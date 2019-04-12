В этой статье мы детально разбираем большой кейс с атакой на целую ферму машин под управлением Linux. Нас ждет взлом веб-сервера, заражение майнером, эскалация root из виртуального контейнера и создание ячейки ботнета, которая рассылала спам. Уже не терпится узнать подробности? Тогда поехали!

Предыстория инцидента

В мою лабораторию обратился владелец небольшой фирмы, которая занимается предоставлением хостинга, виртуальных серверов VDS/VPS, корпоративной почты и облачного хранилища.

Меня попросили помочь разобраться в аномальном поведении администрируемых заказчиком систем и выявить причины. Если же обнаружатся факты взлома — пресечь каналы несанкционированного доступа и обезопасить хостера от повторных атак.

Сами серверы находились в дата-центре, поэтому вопрос о физическом несанкционированном доступе однозначно снимался.

Вот основные жалобы, с которыми обратился заказчик:

ОС и отдельные демоны работали нестабильно, система часто спонтанно перезагружалась, в syslog шло много критичных ошибок, не зависящих от действий системного администратора;

часто сменялись пики и падения на графиках загрузки ввода-вывода и сетевого трафика;

IP-адреса из выделенного пула часто попадали в черные списки;

при работе легитимных администраторов с системой соединение SSL часто обрывалось по разным сценариям;

периодически сбрасывались настройки пакетного фильтра iptables на значения по умолчанию.

В работе системы наблюдался и ряд других, более мелких аномалий. При этом проверки на предмет наличия вирусов и руткитов такими известными утилитами, как rkhunter, chkrootkit и ClamAV, результата не дали.

В качестве утешения все системы также прогонялись в режиме полной проверки через пару популярных антивирусов для Windows. Как ты можешь догадаться, результат тоже был нулевой. Заказчик отметил, что в редких случаях временно помогало восстановление из резервной копии, однако эффект длился недолго.

Все это давало основание предполагать, что причиной происходящего было сознательное вмешательство третьих лиц в работу машин.

Однако попытки самостоятельных поисков, такие как анализ журналов, безопасное конфигурирование iptables, перенос прикладных сервисов в chroot, использование длинных и сложных паролей, парсинг сетевого трафика с помощью Wireshark и подобных утилит, никаких следов хакерского взлома не выявили.

Поиск артефактов

О том, как проводить предварительный сбор информации, читай в предыдущей статье. Теперь начинается самый трудоемкий и ответственный этап криминалистического анализа, а именно поиск артефактов в уже имеющихся данных. Мы будем использовать как ранее знакомые нам по расследованию истории с ноутбуком инструменты, так и совершенно новые.

Извлекаем данные из оперативной памяти

Для анализа образа RAM мы выбрали хорошо зарекомендовавший себя пакет утилит Volatility Framework. По умолчанию он уже должен быть у тебя установлен, но если вдруг произошло невероятное и его нет, то накатить свежую версию секундное дело:

$ sudo apt-get install volatility volatility-profiles volatility-tools

Как вариант, ты всегда можешь скачать и установить пакет из исходников.

После этого нам необходимо сгенерировать volatility profile, который зависит от версии ядра ОС. Чтобы не терять время зря, можно воспользоваться приложенным к статье готовым скриптом (см. врезку со скриптами ниже), который соберет профиль в автоматическим режиме.

После того как профиль сгенерирован и выбран, запуск утилиты в общем виде выглядит так:

$ ./vol.py –profile=<имя профиля> -f <файл образ RAM> <команда>

К примеру, запуск Volatility с вызовом команды pslist для получения списка процессов будет таким:

$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_pslist

Аналогичный результат можно получить и другой командой:

$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_psaux

Теперь попробуем выстроить карту процессов с флагами разрешений и списком сегментов:

$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_proc_maps

Эта команда зачастую используется при поиске следов малвари, которая может внедряться в благонадежные процессы системы или пользователя.

Извлечение и просмотр истории команд bash :

$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_bash

Наконец, проверка файловых операций с целью поиска следов возможной модификации руткитом выглядит так:

$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_check_fop

Для наших самых любознательных товарищей существует один очень полезный скрипт, автоматизирующий парсинг содержимого RAM. Но я предлагаю оставить его для факультативного изучения.