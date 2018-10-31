На прошлой неделе мы писали о нескольких проблемах, которые специалисты по безопасности обнаружили в десктопных версиях мессенджера Signal.

Тогда одной из уязвимостей стал недочет, замеченный исследователем Нэйтаном Сёчи (Nathaniel Suchy). Оказалось, что во время установки Signal Desktop создает зашифрованную БД SQLite (db.sqlite), где хранит сообщения пользователя. Ключ шифрования от этой БД генерируется мессенджером автоматически, без взаимодействия с пользователем. Данный ключ хранится локально, в отрытом виде. На ПК его можно найти в файле %AppData%\Signal\config.json и на Mac в ~/Library/Application Support/Signal/config.json. В итоге «вскрыть» базу и получить доступ к сообщениям можно без каких-либо усилий.

Теперь BleepingComputer сообщает, что Сёчи решил проверить безопасность десктопного клиента Telegram и обнаружил в нем очень похожую проблему. Telegram Desktop тоже хранит чаты пользователя в локальной БД и к ним так же можно получить доступ поскольку они никак не защищены.

Сёчи рассказал журналистам, что прочитать содержимое SQLite-базы может быть немного сложно (см. иллюстрации ниже), однако база незашифрована. Кроме того, в БД можно обнаружить имена и номера телефонов, связанные друг с другом. И, наконец, самое скверное — по словам исследователя, в той же незащищенной базе оседают и переговоры из «секретных чатов».

Похожая ситуация наблюдается и с медиафайлами. Сёчи пишет, что достаточно было просто поменять расширение файла, и картинки стало возможно просматривать.

Хотя сам исследователь и представители BleepingComputer уже попытались связаться с разработчиками Telegram, пока никаких ответов и комментариев с их стороны получено не было.