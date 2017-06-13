Выходя на улицу, ты надеваешь наушники, включаешь музыку и отправляешься на работу. По пути тебе приходит уведомление. Возможно, ничего важного, но лучше проверить. Достаешь смартфон из кармана, смахиваешь инфу об очередном новом видео в YouTube, убираешь смартфон обратно и идешь дальше. Приходит еще одно уведомление, а потом еще. Знакомо? Если да, то у тебя два варианта: купить за 200 долларов умные часы, которые, кроме как выводить уведомления, не умеют ничего полезного, или установить бесплатное приложение Speaki.

Speaki — очень простое приложение с единственной функцией: зачитывать пришедшие уведомления голосом. Когда на смартфон приходит очередное письмо, сообщение или что угодно еще, Speaki просыпается и, с помощью голосового движка, зачитывает заголовок уведомления и его содержимое.

Источники уведомлений, а точнее приложения, их генерирующие, можно выбирать индивидуально. Так что слушать информацию о восстановлении жизней в игре и о новинках интернет-магазина не придется, только то, что нужно. Дополнительно можно настроить, куда выводить звук. Само собой разумеется, основной динамик смартфона лучше отключить и активировать голосовые уведомления при подключении наушников или Bluetooth-гарнитуры. Также можно настроить префикс, то есть то, что Speaki будет говорить перед самим уведомлением.

Выбираем устройства вывода звука и приложения

Speaki поддерживает и уведомления о звонках, проговаривая имя абонента. Чтобы остановить зачитывание уведомления, можно использовать кнопку гарнитуры или просто включить экран.