Задача платежной системы — списать нужную сумму в пользу продавца со счета верное число раз. Но атакующий может перехватить платежные данные пользователя во время покупки и позже «повторить» их еще раз, списывая сумму снова, без ведома пользователя. Apple Pay использует ряд методов противодействия таким атакам, но некоторые недостатки ее реализации потенциально оставляют лазейки для злоупотреблений и мошенничества.

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В 2016 году самым популярным вопросом ко мне как эксперту по безопасности банковских систем был вопрос о безопасности бесконтактных платежей. Сначала вопросы касались PayPass, payWave, затем ― Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Увы, готовых ответов на них у меня не было, и мне самому приходилось «спрашивать интернет». Самые популярные на тот момент статьи описывали Apple Pay как «самую защищенную технологию», в том числе и на устройствах с джейлбрейком.

И единственная проблема была связана с карточным мошенничеством — когда уже украденные карты использовались мошенниками в Apple Pay для совершения платежей.

«Как же так? Ведь сам постулат о хорошей защищенности Apple Pay даже на устройствах, подвергшихся джейлбрейку, по сути абсурден: киберпреступник всегда может перехватить номер карты в момент ее добавления на устройство (и в этом, кстати, я оказался практически прав). Это явно тема для исследования», ― подумал я. Почти одновременно с этим вышло исследование Сальвадора Мендозы об атаках на токены Samsung Pay, что и подвигло меня сконцентрироваться на Apple Pay.

INFO Кстати, между Apple Pay и Samsung Pay есть существенная разница: Samsung Pay не дает пользователям работать на взломанных (рутованных) устройствах, что несколько ограничивает возможности атакующего.

В итоге исследования в области безопасности приложений (web-, mobile- и других) привели меня и к изучению Apple Pay JS, а вот результат оказался несколько неожиданным.

Теория

Возможность использовать Apple Pay на веб-сайтах и в приложениях появилась в iOS 10. С точки зрения пользователя, все работает почти точно так же, как и при оплате в магазинах: при нажатии кнопки «Оплатить с Apple Pay» появляется Payment Sheet ― шторка с данными о том, что и как пользователь оплачивает, куда товар доставлять (если это применимо, как в случае с интернет-магазинами), Billing address и так далее. Пользователю остается лишь подтвердить операцию с помощью отпечатка пальца (Touch ID) или PIN-кода (после нескольких неверных вводов Touch ID).

Далее данные шифруются/подписываются с помощью криптоключей покупателя на Secure Element телефона и криптоключей магазина (мерчанта) на серверах Apple.

INFO Secure Element — микропроцессор, схожий с тем, что используется в пластиковых картах, отвечает за безопасное хранение и выполнение платежных операций.

Далее на сервер мерчанта или сразу на Payment Gateway посылается криптограмма (cryptogram) — зашифрованная информация о сумме, виртуальной карте Apple Pay (токен), идентификатор платежа, а также onlinePaymentCryptogram — аналог подписи с помощью 3-D Secure. Так как эти данные — аналог представления кода 3-D Secure, то и совершить платеж по ним можно только один раз. Ну и кроме того, Apple заботится о противодействии атакам повтора (Replay Attack).

Описание формата платежного токена

Практика

Фейковые данные и Race Condition

Внимательное изучение платежного процесса на разных сайтах и приложениях, использующих Apple Pay (полный список), выявило, что:

адрес доставки и платежный адрес никак не проверяются на целостность;

при подделке суммы с помощью атаки типа man in the middle при вызове Payment Sheet часть платежных шлюзов снимает сумму, отправляемую самим магазином (актуальную стоимость услуг), а часть ― сумму, отображенную и подписанную клиентом (хранящуюся в cryptogram);

один платеж можно повторить несколько раз, воспользовавшись Race Condition — недостатком системы, в результате которого одна транзакция может быть проведена несколько раз, что приведет к неоднократному снятию денег.