Несмотря на огромное количество устройств на базе микроконтроллеров, созданных на волне успеха Arduino, считаные единицы из них имеют форм-фактор обычной флешки, подходящий для непосредственного включения в разъем USB компьютера (USB Type-A). Один из наиболее любопытных их представителей — Espruino Pico.

Вообще говоря, Espruino — это несколько вариантов микроконтроллерных устройств, в которых прошит встроенный интерпретатор JavaScript. Espruino Pico — самое миниатюрное из них. Оригинальный интерпретатор JavaScript, используемый в Espruino, предназначен для быстрой разработки на устройствах с ограниченными процессорными ресурсами. Есть его версии для целого перечня платформ, начиная с ESP8266 и до Raspberry Pi.

Для Espruino существует большое число готовых подгружаемых модулей для самого разнообразного периферийного оборудования, совместимого с экосистемой Arduino (см. раздел модули на сайте Espruino) и инструкций по его подключению (в разделе инструкций и примеров). Есть официальный форум.

История Espruino

Платформа Espruino — не самый молодой проект. Первые публичные упоминания о ней датируются еще 2012-м, и в 2013-м была проведена успешная кампания на Kickstarter по сбору средств на развитие проекта. Ее успех позволил в конце 2014 года провести следующую кампанию, на проект более компактной версии под названием Espruino Pico в форм-факторе размером в половину обычной флешки.

Характеристики Espruino Pico

Espruino Pico — самая миниатюрная из плат Espruino, ее размеры 3,3 × 1,5 см.

На контакты платы выведено 22 порта ввода-вывода общего назначения, в том числе девять аналоговых входов, 21 с поддержкой ШИМ (PWM), два последовательных порта, три порта SPI, три порта I2C; все GPIO могут работать с 5 В (что важно для совместимости с модулями, разработанными для Arduino).

Встроенный разъем USB Type-A позволяет включать устройство непосредственно в USB-порт компьютера без дополнительных кабелей аналогично обычной флешке.

Два встроенных светодиода и одна кнопка позволяют реализовать минимальное управление устройством без внешних компонентов.

32-битный процессор ARM Cortex M4 84 МГц — STM32F401CDU6.

384 Кбайт флеш-памяти, 96 Кбайт ОЗУ.

Встроенный регулятор напряжения 3,3 В 250 мА, работающий в диапазоне от 3,5 до 16 В, позволяет подключать внешний аккумулятор без дополнительных компонентов.

Потребляемый ток в режиме сна: < 0,05 мА — более двух с половиной лет от батареи 2500 мА ∙ ч.

Встроенный полевой транзистор для управления цепями с высоким рабочим током.

WARNING Все примеры кода предназначены исключительно для образовательных целей. Данное решение обладает пониженным уровнем безопасности, секретный ключ хранится на устройстве в открытом виде. Не используй этот код в критически важных системах. Применяй для авторизации промышленно выпускаемые устройства.

Для Windows тебе, скорее всего, понадобится установить драйвер виртуального COM-порта.

Под Linux нужно будет сделать следующее: копируем файл 45-espruino.rules в /etc/udev/rules.d , перегружаем правила командой sudo udevadm control --reload-rules и проверяем командой groups , что текущий пользователь входит в группу plugdev . Если это не так, исправляем командой sudo adduser $USER plugdev .

На Mac никаких дополнительных манипуляций потребоваться не должно.

Устанавливаем среду Espruino Web IDE из Crome Web Store.

Рабочая область Espruino Web IDE разделена на две части. В левой расположено окно консоли, в правой — редактор. Нажав на символ </> , редактор можно переключить в графический режим, основанный на среде Blockly, аналогичной Scratch, что может подойти начинающим.

Для подключения к плате необходимо нажать на желтую иконку с разъемом в верхнем левом углу окна. Будет выведен запрос на выбор порта.

При успешном подключении будет выведено приглашение консоли Espruino:

Connected > >

Проверим работоспособность вводом 1+2 :

>1+2 =3 >

Обновление прошивки

Если доступно обновление прошивки, в правом верхнем углу появится соответствующая иконка. При нажатии на эту иконку запустится мастер обновления, который пошагово проинструктирует, что нужно сделать для обновления прошивки.

