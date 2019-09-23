Содержание статьи
- Части одноплатника
- Первое, что нужно сделать: опросить всех, кто имеет доступ к серверной
- Что ж это за ключ?
- Препарируем образ SD-карты
- Что за Resin?
- Приглядимся к разделам
- Насчет имени пользователя…
- resin-data
- Чувак с именем из config-файла — совладелец компании
- Получаем домашний адрес злоумышленников
- Последствия
- Как и когда «малина» вообще к нам попала?
- Что теперь?
INFO
Это перевод статьи Кристиана Хашека, впервые опубликованной в его блоге. Перевела Алёна Георгиева. Все иллюстрации в статье принадлежат автору.
На прошлой неделе мой коллега прислал мне вот такое сообщение с фото.
Я попросил его отключить «малину», поместить в безопасное место, отфотографировать все части одноплатника и снять образ с SD-карты (поскольку сам я в основном работаю удаленно). Я часто имел дело с Raspberry Pi и был уверен, что смогу выяснить, чем занимается эта машинка.
В тот момент никто не думал, что «малина» окажется вредоносной, — скорее полагали, что кто-то из сотрудников фигней мается.
Части одноплатника
Наша «малина» состояла из трех частей:
- Raspberry Pi (модель B) первого поколения;
- таинственный электронный ключ;
- карта SD на 16 гигов (быстрая).
Первое, что нужно сделать: опросить всех, кто имеет доступ к серверной
Число людей, которые имеют доступ к этому шкафу, очень невелико — ключ от серверной есть только у четырех человек:
- руководитель;
- завхоз;
- мой коллега;
- я.
Никто из нас ничего не знал о «малине», так что я спросил других коллег из IT — и озадачил их не меньше. Разумеется, я слышал, что некоторые люди за деньги размещают подобные штуки там, где им не место, — поэтому мне было очень интересно, чем же на самом деле занимается эта конкретная.
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