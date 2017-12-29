В одной из прошлых статей мы обсуждали способы подключения самых разных сущностей как файлов и каталогов: WebDAV, BitTorrent, SSH и даже память видеоадаптера. Но что, если мы хотим получить доступ не к удаленному или локальному сервису, а к устройствам удаленной машины? Скажем, пробросить на локальную машину USB-порт и использовать подключенные к нему устройства как локальные. Илья Остапенко знает, как это сделать.

Особенность Unix-подобной системы — относиться к любому из своих компонентов как к файлу — давно уже стала общим местом в разговорах о ее внутреннем устройстве. И бесчисленное количество статей о том же Linux тому свидетельство. Оборудование — не исключение. Видеокарта, аудиокарта, внешний девайс, подключенный через USB, в понимании Linux не что иное, как файл.

Оттого удивительно, что из всех операционных систем только Plan 9 (если не считать пары отпочковавшихся проектов со схожей судьбой), в котором подобный подход доведен до логического конца, способен без лишних телодвижений распознавать оборудование удаленного компьютера и управлять им, как своим собственным.

В Plan 9 за проброс оборудования отвечает RPC-протокол 9P. Он обеспечивает доступ вообще к любым файлам и устройствам, как локальным, так и сетевым. К сожалению, Linux похвастать таким универсальным инструментом не может. Зато здесь есть несколько инструментов (если не сказать — костылей), обеспечивающих доступ к оборудованию удаленной машины.

USB

Когда речь заходит о пробросе оборудования на другой компьютер, возможно, первое, что приходит на ум, — это веб-камера на домашнем ноутбуке или подключенный к нему смартфон, доступ к которым нужно обеспечить с удаленного десктопа. Например, из офиса на другом конце города (в другом городе, в другой стране).

В подобном случае выручить может утилита USB/IP. Развитием утилиты уже давненько никто не занимался, но на ее работоспособности это пока не сказалось — в репозиториях большинства популярных дистрибутивов такой пакет присутствует.

Первым делом пакет USB/IP следует установить на ту машину, доступ к устройствам которой необходимо получить извне. Далее загружаем необходимые модули:

$ sudo modprobe usbip-core $ sudo modprobe usbip-host

Проверяем, все ли корректно загрузилось:

$ sudo lsmod | grep usbip

И запускаем сервер:

$ sudo usbipd -D

Поскольку USB/IP имеет собственную, независимую от встроенной систему адресации, поиск устройств выполняется командой

$ sudo usbip list -l

Она покажет список всех устройств, подключенных в данный момент в USB-шине.

Теперь можно приступить непосредственно к расшариванию девайса (допустим, это будет веб-камера с индексом 2-3 из полученного списка):

$ sudo usbip bind --busid=2-3

Очередная проверка правильности выполненных действий:

$ sudo usbip list -r localhost

С исходным компьютером покончено. Далее следует настроить тот, на котором будет использоваться периферия первого.

Итак, перейдя на клиентскую машину, устанавливаем на нее USB/IP и запускаем:

$ sudo modprobe usbip-core $ sudo modprobe vhci-hcd

Проверяем доступность расшаренного оборудования на сервере по списку:

$ sudo usbip --list АДРЕС_СЕРВЕРА

И присоединяем нашу камеру:

$ sudo usbip --attach АДРЕС_СЕРВЕРА 2-3

Проверяем результат:

$ sudo usbip --port

Теперь удаленное USB-устройство должно появиться в списке локальных, и с ним можно будет работать, как с любым другим. Для проверки корректности подключения выполняем команду lsusb:

$ lsusb

INFO Существует клиентская часть USB/IP для Windows. Однако из-за ошибки в версии протокола в ее исполняемом файле из коробки она работает некорректно. Требуются дополнительные телодвижения с подменой констант в исходниках.

RS232

Самым лаконичным решением взаимного расшаривания в Линуксе могут похвастаться COM-порты. Никакие дополнительные драйверы для этого не нужны. За все отвечает одна маленькая утилита remserial, доступная в исходниках. Подходит как для доступа из Линукса к оборудованию, подключенному через RS232 на удаленном компьютере, так и для связки двух девайсов с COM-портами, подключенных к разным машинам, связанным по сети.

Расшарить RS232, указав сетевой порт (-p), скорость, режим stty (-s) и имя порта (здесь /dev/ttyS0), можно так:

$ remserial -d -p 23000 -s "9600 raw" /dev/ttyS0 &

Подключиться к COM-девайсу, расположенному на удаленной машине (сервере), — так:

$ remserial -d -r адрес_сервера -p 23000 -s "9600 raw" /dev/ttyS0 &

Допустимо запускать несколько экземпляров программы с разными портами и адресами подключенных девайсов.