Содержание статьи
- Приложения
- Инструменты
- Почитать
- Фейковые клиенты Poloniex в Google Play
- Шифровальщик, блокирующий смартфон
- Обход Certificate Pinning
- Деобфускация с помощью dex-oracle
- Разработка
- Большой гайд по разработке защищенных приложений
- Подводные камни Kotlin
- Инфиксные функции в Kotlin
- Введение в корутины Kotlin
- Неочевидные возможности Kotlin
- Как уменьшить размер APK на 99,99%
- Шпаргалка перебежчика с Java
- Библиотеки, которые должен использовать каждый разработчик
- 12 вещей, которые должен усвоить любой начинающий разработчик
- Библиотеки
Приложения
- Underburn — подстраивает яркость экрана под текущее изображение. Если фон запущенного приложения преимущественно белый — яркость станет ниже, если темный — будет увеличена.
- Smali Patcher — модуль Magisk, который позволяет подделывать текущее местоположение, делать снимки экрана во всех приложениях (в том числе в банковских клиентах и секретных чатах «Телеграма») и отключает проверку цифровой подписи пакетов. Последнее может пригодиться, если ты хочешь установить модифицированную версию встроенного в прошивку приложения.
- LaunchBoard — позволяет быстро запускать приложения с помощью набора первых букв имени.
- detect.location — открытое приложение для iOS, позволяющее получить полную историю перемещений смартфона с помощью анализа метаданных фотографий.
Инструменты
- ODA — онлайн-дизассемблер, поддерживающий более сотни платформ и форматов файлов.
- vdexExtractor — утилита для извлечения и декомпиляции файлов формата Vdex, который с Android 8 используется для хранения байт-кода предустановленных приложений.
- Androl4b — образ виртуальной машины с набором инструментов для пентестинга. Включает в себя Radare2, Frida, Bytecode Viewer, Apktool, Wireshark и множество других утилит. Основан на Ubuntu Mate 17.04.
- SandBox-Dumper — инструмент для выяснения точного местоположения песочницы приложения в iOS.
Почитать
Фейковые клиенты Poloniex в Google Play
Fake cryptocurrency trading apps on Google Play — рассказ о двух зловредах в Google Play, маскирующихся под клиент Poloniex.
В целом все достаточно просто. Приложение запрашивает логин и пароль от Poloniex, затем выводит фейковое окно с просьбой ввести логин/пароль Gmail якобы для прохождения двухфакторной аутентификации. После этого начинается слив средств на сторону, а все уведомления от Poloniex на email глушатся благодаря доступу к Gmail (разумеется, если почта на другом сервисе, трюк не сработает).
Защититься от зловреда, как всегда, несложно:
- Не устанавливать что попало на смартфон.
- Всегда и везде включать двухфакторную аутентификацию.
Шифровальщик, блокирующий смартфон
DoubleLocker: Innovative Android Ransomware — разбор шифровальщика, который не только шифрует данные, но еще и блокирует смартфон PIN-кодом. ESET заявляют, что это первый зловред такого типа, но, учитывая простоту идеи и ее реализации, веришь в это с трудом.
DoubleLocker распространяется через различные (в том числе взломанные) сайты под именем Adobe Flash Player. Сразу после запуска он просит пользователя дать доступ к функциям Accessibility. Затем он меняет установленный пользователем PIN-код на случайный и устанавливает себя в качестве дефолтового лаунчера. Последнее действие нужно, чтобы получать управление каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой». Также DoubleLocker шифрует все файлы на карте памяти с использованием алгоритма AES, добавляя к ним расширение .cryeye.
Чтобы получить доступ к своему смартфону и данным на карте памяти, юзер должен заплатить 0,0130 BTC. После этого файлы будут расшифрованы, а PIN-код сброшен.
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