Загрузка первой программы в Espruino — управление встроенными светодиодами

Следующий шаг стандартный — «помигать светодиодом». Для этого в правой части среды разработки уже есть готовый код:

var on = false; setInterval(function() { on = !on; LED1.write(on); }, 500);

Единственное, что можно прокомментировать в этих строках, — это использование встроенного объекта LED1 , представляющего собой экземпляр специального класса Pin , который предназначен для управления портами ввода-вывода. В данном случае метод write используется для задания уровня на выходе порта (логические ноль/единица), к которому подключен красный светодиод, установленный на плате.

Нажмем на иконку «Send to Espruino».

Через мгновение в консоль будет выведен лого и замигает красный светодиод:

_____ _ | __|___ ___ ___ _ _|_|___ ___ | __|_ -| . | _| | | | | . | |_____|___| _|_| |___|_|_|_|___| |_| http://espruino.com 1v94 Copyright 2016 G.Williams > =undefined >

Для отключения функции setInterval() можно ввести в консоли clearInterval() .

LED , LED1 и B2 (номер контакта микроконтроллера, к которому подключен светодиод) соответствуют красному светодиоду, LED2 и B12 (он подключен к контакту B12 ) — зеленому. Адресовать светодиоды можно и с помощью номеров контактов, к которым они подключены: B2 эквивалентно LED и LED1 , B12 — LED2 .

Можно воспользоваться и хорошо знакомой ардуинщикам функцией digitalWrite() :

digitalWrite(LED2, 1)

Есть возможность изменить состояние на заданный период функцией digitalPulse() :

digitalPulse(LED1, 1, 50);

Или задать целую последовательность:

digitalPulse(LED1, 1, [50,200,50]);

Порты, к которым подключены светодиоды, смонтированные на плате, не поддерживают режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ), или Pulse-Width Modulation (PWM), и попытка изменить их яркость, записав что-то в эти порты функцией analogWrite() , приведет к ошибке. Но управление яркостью светодиодов все-таки возможно с помощью встроенного режима программной эмуляции ШИМ:

analogWrite(B2, 0.1, {soft:true});

Более того, можно одновременно с этим задать периодическое включение и отключение:

analogWrite(LED2, 0.1, { soft: true, freq: 16 });

Отработка нажатий на встроенную кнопку

Прочитать состояние кнопки позволяет функция digitalRead() :

>digitalRead(BTN) =0

Мониторить состояние кнопки можно, периодически считывая ее состояние с помощью setInterval() , однако более корректным будет использование функции watch() :

clearWatch(); // Удалить старые триггеры (если были) setWatch( // Задать новый триггер (watch) function(e) { // Callback при срабатывании триггера // e.state — состояние кнопки digitalPulse(LED1, 1, 50); }, BTN, // Мониторим состояние встроенной кнопки { // Параметры триггера repeat: true, // Мониторить многократно debounce : 50, // Предотвращение дребезга контактов (в миллисекундах) // edge: "rising", // Срабатывать только при нажатии // edge: "falling", // Срабатывать только при отпускании edge: "both", // Срабатывать как при нажатии, так и при отпускании } );

Режим HID, эмуляция клавиатуры

Espruino поддерживает работу через USB в режиме HID (Human Interface Device), что позволяет эмулировать клавиатуру, мышь или планшет (подробнее — здесь).

Для эмуляции USB-клавиатуры необходимо подключить внешний модуль USBKeyboard . Введем в правой части окна в текстовом редакторе:

const kb = require("USBKeyboard"); LED1.write(1); kb.type('HELLO, ', () => kb.setModifiers(kb.MODIFY.SHIFT, () => kb.type('WORLD', () => kb.setModifiers(0, () => kb.tap(kb.KEY.ENTER, () => LED1.write(0) ) ) ) ) );

Espruino Web IDE определит, что используется внешний модуль, и произведет его поиск в подкаталоге modules каталога проекта (его предварительно необходимо задать в настройках) и в каталоге https://www.espruino.com/modules/ на сайте Espruino, минифицирует его (в соответствии с настройками), затем вместе с текстом программы загрузит в Espruino. Можно указать не только имя модуля, можно указать URL файла с его исходным текстом, в этом случае модуль будет загружен с указанного ресурса.