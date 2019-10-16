Содержание статьи
- Сканирование SPN
- Сбор данных
- Общие ресурсы
- Базы данных
- Network Attached Storage
- Пользовательские данные при наличии привилегий
- Microsoft Exchange и Outlook при наличии привилегий
- Учетные данные
- Учетные записи администраторов домена
- Скрытая учетная запись администратора
- Группы Active Directory
- Информация из локальных групп Active Directory
- Local Administrator Password Solution
- AppLocker
- Azure Active Directory
- Сценарий синхронизации паролей
- Сценарий синхронизации каталога
- Заключение
Рассмотренные в данной статье примеры применимы для следующих версий Windows: 7, 8, 10, Server 2008, Server 2012 и Server 2016; другие не проверяли. Также для работы примеров в системе должен быть PowerShell с указанными модулями.
WARNING
Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из этой статьи.
Сканирование SPN
Когда нужно повысить привилегии, злоумышленники обычно используют учетные записи служб, поскольку у таких учеток больше прав, но нет строгой политики смены пароля через заданный промежуток времени. То есть если скомпрометировать их, то потом можно долго оставаться незамеченным.
Service Principal Names (SPN) — идентификаторы служб, запущенных на доменной машине. Не зная их, ты не сможешь искать службы, которые используют проверку подлинности Kerberos. SPN уникальный в пределах леса. Когда компьютер добавляют в домен, у его учетной записи автоматически указывается host SPN, что позволяет службам на этой машине запускаться из-под локальных учетных записей, таких как Local System и Network Service.
INFO
SPN — строка следующего формата:
SPN="serviceclass"/"hostname[:port]"[/"servicename"]
Serviceclass— строка, которая идентифицирует класс службы, например
ldap— идентификатор для службы каталогов;
Hostname— строка, где указывается полное доменное имя системы, а иногда и порт;
Servicename— строка, которая представляет собой уникальное имя (DN), GUID объекта или полностью определенное доменное имя (FQDN) службы.
Сканирование SPN — это первое, что обычно делает злоумышленник или пентестер при поиске служб в среде Active Directory. Основное преимущество этого метода по сравнению со сканированием сетевых портов в том, что не требуется взаимодействие с каждым узлом сети для проверки служебных портов. Сканирование SPN позволяет обнаружить службы с помощью запросов LDAP к контроллеру домена. Так как запросы SPN — нормальное поведение проверки подлинности Kerberos, этот способ сканирования обнаружить очень сложно, даже почти нереально в отличие от сканирования портов.
Выполнить сканирование SPN можно с помощью скрипта на PowerShell.
INFO
Наиболее интересные службы:
- SQL: MSSQLSvc/adsmsSQLAP01.ads.org:1433
- Exchange: exchangeMDB/adsmsEXCAS01.ads.org
- RDP: TERMSERV/adsmsEXCAS01.adsecurity.org
- WSMan/WinRM/PS Remoting: WSMAN/adsmsEXCAS01.ads.org
- Hyper-V: Microsoft Virtual Console Service/adsmsHV01.ady.org
- VMware VCenter: STS/adsmsVC01.ads.org
Хочу поделиться с тобой и еще одним интересным скриптом, который покажет тебе все SPN для всех пользователей и всех компьютеров.
$search = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher([ADSI]"")
$search.filter = "(servicePrincipalName=*)"
$results = $search.Findall()
foreach($result in $results){
$userEntry = $result.GetDirectoryEntry()
Write-host "Object Name = " $userEntry.name -backgroundcolor "yellow" -foregroundcolor "black"
Write-host "DN = " $userEntry.distinguishedName
Write-host "Object Cat. = " $userEntry.objectCategory
Write-host "servicePrincipalNames"
$i=1
foreach($SPN in $userEntry.servicePrincipalName)
{
Write-host "SPN(" $i ") = " $SPN $i+=1
}
Write-host ""
}
Сбор данных
Общие ресурсы
В среде Active Directory часто используются сетевые папки и файловые серверы. Эти команды отобразят список общих ресурсов на локальном хосте, список сетевых компьютеров и список шар на удаленном компьютере:
> net share
> net view
> net view COMPUTER_NAME /all
Но что делать, если политика безопасности запрещает использовать сетевые команды? В этом случае нас выручит
wmic. Список общих ресурсов на локальном хосте и список общих ресурсов на удаленном компьютере можно посмотреть с помощью команд
> wmic share get /format:list
> wmic /node: COMPUTER_NAME share get
Полезный инструмент для поиска данных — PowerView. Он автоматически обнаруживает сетевые ресурсы и файловые серверы с помощью команд
Find-DomainShare и
Get-DomainFileServer.
Кстати, PowerView встроен в фреймворк PowerShell Empire и представлен двумя модулями:
situational_awareness/network/powerview/share_finder;
situational_awareness/network/powerview/get_fileserver.
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