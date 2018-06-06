Время от времени возникает необходимость записи экрана — кому-то нужно записать вебинар или звонок по Skype, а кто-то хочет создать видеоурок, чтобы им потом можно было поделиться. Для этого используются программы, умеющие делать запись видео с экрана. Сегодня мы расскажем о Movavi Screen Capture Studio

Коротко о программе

Movavi Screen Capture Studio — простая и удобная программа для записи экрана. В ней нет ничего лишнего, но есть все, что понадобится при записи вебинаров или создании видеоуроков: она умеет захватывать изображение с экрана, редактировать видео, записывать аудио и производить запись с веб-камеры.

Скачать ознакомительную версию можно на сайте movavi.ru. Обрати внимание, что на странице две программы — Movavi Screen Recorder и Movavi Screen Capture Studio. Первая умеет только писать происходящее на экране, а вторая содержит еще и встроенный видеоредактор, позволяющий отредактировать записанное видео.

Посмотрим, что умеет программа.

О разработчике Международная компания Movavi c 2004 года занимается разработкой удобного мультимедийного софта для использования дома и в работе. Компания постоянно развивается, и продуктов тоже становится больше, как для Windows, так и для Mac. Среди них: видеоредактор, видеоконвертер, фоторедактор, программы для захвата видео с экрана, записи игр.

Тест-драйв

Вот как выглядит основное окно программы.

Думаю, объяснять назначение кнопок нет особого смысла. Попробуем лучше захватить видео и посмотрим, что из этого получится.

По умолчанию программа пытается захватить область 640×360.

Размер рамки можно изменять по своему усмотрению.

Или же можешь выбрать стандартный размер из списка.

Программа может захватить сразу весь экран и поддерживает несколько мониторов. Обрати внимание: в списке выбора области захвата есть выбор монитора, изображение с которого будет записано. Например, на этом скриншоте показано, что производится захват с монитора 1.

При записи экрана можно добавить картинку с веб-камеры, включить или выключить запись с микрофона и динамиков компьютера.

Меню «Эффекты» позволяет задать различные эффекты: например, запись нажатий клавиш и курсора мыши, чтобы показать в видеоуроке, какие именно действия выполнялись при помощи мыши и какие клавиши были нажаты.

Лично мне уже хочется нажать красную кнопку Rec. Пробная версия программы сообщит, что время захвата ограничено двумя минутами и на захваченное видео будет нанесен водяной знак.

Результат захвата отображается вот в таком окне.

Удобно, что прямо здесь можно обрезать видео, не открывая редактор. Для более сложного редактирования нужно нажать кнопку «Открыть» в редакторе.

Приложение сразу сохраняет результат захвата в формате MKV. И это очень хорошо. Некоторые приложения захвата сохраняют видео в собственном формате, который потом можно преобразовать в любой другой. Получается, что дисковое пространство тратится нерационально: сначала видео записывается в какой-то собственный формат, а потом уже преобразуется в один из стандартных форматов.

Если нажать кнопку «Сохранить как», то можно будет сохранить видео в другом поддерживаемом программой формате. Кстати, можно делать анимированные GIF!

Видеоредактор

Не стоит забывать, что в состав Capture Studio входит полноценный видеоредактор, умеющий редактировать как захваченные видео, так и полученные извне (если видео сохранено в поддерживаемом формате). Редактор позволяет выполнять основные операции, такие как обрезка или поворот видео, применять разные видеофильтры, добавлять переходы между роликами, накладывать текст, в том числе титры, а также вставлять в видео графические стикеры.

Немного критики

Есть два момента, которые мешают назвать программу идеальной. Первый из них — уж слишком большой водяной знак в пробной версии. Полноценно попробовать программу на протяжении семи дней, увы, не получится. Этот недостаток устраняется покупкой. Второй момент — попытка установки программ «Яндекса» при инсталляции программы. Будь Movavi бесплатной, такой шаг разработчиков еще можно было бы понять, но в платной программе это лишнее. Внимательно следи, какие галочки нажаты при установке, если не хочешь, чтобы вместе со Screen Capture Studio на компьютер установились Яндекс.Браузер или что-либо еще.

Вердикт

В целом Movavi Screen Capture Studio — отличный инструмент для создания собственных видеоуроков и инструкций. Movavi Screen Capture Studio можно смело рекомендовать, а если учесть ее стоимость — всего 1490 рублей, то это вообще один из лучших инструментов для захвата видео. Купить программу можно на сайте компании.