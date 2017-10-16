Содержание статьи @ReBusiness, ~3,2k участников

@deeptoweb, или Темная сторона интернета, ~23,4k участников

@themarfa, или All-in-One Person, ~24k участников

@biznes_hack, или Бизнес-хак, ~7,6k участников

@nsmag, или Naked Science, ~49k участников

@FinancialMotivation, или Финансовая мотивация, ~9k участников

@departamentK, или Отдел К, ~28k участников

@cryptogovno, ~12k участников

@tgshik, или Другой Telegram, ~2,6k участников

@financemonster, или Финансовый монстр, ~11,4k участников

Бонус: @excel_everyday, или Excel на каждый день, ~28k участников

Перед тобой десятка неплохих каналов в «Телеграме», которые помогут разнообразить пребывание в этом мессенджере и даже немного заработать. Подборка каналов публикуется на правах рекламы, но каналы действительно интересные.

Подписаться: https://t.me/ReBusiness

Практический канал для предпринимателей и тех, кто собирается им стать. Если не готов пахать и вкалывать, листай дальше. Советов как заработать миллион, работая по 3 часа в день, на канале нет. Зато есть реальные и работающие фишки живого бизнеса без прикрас и мотивационных соплей. Как выбрать поставщика, заключить договор, управлять продавцами и выделиться среди конкурентов — вот примеры тем с канала. Ну и куда же без кейсов и биографий великих — этого тоже вдоволь. Рекомендовано к подписке тем, кто хочет перезагрузить свой бизнес и увеличить прибыль.

INFO Количество участников указано на момент написания статьи — в реальности оно постоянно меняется.

@deeptoweb, или Темная сторона интернета, ~23,4k участников

Подписаться: https://t.me/deeptoweb

Очень интересный канал, и это подтверждается количеством участников. Здесь публикуются эксклюзивные материалы, гайды и мануалы на тему анонимности и безопасности. Много информации о подпольных рынках и подделке документов. Здесь ты узнаешь массу интересного о даркнете, кардинге, черных рынках и теневом интернете. Недавний материал «Скрываемся от слежки» расскажет тебе о том, как использовать криптографические инструменты и децентрализованные сервисы для сокрытия от слежки со стороны госорганов и интернет-провайдеров.

@themarfa, или All-in-One Person, ~24k участников

Подписаться: https://t.me/themarfa

Очень интересный канал обо всем. Здесь тебя ждут ссылки на приложения, скидки на платные программы и сервисы. Рай для любителей всевозможных гаджетов. Тут можно найти обзор простых видеоредакторов, ссылки на полезные расширения для браузеров, статьи о том, как продвигать свой телеграм-канал, и многое другое. Действительно все в одном флаконе.

@biznes_hack, или Бизнес-хак, ~7,6k участников

Подписаться: https://t.me/biznes_hack

Открыть свое дело подумывают многие люди, но до реализации доходит не больше трети из них. Самые лучшие идеи для бизнеса всегда приносят своим авторам немалую прибыль. В этом канале тебе подкинут не одну рабочую бизнес-идею, которая может стать началом твоей собственной истории успеха.

@nsmag, или Naked Science, ~49k участников

Подписаться: https://t.me/nsmag

Наука и ничего, кроме науки. Самые последние новости мира науки. Канал очень интересный, и на нем очень мало рекламы. Так, на данный момент тут всего лишь четыре сообщения с тегом #реклама. Лично мне этот канал очень понравился — один из немногих, подписку на который не хочется удалять.

@FinancialMotivation, или Финансовая мотивация, ~9k участников

Подписаться: https://t.me/FinancialMotivation

Хочешь стать финансово независимым и повысить свою финансовую грамотность? Возможно, именно на канале @FinancialMotivation тебе в этом помогут. Здесь расскажут об ее основах, о том, как заработать, сохранить и приумножить свой капитал.

@departamentK, или Отдел К, ~28k участников

Подписаться: https://t.me/departamentK

Цель канала — разоблачение мошенников и освещение проблем, связанных с киберпреступностью. Здесь ты узнаешь о новых схемах мошенничества в интернете и за его пределами. Канал осведомляет людей и в конечном итоге спасает деньги своих подписчиков. Предупрежден — значит вооружен.

Подписаться: https://t.me/cryptogovno

Название канала не очень культурное, как и сами статьи, но это никак не отражается на его популярности. Как сказано в его описании, это канал для тех, кто не успел купить биткойн по 100 долларов. Человеческим языком о криптовалютном мире.

@tgshik, или Другой Telegram, ~2,6k участников

Подписаться: https://t.me/tgshik

Авторский канал по Telegram. Аналитика, рассуждения, мысли о том, как заработать на рекламе в своем канале и на покупке/продаже канала. Подкасты по Telegram, успешные кейсы.

@financemonster, или Финансовый монстр, ~11,4k участников

Подписаться: https://t.me/financemonster

Завершаем наш обзор каналом для финансистов. Здесь простым языком рассказывается о мире финансов — взгляд изнутри, так сказать. Осторожно, на канале присутствует ненормативная лексика!

Бонус: @excel_everyday, или Excel на каждый день, ~28k участников

Подписаться: https://t.me/excel_everyday

В качестве бонуса к нашей десятке каналов присоединяется @excel_everyday. Хочешь пораньше уходить домой с работы? Тогда читай этот канал, осваивай Excel и делай свою работу быстрее!