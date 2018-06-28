В этой статье рассмотрим, как конфигурировать точку доступа Wi-Fi с автоматической анонимизацией всего исходящего трафика через сеть Tor, а также взглянем на некоторые полезные примеры ее применения как для простого пользователя, так и для исследователя безопасности.

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Зачем нам Tor AP?

В последнее время на фоне массовых блокировок IP-адресов все меньше людей продолжает сомневаться, нужны ли механизмы проксирования и анонимизации в их повседневной жизни. Бесплатных VPN-клиентов появляется все больше, но, как показывает практика, далеко не всем из них безопасно полностью доверять: то качество реализации хромает, то разработчики не слишком добросовестны.

Как известно, Tor «из коробки» предоставляет как механизм проксирования (читай: обхода блокировок), так и продвинутый механизм анонимности. Вся связь между узлами в сети Tor шифруется, а соединение с целевым узлом устанавливается посредством как минимум трех случайно выбранных узлов. Взяв за основу Tor и автоматизировав все процессы, происходящие при подключении к точке доступа (далее — AP), в результате мы получим весьма интересный инструмент, польза от которого отнюдь не исчерпывается обходом блокировок.

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Об уязвимостях в прикладном ПО для Tor было упомянуто не раз, в том числе и в новостях на Хакере.

 

Первичная настройка AP

Для создания точки нам понадобится какое-нибудь устройство, на котором можно запустить операционку (виртуалка тоже вполне сгодится). В качестве операционной системы, управляющей точкой, подойдет любой Linux-дистрибутив. Конкретно я буду использовать Debian-based. Для превращения всего этого в AP понадобится Wi-Fi-адаптер.

Если все это выполнено, можно приступать к первичной настройке. Итак, в первую очередь подключаем Wi-Fi-адаптер. Вывод ip addr show wlan0 (wlan0 — имя интерфейса адаптера, может быть другим) должен быть такой, как на скрине.

Детали сетевого интерфейса адаптера
Детали сетевого интерфейса адаптера

На данный момент сетевой интерфейс не сконфигурирован. Первым делом активируем Wi-Fi, освободив его от влияния вездесущего Network Manager’а:

$ sudo nmcli radio wifi off
$ sudo rfkill unblock wlan

Теперь выберем и назначим интерфейсу адаптера IP-адрес, все адреса из маски которого будут назначаться в дальнейшем клиентским устройствам:

# ip addr add 10.0.0.1/24 dev wlan0

Третьим пунктом мы переведем адаптер в режим AP: делать это мы будем одним из наиболее распространенных способов — с помощью утилиты hostapd, позволяющей сконфигурировать программную точку доступа. Hostapd присутствует в большинстве штатных репозиториев.

$ sudo apt-get install hostapd

Далее нужно создать конфиг для hostapd (./hostapd.conf):

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