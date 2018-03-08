Первоначально разработанный для браузеров, SSL/TLS-протокол позже стал стандартом де-факто вообще для всех защищенных интернет-коммуникаций. Сейчас он используется для удаленного администрирования виртуальной инфраструктуры, развернутой в облаке, для передачи платежных реквизитов покупателя от серверов электронной коммерции к платежным процессорам, таким как PayPal и Amazon, для пересылки локальных данных в облачное хранилище, сохранения переписки в мессенджерах и аутентификации серверов в мобильных приложениях iOS и Android. Как видишь, список ситуаций, когда обмен весьма чувствительной информацией требует максимальной безопасности, довольно внушителен. В этой статье мы рассмотрим, как безопасность этих коммуникаций обеспечивается на практике.

Хотели как лучше

В теории, защищенное SSL/TLS-протоколом соединение должно обеспечивать конфиденциальность, достоверность и целостность коммуникаций клиентского и серверного софта, даже если в сеть проник активный продвинутый злоумышленник: когда сеть полностью захвачена врагом, DNS отравлен, а точки доступа и маршрутизаторы, коммутаторы и Wi-Fi контролируются злоумышленником, который, помимо всего прочего, контролирует SSL/TLS-бэкенд. Кроме того, когда клиентский софт пытается подключиться к законному серверу, злоумышленник может подменить сетевой адрес сервера (например, через отравление DNS) и перенаправить клиент вместо законного сервера на свой злонамеренный сервер.

Безопасность коммуникаций в таких суровых условиях, как известно, целиком зависит от адекватности проверки криптографического сертификата, предоставленного сервером при установке соединения. В том числе от адекватности реализации набора шифров (cipher suite), которыми клиент и сервер пользуются при обмене данными. Для того чтобы SSL/TLS-соединение было полностью безопасным, клиентский софт в числе прочего должен тщательно удостовериться в том, что:

сертификат выдан действующим органом сертификации;

срок его действия не истек (или сертификат не был отозван);

в списке перечисленных в сертификате имен присутствует тот домен, к которому производится подключение.

Получилось как всегда: проверка провалена

Однако во многих приложениях и библиотеках, для которых безопасность коммуникаций очень критична, процедура проверки SSL/TLS-сертификата, и даже EV-SSL, сертификата с расширенной проверкой, полностью провальна, причем это справедливо для всех популярных операционных систем: Linux, Windows, Android и iOS. Среди уязвимого софта, библиотек и middleware-сервисов можно выделить следующие:

Amazon’овская Java-библиотека EC2 и все облачные фронтенд-клиенты, построенные на ее основе;

Amazon’овский и PayPal’овский торговый SDK, ответственный за доставку платежных реквизитов от сайтов (на которых развернута инфраструктура онлайн-коммерции) к платежным шлюзам;

интегрированные «корзины», такие как osCommerce, ZenCart, Ubercart и PrestaShop, которые не проверяют сертификаты вообще;

AdMob-код, используемый мобильным софтом для показа контекстной рекламы;

интерфейсные фронтенд-компоненты ElephantDrive и FilesAnywhere, ответственные за взаимодействие с облачным хранилищем;

Android’ная библиотека Pusher и весь софт, который использует Pusher API для управления обменом мгновенными сообщениями (например, GitHub’овский Gaug.es);

Apache HttpClient (версия 3.x), Apache Libcloud и все клиентские подключения к серверам Apache ActiveMQ и подобным;

SOAP middleware-сервисы Java, в том числе Apache Axis, Axis 2, Codehaus XFire; а также весь софт, который на базе этих middleware-сервисов построен;

API-инструменты Elastic Load Balancing;

Weberknecht-реализация WebSockets’ов;

а также весь мобильный софт, построенный на базе перечисленных выше библиотек и middleware-сервисов (чтобы понять, что такое middleware-сервисы, смотри слайды); в том числе iOS-клиент хостинг-провайдера Rackspace.

Например, здесь перечислено еще больше сотни уязвимых мобильных приложений. В их числе: Android’s Google Cloud Messaging, Angie’s List Business Center Passwords, AT&T Global Network Client, CapitalOne Spark Pay, Cisco OnPlus (remote access), Cisco Technical Support, Cisco WebEx, Cisco WebEx Passwords, Dominos Pizza, E-Trade, Freelancer, Google Earth, Huntington Mobile (Bank), Intuit Tax Online Accountant, iTunes Connect, Microsoft Skype, Oracle Now, Pinterest, SafeNet (VPN client), SouthWest Airlines, Uber, US Bank — Access Online, Western Union, WordPress, Yahoo! Finance, Yahoo! Mail.

Логические уязвимости SSL/TLS-протокола

SSL/TLS-соединения всего этого и многого другого софта уязвимы для широкого спектра MitM-атак. При этом MitM-атаку можно провести зачастую даже без подделки сертификатов и без похищения приватных ключей, которыми серверы подписывают свои сертификаты. MitM-атаку можно провести, просто эксплуатируя логические уязвимости, которые присутствуют в процедуре проверки SSL/TLS-сертификата на стороне клиентского софта. В результате MitM-злоумышленник может, например, собирать токены авторизации, номера кредитных карт, имена, адреса и прочее — у любого продавца, который использует уязвимые веб-приложения обработки платежей.

Поставщики мобильного софта, которые берут за основу семпл-код AdMob для связи своих приложений с AdMob-аккаунтом, тоже уязвимы — они позволяют атакующему захватывать учетные данные и получать доступ ко всем его Google-сервисам. К примеру, из-за некорректной проверки сертификатов в таких мессенджерах, как Trillian и AIM, MitM-злоумышленник может похитить учетные данные для входа ко всем сервисам Google (включая Gmail), Yahoo и также к сервисам Windows Live (в том числе SkyDrive). Среди других уязвимостей, которыми страдает современный небраузерный веб-софт: использование неправильных регулярных выражений при сравнении имени хоста; игнорирование результатов проверки корректности сертификата; случайное или преднамеренное отключение проверки.