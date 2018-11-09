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Большинство современных роутеров поддерживает стандарт WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет за секунды установить безопасное соединение между устройством и роутером, минуя этап настройки шифрования и ввода пароля. Устройства подключаются по отдельному восьмизначному ключу WPS PIN, который состоит из цифр. Восьмая цифра — дайджест.
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Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из данной статьи. Несанкционированное получение доступа к чужим беспроводным сетям преследуется по закону!
Из всего разнообразия методов
поблагодарить соседа взлома беспроводных точек доступа с WPS можно выделить следующие:
- подбор ПИН-кода или ключа безопасности методом грубой силы;
- использование уязвимостей реализации;
- социальная инженерия;
- использование слабостей генерации ПИН-кодов.
В этой статье мы остановимся на последнем методе из списка.
INFO
Атака WPS Pixie Dust уже морально устарела, однако и сегодня мне встречаются подверженные ей роутеры. Проблема кроется в генерации случайных чисел и позволяет не ломать все восемь цифр в лоб, а угадывать лишь четыре из них, так как оставшиеся можно получить из ответов роутера.
Откуда берут стандартный PIN
Когда мы покупаем роутер, в нем уже содержится полученный специальным алгоритмом WPS PIN для первичного подключения к маршрутизатору через WPS. WPS PIN состоит из восьми цифр. Как производители его получают? Очевидно, что необходимо нечто уникальное для идентификации и генерации различных значений. Правильно — это MAC устройства, который мы можем получить из широковещательного BSSID.
INFO
BSSID (Basic Service Set Identifier) — уникальный идентификатор беспроводной сети. Зачастую BSSID совпадает с адресом устройства Ethernet MAC.
Генерация WPS PIN на примере
Как ты уже понял, все начинается с BSSID. Подключаем к сети нашу сексуальную точку доступа.
¯\_(ツ)_/¯
Анализируем любым удобным способом (например, Dumpper).
BSSID получен:
C4:6E:1F:6A:8D:04.
Настало время приключений: открываем браузер и начинаем бороздить различные (в том числе зарубежные) сайты и форумы, чтобы узнать, как работают алгоритмы генерации ПИН-кодов у конкретного производителя сетевого оборудования. Если же лень сильнее интереса, то всегда можно «выдернуть» эти функции из сторонних программных продуктов с открытым исходным кодом.
Предположим, мы нашли, что большинство стареньких роутеров этого вендора используют алгоритм генерации ПИН-кода из последних трех октетов MAC-адреса устройства:
24-bit PIN = MAC[7..12].
Вот реализация этого алгоритма на Python.
from math import floor
MAC = 'C46E1F6A8D04'
One = Two = (int(MAC, 16) & 0xFFFFFF) % 10000000
Var1 = 0
While Two:
Var1 += 3 * (Two % 10)
Two = floor(Two / 10)
Var1 += Two % 10
Two = floor(Two / 10)
Var2 = (One * 10) + ((10 - (Var1 % 10)) % 10)
Var3 = str(int(Var2))
result = Var3.zfill(8)
Результатом работы скрипта будет ПИН-код
69829161. Проверим его достоверность.
Подготовка и требования
Приступим. При разработке собственной утилиты для тестирования беспроводных точек доступа нам потребуется:
- Windows 7 и выше;
- Python 3 и выше;
- удобная IDE;
- любимый браузер;
- личный маршрутизатор Wi-Fi с технологией WPS «для пыток»;
- WpsWin (входит в состав того самого Dumpper);
- IDA и Hex-Rays Tool.
Сразу, забегая вперед, скажу, что запускать готовый скрипт нужно будет с правами администратора. Можно с этим либо согласиться и перейти непосредственно к разработке, либо читать дальше.
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