Содержание статьи
- Наш лабораторный стенд
- Кейс 1. Поиск и восстановление удаленного файла JPEG с помощью Autopsy
- Кейс 2. Поиск скрытых данных в незаполненной области файла с bmap
- Кейс 3. Создаем дамп памяти всех процессов Windows, анализируем взаимосвязь «родительский — дочерний»
- Кейс 4. Восстанавливаем историю посещения URL-адресов в браузере и парсим cookie
- Заключение
Наш лабораторный стенд
Нашим основным форензик-дистрибутивом, содержащим пак со всеми необходимыми утилитами, будет легендарный BackTrack. В качестве анализируемой машины мы используем образ с установленной Windows XP. BackTrack рекомендуется запускать как хостовую ОС, а для XP вполне можно довольствоваться бесплатными Oracle VirtualBox или VMware Player.
WARNING
Всегда ясно и четко осознавай, что именно, как и зачем ты делаешь. Звучит банально, но неправильное использование описанных в тексте статьи программ может привести к потере или искажению полученных данных (криминалистических доказательств). Ни автор, ни редакция не несет ответственности за любой ущерб, причиненный из-за неправильного использования материалов данной статьи.
Кейс 1. Поиск и восстановление удаленного файла JPEG с помощью Autopsy
Суть данного кейса в том, чтобы найти артефакты удаленного файла (JPEG-картинка) на жестком диске целевой машины и восстановить его в другую директорию для дальнейшего изучения.
Основным инструментом для нас в этой задачке будет Autopsy — это цифровая платформа для проведения форензик-процедур и одновременно графический интерфейс для CLI-версии известного кита The Sleuth Kit. В частности, программа позволяет анализировать дисковые устройства, находить и восстанавливать файлы, извлекать EXIF из картинок, находить и просматривать отдельные видеофрагменты. Более подробная информация об инструменте доступна здесь, а также еще здесь и в одной из наших прошлых статей.
Итак, начнем.
Первым делом запускаем BackTrack с GUI-интерфейсом. Открываем браузер и по указанной ссылке скачиваем архив JPEG Search Test #1, дополнительную информацию по файлу можно почитать тут. После жмем Ctrl + T и в появившемся окне терминала выполняем следующие команды.
Создаем директории:
# mkdir -p /var/forensics/images
# ls -ld /var/forensics/images
Распакуем наш архив:
# cd /var/forensics/images
# ls -lrta
# unzip 8-jpeg-search.zip
# cd 8-jpeg-search
# ls -lrta
И продолжаем набирать команды в терминале:
# cd /var/forensics/images/8-jpeg-search
# ls -l
# md5sum 8-jpeg-search.dd
Теперь нужно посчитать хеш-сумму файла в md5sum.
После этого запускаем в GUI-оболочке нашу тулзу: Applications → BackTrack → Forensics → Forensic Suites → setup Autopsy. После появления окна на вопрос Have you purchased or downloaded a copy of the NSRL (y/n) жмем
n. Затем переходим в
/pentest/forensics/autopsy и запускаем скрипт
./autopsy. Скрипт стартует локальный web-сервер с интерфейсом для работы с Autopsy.
Как написано в тексте, мы открываем в браузере адрес http://localhost:9999/autopsy. После этого перед нами во всей красе предстает HTML-оболочка нашего инструмента. Все, что нам нужно, — это создать «новый кейс», ввести имя хоста, название кейса, другую дополнительную информацию и сохранить получившийся шаблон.
Переходим в терминал и выполняем команды
# cd /var/forensics/images/8-jpeg-search
# ls -l
# ls $PWD/8-jpeg-search.dd
Копируем строчку
/var/forensics/images/8-jpeg-search/8-jpeg-search.dd
Далее возвращаемся в браузер и жмем «Добавить локацию/картинку».
После этого традиционно смело нажимаем кнопку Next и на новой странице мастера щелкаем вариант Partition.
На следующем шаге нам нужно сделать три действия, а именно щелкнуть Ignore the hash value for this image, указать в качестве литеры диска С и тип файловой системы NTFS.
В конце пошагового мастера нажимаем единственную кнопку Calculate.
Наш следующий шаг связан с анализом файла, определением его структуры и содержания. Процесс запускается по кнопке Analysis.
После нескольких секунд ожидания перед нами появится небольшой отчет о проанализированном файле — File information и Metadata information.
В качестве результата мы увидим окно со списком удаленных файлов и кое-какой дополнительной информацией.
Поздравляю, первый кейс решен!
Кейс 2. Поиск скрытых данных в незаполненной области файла с bmap
Разумеется, все наши читатели слышали о стеганографии — способе скрыть передачу данных, добавив их в легитимный файл либо записав эту информацию в память, занимаемую легитимным файлом (с текстом, музыкой или картинкой), без нарушения работоспособности последнего.
INFO
Стеганография — очень надежный способ передачи секретной информации. А если исходную информацию еще и зашифровать, то восстановить ее будет очень затруднительно.
Для выполнения второго кейса нам понадобится утилита bmap-tools, здесь можешь почитать по ней дополнительную информацию. В моем дистрибутиве предустановленной версии bmap не оказалось, поэтому придется поставить ее ручками. Как и в прошлый раз, первым делом открываем терминал в BackTrack и пишем следующие команды:
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