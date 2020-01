Предположим, ты успешно раздобыл учетные записи пользователей в сети с контроллером домена Active Directory и даже смог повысить собственные привилегии. Казалось бы, можно расслабиться и почивать на лаврах. Как бы не так! Что, если мы захватили не всю сеть, а ее определенный сегмент? Нужно разобраться, как продвигаться по сети дальше, искать новые точки входа, опоры для проведения разведки и дальнейшего повышения привилегий!

Техника Lateral Movement через ссылки Microsoft SQL Server

Для начала — немного теории. Microsoft SQL Server позволяет создавать ссылки на внешние источники данных, например другие серверы SQL, базы данных Oracle, таблицы Excel. Зачастую сервер настроен неправильно, из-за чего подобные ссылки (связи или линки), или «связанные серверы», могут использоваться для обнаружения и обхода связей базы данных в сети, получения неавторизованного доступа к данным или загрузки различных оболочек. Как подобные атаки реализуются на практике, мы сейчас и разберем.

Введение в ссылки

Создание связи на SQL Server довольно тривиально. Это можно сделать с помощью хранимой процедуры sp_addlinkedserver или SQL Server Management Studio (SSMS). Обычно злоумышленники не стремятся создавать линки, но пытаются найти существующие и эксплуатировать их.

Связи можно просмотреть в меню «Объекты сервера → Серверы ссылок» в SSMS. В качестве альтернативы они могут быть перечислены с помощью хранимой процедуры sp_linkedservers или с помощью запроса select * from master..sysservers . Выбирать непосредственно из таблицы sysservers предпочтительно, поскольку так раскрывается немного больше информации о линках.

Для существующих ссылок есть несколько ключевых настроек, на которые следует обратить внимание. Очевидно, что назначение ссылки, тип источника данных (имя провайдера) и доступность ссылки (доступ к данным) важны для использования связи. Кроме того, исходящие соединения RPC (rpcout) должны быть включены для ссылок, чтобы, в свою очередь, включить xp_cmdshell на удаленных связанных серверах.

Злоумышленники при взломе связей базы данных обращают внимание на две основные конфигурации: источник данных (имя провайдера) и способ настройки линков для проверки подлинности. Сосредоточимся на источниках данных SQL Server, которые подключаются к другим серверам Microsoft SQL Server.

Каждую из этих связей SQL Server можно настроить для проверки подлинности несколькими различными способами. Можно отключить линки, не предоставляя учетные данные для подключения. Также можно использовать текущий контекст безопасности или установить учетную запись SQL и пароль, которые будут задействованы для всех подключений, использующих ссылку. Как показывает практика, после обхода всех связей всегда есть одна или несколько настроек с разрешениями sysadmin ; это позволяет повысить привилегии от начального общедоступного доступа к доступу sysadmin , даже не выходя из уровня базы данных.

Хотя только системные администраторы могут создавать ссылки, любой пользователь базы данных может попытаться получить к ним доступ. Тем не менее есть две очень важные вещи, которые нужно понять про использование ссылок:

если связь включена ( dataaccess установлен в 1), каждый пользователь на сервере базы данных может использовать ссылку независимо от прав пользователя ( public , sysadmin );

установлен в 1), каждый пользователь на сервере базы данных может использовать ссылку независимо от прав пользователя ( , ); если связь настроена на использование учетной записи SQL, каждое подключение будет с правами этой учетной записи. Другими словами, общедоступный пользователь на сервере A может потенциально выполнять SQL-запросы на сервере B как sysadmin .

Ссылки на SQL Server очень просты в использовании. Например, следующий запрос с использованием openquery() перечисляет версию сервера на удаленном сервере.

select version from openquery("linked_remote_server", 'select @@version as version');

Также можно использовать openquery для выполнения SQL-запросов по нескольким вложенным линкам; это делает возможным связывание ссылок и, таким образом, позволяет использовать деревья ссылок.

select version from openquery("link1",'select version from openquery("link2",''select @@version as version'')')

Подобным же образом можно вложить столько операторов openquery , сколько необходимо для доступа ко всем связанным серверам. Единственная проблема состоит в том, что каждый вложенный запрос должен использовать вдвое больше одинарных кавычек, чем внешний запрос. В результате синтаксис запросов становится довольно громоздким, когда тебе приходится использовать 32 одинарные кавычки в каждой строке.

