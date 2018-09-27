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Автор статьи выражает благодарность hasherezade, автору crackme (пароль
crackme).
По правилам нам нужно найти ключи и секретный флаг, а не просто поломать механизмы валидации, чтобы crackme думал, что он решен. Из инструментария нам понадобится: IDA, DiE и PuTTY. Начнем с DiE.
Энтропия в норме, файл ничем не упакован. Это вполне ожидаемо: накрывать кракми известными навесными упаковщиками — признак плохого тона. Поставить такую защиту может кто угодно, а ее снятие — это рутина, а не решение загадки. Давай запустим кракми и посмотрим, как он работает, что выводит на экран, как реагирует на ввод неправильного пароля.
При загрузке мы видим цветные строчки и забавного кролика. На ввод неправильного пароля программа пишет строчку «Nope!» и закрывается. Загрузим крякмис в дизассемблер IDA и посмотрим на начало программы, строки и структуру кода.
Начальный код очень прост, и у нас есть два пути его анализа: поискать перекрестные ссылки на сообщения о вводе пароля (по-крякерски!) или начать его исследовать с самого начала. Давай пойдем по второму пути — в этом конкретном случае так будет интереснее. Кроме того, обратим внимание на структуру кода: распознанных исполняемых инструкций не так много. И нельзя не заметить размер файла — больше шести мегабайт!
Запомним это все и начинаем исследовать код. Видим несколько вызовов и подпрограмму
loc_403CDE.
loc_403CDE:
push offset aNope ; "Nope!\n"
push 0C0h ; wAttributes
call sub_403990
add esp, 8
push 3E8h ; dwMilliseconds
call ds:Sleep
or eax, 0FFFFFFFFh
retn
Судя по всему, этот код выполняется при неверном вводе пароля: выводится сообщение «Nope!» и программа завершается. Давай переименуем эту подпрограмму в
exit_err, чтобы было понятнее, что это завершение программы после некорректного ввода данных.
Итак, первый вызов — это
call sub_402CC0. Заходим в него и разбираемся.
Вызываются функции работы с атрибутами текста в консоли, кроме того, мы видим буфер текста «Wake up, Neo… I have a challenge for…». Очевидно, этот call отвечает за начальный баннер кракми. Переименуем
call sub_402CC0 в
call banner, чтобы нам было легче читать код в дальнейшем.
Движемся дальше по коду. После вызова загрузочного баннера у нас идет
call sub_4034D0. Заходим в него — беглый осмотр показывает, что это один из уровней крякмиса. Об этом нам говорят следующие строки кода:
push offset aPassword1 ; "Password#1:\n"
...
push offset aSoFarSoGood ; "So far, so good!\n"
Это данные, которые передаются функции вывода на экран. С уверенностью переименовываем
call sub_4034D0 в
call level_1 и начинаем исследовать уровень более детально. После стандартного пролога и механизма защиты от переполнения буфера стека мы видим интересный код:
lea eax, [ebp+nNumberOfBytesToWrite]
push 65h ; hResData (101)
push eax ; int
mov [ebp+nNumberOfBytesToWrite], 0
call sub_403D90
Давай перейдем в
call sub_403D90 и посмотрим, что там. А там находится несложный код работы с ресурсами. Наблюдается обилие вызовов
FindResourceA,
LoadResource,
LockResource,
SizeofResource. Дальше все это завершается кодом выделения памяти и копирования данных:
mov esi, [ebp+arg_0]
push 4 ; flProtect
push 3000h ; flAllocationType
push eax ; dwSize
push 0 ; lpAddress
mov [esi], eax
call ds:VirtualAlloc
push dword ptr [esi] ; size_t
mov edi, eax
push ebx ; void *
push edi ; void *
call _memmove_0
Становится понятно, что
sub_403D90 читает ресурс нашего кракми и копирует его в выделенный буфер в памяти. Переименуем
sub_403D90 в
load_res_in_buf и остановимся на этом подробнее.
Код
push 65h говорит нам о ресурсе
101. Давай вернемся в DiE и посмотрим на ресурсы. Для этого жмем кнопочку Resource и в открывшемся окне раскроем список под названием
RT_RCDATA. Видим два ресурса, из которых нас интересует 101.
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