приходит очередное письмо, сообщение или что угодно еще, Speaki просыпается и, с помощью голосового движка, зачитывает заголовок уведомления и его содержимое.
Источники уведомлений, а точнее приложения, их генерирующие, можно выбирать индивидуально. Так что слушать информацию о восстановлении жизней в игре и о новинках интернет-магазина не придется, только то, что нужно. Дополнительно можно настроить, куда выводить звук. Само собой разумеется, основной динамик смартфона лучше отключить и активировать голосовые уведомления при подключении наушников или Bluetooth-гарнитуры. Также можно настроить префикс, то есть то, что Speaki будет говорить перед самим уведомлением.
|Выбираем устройства вывода звука и приложения
Speaki поддерживает и уведомления о звонках, проговаривая имя абонента. Чтобы остановить зачитывание уведомления, можно использовать кнопку гарнитуры или просто включить экран.
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