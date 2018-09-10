В 1998 году люди соревновались, кто напишет самую короткую игру для DOS. Позже этот вид соревнования назвали «код-гольфингом». Я решил вернуться к такому кусочку кода (nibbles.asm) и превратить его в загрузочный образ дискеты, который бы умещался в твит, то есть в 140 символов.

Вот как выглядит результат.

$ perl -E"say'swFoAKAHvqB9uBMAzRC/wPi5gAjzqqqBxz4Bc/jkYDxIchE8UHcNN5hISHIFLAJrwLCJwwHetIa2780VtEUmMCR72uv','B'x589,'Vao='"|base64 -D>boot.img

В некоторых системах (например, Linux) ключ -D пишется в нижнем регистре ( base64 -d ).

Образ загрузочной дискеты со «Змейкой»

Технически мой код — это не бутлоадер. Настоящий бутлоадер переводит машину с x86 в защищенный режим, загружает данные с диска (BIOS загружает только первые 512 байт) и так далее. Я пропустил все это и вместо этого задаю некоторые регистры и прыгаю прямо в игру.

hugi.de

Один из популярных сайтов, где проходили эти соревнования, назывался Hugi, и игра Nibbles, которую Altair и ODDS entertainment уместили в 48 байт, была одним из моих любимых творений. Эта игра также широко известна как Tron и «Змейка».

К сожалению, старый код оказалось не так-то просто заставить работать. Нужен DOS, и если работать с эмулятором, то приходится гадать, какое железо могло тогда быть у разработчиков и на какой частоте оно работало.

Поэтому я решил взять код Altair и превратить его в загрузочную дискету. Заодно сделал несколько изменений, чтобы можно было нормально играть.

floppy.asm

Итак, давай разберем код.

Для запуска кода нужно сначала скомпилировать его:

nasm floppy.asm -o floppy.img

а затем запустить в QEMU, если у тебя по каким-то причинам нет возможности записать на настоящую дискету:

qemu-system-i386 -fda floppy.img

Код начинается с прагмы, которая сообщает процессору, что нужно перейти в шестнадцатиразрядный режим (в нем машина x86 изначально находится при загрузке с флоппи).

[bits 16]

Еще одна прагма сообщает ассемблеру, где находится код, который нужно загрузить.

[org 0x7C00]

Задаем начальную позицию для нашей змейки.

mov bl, 1

Загружаем адрес VRAM в регистр ES.

push 0xa000 pop es

Теперь задаем позицию змейки в центре экрана и переключаем видеорежим. Режим 13h — это VGA (1 байт на пиксель, тогда как настоящий цвет хранится в палитре), общий размер 320 на 200. При рестарте сразу же очищаем экран.

restart_game: mov si, 320*100+160 mov ax, 0x0013 int 0x10

Рисуем границы. Предполагаем, что палитра по умолчанию нас устроит. Также предполагаем, что если мы начнем снизу и закрасим 2176 пикселей, то получатся границы снизу и сверху.

mov di, 320*199 mov cx, 2176 rep draw_loop: stosb stosb add di, 318 jnc draw_loop

Обрати внимание на переход в середине инструкции rep stosb .

В основном цикле мы читаем ввод с клавиатуры на порте 0x60. Сюда же попадает ввод мыши, но нам нужно обрабатывать только «вверх» (0x48), «влево» (0x4b), «вправо» (0x4d) и «вниз» (0x50).