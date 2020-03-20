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Работа с ntds.dit
Файл
ntds.dit представляет собой базу данных, в которой хранится информация Active Directory, такая как сведения о пользователях, группах и членстве в группах. База также включает хеши паролей для всех пользователей в домене.
Первым делом следует получить копию файла
ntds.dit. Он расположен на контроллере домена в директории
C:\Windows\NTDS\. Но просто скопировать его не получится, так как этот файл постоянно используется EFS в Active Directory, и оператор (пентестер, редтимер, злоумышленник или исследователь) рискует получить следующее сообщение об ошибке.
Я расскажу о двух способах скопировать данный файл. Первый способ использует скрипт PowerShell, а второй — копирование с помощью встроенных средств Windows.
Скрипт Invoke-NinjaCopy позволяет копировать любые используемые службами Windows файлы, в том числе и
ntds.dit. При этом скрипт не запускает посторонних служб и не внедряется в процессы или контекст System. Этот инструмент получает дескриптор диска, что дает ему право на чтение необработанного массива байтов всего тома. Затем скрипт анализирует структуру NTFS и ищет определенную сигнатуру. Таким образом определяет, где находится файл, и побайтово его копирует. Так можно читать даже файлы, которые блокирует LSASS.
Плюс ко всему данный скрипт написан на PowerShell, поэтому запускается из памяти, что позволяет избежать его сохранения на диск.
Второй способ — теневое копирование. Для этого используется установленный в Windows инструмент vssadmin. Сначала следует создать теневую копию с помощью следующей команды:
> vssadmin create shadow /for=C:
А теперь можно копировать оттуда никем не используемый файл
ntds.dit.
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