Содержание статьи
- Предыстория инцидента
- Поиск артефактов
- Извлекаем данные из оперативной памяти
- Анализ образа жесткого диска
- Ищем артефакты в PCAP-дампе
- Анализ артефактов, собранных с живых систем
- Дополнительные инструменты поиска артефактов
- Как это было на самом деле
- Враг внутри
- Веб под прицелом
- Майнеры поневоле
- Зомби-апокалипсис
- Подводим итоги
- Заключение
Это заключительная часть цикла по форензике для новичков, в котором мы рассказываем о том, что такое цифровая форензика, разбираем наиболее популярные инструменты анализа, изучаем несколько кейсов на устройствах с Android и расследуем хищение денежных средств из системы ДБО на ноутбуке с Windows 10.
- «Теория, книги, курсы, полезные материалы»
- «Находим источники данных, ищем и анализируем артефакты»
- «Android под колпаком. Как раскрывают кейсы взлома мобильных устройств»
- «Тайна казначейского ноутбука. Используем форензику, чтобы раскрыть ограбление»
- «Форензика в Linux. Дампим память, диски и сетевые коннекты для дальнейшего поиска улик»
Предыстория инцидента
В мою лабораторию обратился владелец небольшой фирмы, которая занимается предоставлением хостинга, виртуальных серверов VDS/VPS, корпоративной почты и облачного хранилища.
Меня попросили помочь разобраться в аномальном поведении администрируемых заказчиком систем и выявить причины. Если же обнаружатся факты взлома — пресечь каналы несанкционированного доступа и обезопасить хостера от повторных атак.
Сами серверы находились в дата-центре, поэтому вопрос о физическом несанкционированном доступе однозначно снимался.
Вот основные жалобы, с которыми обратился заказчик:
- ОС и отдельные демоны работали нестабильно, система часто спонтанно перезагружалась, в syslog шло много критичных ошибок, не зависящих от действий системного администратора;
- часто сменялись пики и падения на графиках загрузки ввода-вывода и сетевого трафика;
- IP-адреса из выделенного пула часто попадали в черные списки;
- при работе легитимных администраторов с системой соединение SSL часто обрывалось по разным сценариям;
- периодически сбрасывались настройки пакетного фильтра iptables на значения по умолчанию.
В работе системы наблюдался и ряд других, более мелких аномалий. При этом проверки на предмет наличия вирусов и руткитов такими известными утилитами, как rkhunter, chkrootkit и ClamAV, результата не дали.
В качестве утешения все системы также прогонялись в режиме полной проверки через пару популярных антивирусов для Windows. Как ты можешь догадаться, результат тоже был нулевой. Заказчик отметил, что в редких случаях временно помогало восстановление из резервной копии, однако эффект длился недолго.
Все это давало основание предполагать, что причиной происходящего было сознательное вмешательство третьих лиц в работу машин.
Однако попытки самостоятельных поисков, такие как анализ журналов, безопасное конфигурирование iptables, перенос прикладных сервисов в chroot, использование длинных и сложных паролей, парсинг сетевого трафика с помощью Wireshark и подобных утилит, никаких следов хакерского взлома не выявили.
Поиск артефактов
О том, как проводить предварительный сбор информации, читай в предыдущей статье. Теперь начинается самый трудоемкий и ответственный этап криминалистического анализа, а именно поиск артефактов в уже имеющихся данных. Мы будем использовать как ранее знакомые нам по расследованию истории с ноутбуком инструменты, так и совершенно новые.
Извлекаем данные из оперативной памяти
Для анализа образа RAM мы выбрали хорошо зарекомендовавший себя пакет утилит Volatility Framework. По умолчанию он уже должен быть у тебя установлен, но если вдруг произошло невероятное и его нет, то накатить свежую версию секундное дело:
$ sudo apt-get install volatility volatility-profiles volatility-tools
Как вариант, ты всегда можешь скачать и установить пакет из исходников.
После этого нам необходимо сгенерировать volatility profile, который зависит от версии ядра ОС. Чтобы не терять время зря, можно воспользоваться приложенным к статье готовым скриптом (см. врезку со скриптами ниже), который соберет профиль в автоматическим режиме.
После того как профиль сгенерирован и выбран, запуск утилиты в общем виде выглядит так:
$ ./vol.py –profile=<имя профиля> -f <файл образ RAM> <команда>
К примеру, запуск Volatility с вызовом команды pslist для получения списка процессов будет таким:
$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_pslist
Аналогичный результат можно получить и другой командой:
$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_psaux
Теперь попробуем выстроить карту процессов с флагами разрешений и списком сегментов:
$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_proc_maps
Эта команда зачастую используется при поиске следов малвари, которая может внедряться в благонадежные процессы системы или пользователя.
Извлечение и просмотр истории команд
bash:
$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_bash
Наконец, проверка файловых операций с целью поиска следов возможной модификации руткитом выглядит так:
$ ./vol.py –profile=KaliLinux-19_02-25_16_0-30x64 -f ~/cases/pfe1/ram_image.lime linux_check_fop
Для наших самых любознательных товарищей существует один очень полезный скрипт, автоматизирующий парсинг содержимого RAM. Но я предлагаю оставить его для факультативного изучения.
Продолжение доступно только подписчикам
Материалы из последних выпусков можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо купить подписку.
Подпишись на «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться