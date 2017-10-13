Существует удобный и повсеместно используемый способ передавать двоичные данные в текстовом виде — он называется Base64. Автор утилиты Base💯 решил развлечься и сделать аналог, который превращает любые данные не в текст, а в эмодзи.

Base💯 — это утилита командной строки, которая работает аналогично Base64: в stdin идут исходные данные, из stdout приходит шифровка из эмодзи. Все предельно просто. Сложность — это убедить себя в том, что тебе нужен Rust, чтобы собрать шифровальщик текста в эмодзи. Ведь бинарных версий автор пока не предоставляет.

Кстати, если тебе понравится эта утилита, то обязательно обрати внимание на Emojicode — язык программирования, в котором все конструкции записываются при помощи эмодзи. Автор «Хакера» подробно разобрал его в статье «Виноград безумия. Программируем без букв на Emojicode» и даже написал на Emojicode интерпретатор языка Brainfuck.

И раз уж речь зашла о кодировании странными способами, поделюсь ссылкой на чуть более полезный проект — он называется Base65536 и использует для кодирования весь набор символов UTF-32. После его применения строка «hello world» (одиннадцать символов) превращается всего в шесть знаков, среди которых — иероглифы и даже клинопись.

Автор Base65536 преследовал благородную цель шейрить через Twitter записи игр в Hatetris — версию «Тетриса», в которой игроку выпадает статистически худшая последовательность фигур, из которых невозможно собрать плотную стену.

Что ж, добро пожаловать в жестокий мир программистских приколов!