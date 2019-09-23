Недавно мы с коллегами случайно нашли в серверной неопознанный одноплатник Raspberry Pi — проанализировали его (не без помощи сообщества с Reddit) и даже сумели вычислить владельца вредоносной «малины». И сейчас я расскажу, как нам это удалось.

INFO Это перевод статьи Кристиана Хашека, впервые опубликованной в его блоге. Перевела Алёна Георгиева. Все иллюстрации в статье принадлежат автору.

На прошлой неделе мой коллега прислал мне вот такое сообщение с фото.

Я попросил его отключить «малину», поместить в безопасное место, отфотографировать все части одноплатника и снять образ с SD-карты (поскольку сам я в основном работаю удаленно). Я часто имел дело с Raspberry Pi и был уверен, что смогу выяснить, чем занимается эта машинка.

В тот момент никто не думал, что «малина» окажется вредоносной, — скорее полагали, что кто-то из сотрудников фигней мается.

Части одноплатника

Наша «малина» состояла из трех частей:

Raspberry Pi (модель B) первого поколения;

таинственный электронный ключ;

карта SD на 16 гигов (быстрая).

Первое, что нужно сделать: опросить всех, кто имеет доступ к серверной

Число людей, которые имеют доступ к этому шкафу, очень невелико — ключ от серверной есть только у четырех человек:

руководитель;

завхоз;

мой коллега;

я.

Никто из нас ничего не знал о «малине», так что я спросил других коллег из IT — и озадачил их не меньше. Разумеется, я слышал, что некоторые люди за деньги размещают подобные штуки там, где им не место, — поэтому мне было очень интересно, чем же на самом деле занимается эта конкретная.