Схема эксплуатации изнутри сети

На следующем рисунке показан пример типичной сети связанных баз данных. Пользователь с общими правами доступа к DB1 может перейти по ссылке базы данных на DB2 (разрешения уровня пользователя) и от DB2 до DB3 (разрешения уровня пользователя). Теперь можно перейти по ссылке из DB3 обратно в DB1 (разрешения уровня пользователя) или по ссылке на DB4. Так как эта ссылка настроена с повышенными привилегиями, следование цепочке ссылок DB1 → DB2 → DB3 → DB4 дает изначально непривилегированному пользователю полномочия пользователя sysadmin на DB4, который расположен в «изолированной» сетевой зоне.

Ссылки на базы данных также могут запрашиваться с использованием альтернативного синтаксиса, но он не допускает запросы по нескольким ссылкам. Кроме того, фактическая эксплуатация требует, чтобы rpcout был включен для ссылок, и, поскольку он отключен по умолчанию, это вряд ли будет часто использоваться на практике.

Хотя Microsoft заявляет, что openquery() нельзя использовать для выполнения расширенных хранимых процедур на связанном сервере, это возможно. Хитрость заключается в том, чтобы вернуть некоторые данные, завершить оператор SQL и затем выполнить требуемую хранимую процедуру. Ниже приведен базовый пример выполнения процедуры с помощью openquery() .

select 1 from openquery("linkedremoteserver",'select 1;exec master..xp_cmdshell "dir c:"')

Запрос не возвращает результаты xp_cmdshell , но если xp_cmdshell включен и пользователь имеет права на его выполнение, он выполнит команду dir в операционной системе. Один из простых способов получить оболочку в целевой системе — вызвать PowerShell (если этот командный интерпретатор установлен в ОС) и передать бэкконнект на оболочку Meterpreter. В целом алгоритм действий выглядит следующим образом:

Создать сценарий PowerShell для выполнения своей полезной нагрузки Metasploit, пример можно взять здесь. Закодировать скрипт в Unicode. Закодировать в Base64. Выполнить команду powershell -noexit -noprofile -EncodedCommand с помощью xp_cmdshell .

Если xp_cmdshell не включен на связанном сервере, возможно, его не удастся включить, даже если ссылка настроена с привилегиями sysadmin . Любые запросы, выполняемые через openquery , считаются пользовательскими транзакциями, которые не позволяют сделать перенастройку. Включение xp_cmdshell с помощью sp_configure не изменяет состояние сервера без перенастройки, и, следовательно, xp_cmdshell останется отключенным. Если rpcout включен для всех ссылок внутри пути ссылки, можно включить xp_cmdshell , используя следующий синтаксис.

execute('sp_configure "xp_cmdshell",1;reconfigure;') at LinkedServer

Но, как уже отмечалось, rpcout по умолчанию отключен, поэтому он вряд ли будет работать с длинными цепочками ссылок.

Схема эксплуатации извне

Хотя ссылки на базы данных могут стать неплохим способом повысить привилегии после того, как получен аутентифицированный доступ к базе данных внутри сети, более серьезный риск возникает, когда связанные серверы доступны извне. Те же SQL-инъекции очень распространены, и успешная атака дает возможность выполнять произвольные запросы SQL на сервере базы данных. Если соединение с базой данных веб-приложения сконфигурировано с наименьшими привилегиями (что происходит довольно часто), то нетрудно увеличить разрешения для внутренней сети, где, вероятно, расположен сервер базы данных. Однако, как упоминалось ранее, любому пользователю, независимо от его уровня привилегий, доступны предварительно настроенные связи между базами данных.

На следующем рисунке показан путь атаки извне. Найдя SQL-инъекцию на сервере веб-приложений, злоумышленник может начать переходить по ссылкам DB1 → DB2 → DB3 → DB4. И после получения разрешений sysadmin на DB4 он может выполнить xp_cmdshell, чтобы запустить PowerShell и получить бэкконнект.

Таким образом злоумышленник получает привилегии в изолированном сегменте корпоративной сети и может претендовать на компрометацию всего домена, при этом изначально не имея доступа к внутренней сети.

Как автоматизировать обнаружение пути эксплуатации

Для автоматизации перечисления и обхода ссылок после того, как первоначальный доступ к SQL Server получен, можно применить уже упоминавшийся в предыдущих статьях инструмент PowerUpSQL.

Функция Get-SQLServerLinkCrawl может использоваться для сканирования всех доступных путей связанных серверов, а также перечисления версий программного обеспечения и привилегий, с которыми настроены ссылки. Чтобы запустить Get-SQLServerLinkCrawl , нужно будет предоставить информацию об экземпляре базы данных для начального подключения к БД и учетные данные, используемые для авторизации. По умолчанию скрипт выполняется с использованием встроенной аутентификации, но при желании можно указать альтернативные учетные данные домена и учетные данные SQL Server.

Для вывода в консоль воспользуемся командой