Недавно мне на глаза попался один довольно интересный crackme. В нем нет антиотладочных приемов или обфускации кода, тем не менее решать его очень интересно: тут и дешифровка строк, и финты с картинками. В этой статье я по шагам покажу, что бы я делал, чтобы найти разгадку.

INFO Автор статьи выражает благодарность hasherezade, автору crackme (пароль crackme ).

По правилам нам нужно найти ключи и секретный флаг, а не просто поломать механизмы валидации, чтобы crackme думал, что он решен. Из инструментария нам понадобится: IDA, DiE и PuTTY. Начнем с DiE.

Энтропия в норме, файл ничем не упакован. Это вполне ожидаемо: накрывать кракми известными навесными упаковщиками — признак плохого тона. Поставить такую защиту может кто угодно, а ее снятие — это рутина, а не решение загадки. Давай запустим кракми и посмотрим, как он работает, что выводит на экран, как реагирует на ввод неправильного пароля.

При загрузке мы видим цветные строчки и забавного кролика. На ввод неправильного пароля программа пишет строчку «Nope!» и закрывается. Загрузим крякмис в дизассемблер IDA и посмотрим на начало программы, строки и структуру кода.

Начальный код очень прост, и у нас есть два пути его анализа: поискать перекрестные ссылки на сообщения о вводе пароля (по-крякерски!) или начать его исследовать с самого начала. Давай пойдем по второму пути — в этом конкретном случае так будет интереснее. Кроме того, обратим внимание на структуру кода: распознанных исполняемых инструкций не так много. И нельзя не заметить размер файла — больше шести мегабайт!

Запомним это все и начинаем исследовать код. Видим несколько вызовов и подпрограмму loc_403CDE .

loc_403CDE: push offset aNope ; "Nope!

" push 0C0h ; wAttributes call sub_403990 add esp, 8 push 3E8h ; dwMilliseconds call ds:Sleep or eax, 0FFFFFFFFh retn

Судя по всему, этот код выполняется при неверном вводе пароля: выводится сообщение «Nope!» и программа завершается. Давай переименуем эту подпрограмму в exit_err , чтобы было понятнее, что это завершение программы после некорректного ввода данных.

Итак, первый вызов — это call sub_402CC0 . Заходим в него и разбираемся.

Вызываются функции работы с атрибутами текста в консоли, кроме того, мы видим буфер текста «Wake up, Neo… I have a challenge for…». Очевидно, этот call отвечает за начальный баннер кракми. Переименуем call sub_402CC0 в call banner , чтобы нам было легче читать код в дальнейшем.

Движемся дальше по коду. После вызова загрузочного баннера у нас идет call sub_4034D0 . Заходим в него — беглый осмотр показывает, что это один из уровней крякмиса. Об этом нам говорят следующие строки кода:

push offset aPassword1 ; "Password#1:

" ... push offset aSoFarSoGood ; "So far, so good!

"

Это данные, которые передаются функции вывода на экран. С уверенностью переименовываем call sub_4034D0 в call level_1 и начинаем исследовать уровень более детально. После стандартного пролога и механизма защиты от переполнения буфера стека мы видим интересный код:

lea eax, [ebp+nNumberOfBytesToWrite] push 65h ; hResData (101) push eax ; int mov [ebp+nNumberOfBytesToWrite], 0 call sub_403D90

Давай перейдем в call sub_403D90 и посмотрим, что там. А там находится несложный код работы с ресурсами. Наблюдается обилие вызовов FindResourceA , LoadResource , LockResource , SizeofResource . Дальше все это завершается кодом выделения памяти и копирования данных:

mov esi, [ebp+arg_0] push 4 ; flProtect push 3000h ; flAllocationType push eax ; dwSize push 0 ; lpAddress mov [esi], eax call ds:VirtualAlloc push dword ptr [esi] ; size_t mov edi, eax push ebx ; void * push edi ; void * call _memmove_0

Становится понятно, что sub_403D90 читает ресурс нашего кракми и копирует его в выделенный буфер в памяти. Переименуем sub_403D90 в load_res_in_buf и остановимся на этом подробнее.

Код push 65h говорит нам о ресурсе 101 . Давай вернемся в DiE и посмотрим на ресурсы. Для этого жмем кнопочку Resource и в открывшемся окне раскроем список под названием RT_RCDATA . Видим два ресурса, из которых нас интересует 101.