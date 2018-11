Бывает, что возникает необходимость подключиться к Wi-Fi, не зная пароль, — скажем, когда ты сидишь в кафе и стесняешься спросить его или, например, когда тебя наняли, чтобы провести пентест сети организации. Технология WPS уже давно помогает хакерам и в том и в другом. В этой статье мы посмотрим, как самостоятельно реализовать атаку, основанную на слабостях алгоритмов генерации WPS PIN.

Большинство современных роутеров поддерживает стандарт WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет за секунды установить безопасное соединение между устройством и роутером, минуя этап настройки шифрования и ввода пароля. Устройства подключаются по отдельному восьмизначному ключу WPS PIN, который состоит из цифр. Восьмая цифра — дайджест.

WARNING Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из данной статьи. Несанкционированное получение доступа к чужим беспроводным сетям преследуется по закону!

Из всего разнообразия методов поблагодарить соседа взлома беспроводных точек доступа с WPS можно выделить следующие:

подбор ПИН-кода или ключа безопасности методом грубой силы;

использование уязвимостей реализации;

социальная инженерия;

использование слабостей генерации ПИН-кодов.

В этой статье мы остановимся на последнем методе из списка.

INFO Атака WPS Pixie Dust уже морально устарела, однако и сегодня мне встречаются подверженные ей роутеры. Проблема кроется в генерации случайных чисел и позволяет не ломать все восемь цифр в лоб, а угадывать лишь четыре из них, так как оставшиеся можно получить из ответов роутера.

Откуда берут стандартный PIN

Когда мы покупаем роутер, в нем уже содержится полученный специальным алгоритмом WPS PIN для первичного подключения к маршрутизатору через WPS. WPS PIN состоит из восьми цифр. Как производители его получают? Очевидно, что необходимо нечто уникальное для идентификации и генерации различных значений. Правильно — это MAC устройства, который мы можем получить из широковещательного BSSID.

INFO BSSID (Basic Service Set Identifier) — уникальный идентификатор беспроводной сети. Зачастую BSSID совпадает с адресом устройства Ethernet MAC.

Генерация WPS PIN на примере

Как ты уже понял, все начинается с BSSID. Подключаем к сети нашу сексуальную точку доступа. ¯\_(ツ)_/¯

Анализируем любым удобным способом (например, Dumpper).

BSSID получен: C4:6E:1F:6A:8D:04 .

Настало время приключений: открываем браузер и начинаем бороздить различные (в том числе зарубежные) сайты и форумы, чтобы узнать, как работают алгоритмы генерации ПИН-кодов у конкретного производителя сетевого оборудования. Если же лень сильнее интереса, то всегда можно «выдернуть» эти функции из сторонних программных продуктов с открытым исходным кодом.

Предположим, мы нашли, что большинство стареньких роутеров этого вендора используют алгоритм генерации ПИН-кода из последних трех октетов MAC-адреса устройства: 24-bit PIN = MAC[7..12] .

Вот реализация этого алгоритма на Python.

from math import floor MAC = 'C46E1F6A8D04' One = Two = (int(MAC, 16) & 0xFFFFFF) % 10000000 Var1 = 0 While Two: Var1 += 3 * (Two % 10) Two = floor(Two / 10) Var1 += Two % 10 Two = floor(Two / 10) Var2 = (One * 10) + ((10 - (Var1 % 10)) % 10) Var3 = str(int(Var2)) result = Var3.zfill(8)

Результатом работы скрипта будет ПИН-код 69829161 . Проверим его достоверность.

Подготовка и требования

Приступим. При разработке собственной утилиты для тестирования беспроводных точек доступа нам потребуется:

Windows 7 и выше;

Python 3 и выше;

удобная IDE;

любимый браузер;

личный маршрутизатор Wi-Fi с технологией WPS «для пыток»;

WpsWin (входит в состав того самого Dumpper);

IDA и Hex-Rays Tool.

Сразу, забегая вперед, скажу, что запускать готовый скрипт нужно будет с правами администратора. Можно с этим либо согласиться и перейти непосредственно к разработке, либо читать дальше.