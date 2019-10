Представь, что кто-то проводит атаку на корпоративную сеть Windows. Вначале у злоумышленника либо мало привилегий в домене, либо их вовсе нет. Поэтому искать учетные записи и службы он будет без повышенных привилегий, то есть не от имени администратора домена или локального администратора. О том, как производится разведка в среде Active Directory, мы и поговорим.

Рассмотренные в данной статье примеры применимы для следующих версий Windows: 7, 8, 10, Server 2008, Server 2012 и Server 2016; другие не проверяли. Также для работы примеров в системе должен быть PowerShell с указанными модулями.

WARNING Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из этой статьи.

Сканирование SPN

Когда нужно повысить привилегии, злоумышленники обычно используют учетные записи служб, поскольку у таких учеток больше прав, но нет строгой политики смены пароля через заданный промежуток времени. То есть если скомпрометировать их, то потом можно долго оставаться незамеченным.

Service Principal Names (SPN) — идентификаторы служб, запущенных на доменной машине. Не зная их, ты не сможешь искать службы, которые используют проверку подлинности Kerberos. SPN уникальный в пределах леса. Когда компьютер добавляют в домен, у его учетной записи автоматически указывается host SPN, что позволяет службам на этой машине запускаться из-под локальных учетных записей, таких как Local System и Network Service.

INFO SPN — строка следующего формата: SPN="serviceclass"/"hostname[:port]"[/"servicename"] Serviceclass — строка, которая идентифицирует класс службы, например ldap — идентификатор для службы каталогов;

— строка, которая идентифицирует класс службы, например — идентификатор для службы каталогов; Hostname — строка, где указывается полное доменное имя системы, а иногда и порт;

— строка, где указывается полное доменное имя системы, а иногда и порт; Servicename — строка, которая представляет собой уникальное имя (DN), GUID объекта или полностью определенное доменное имя (FQDN) службы.

Сканирование SPN — это первое, что обычно делает злоумышленник или пентестер при поиске служб в среде Active Directory. Основное преимущество этого метода по сравнению со сканированием сетевых портов в том, что не требуется взаимодействие с каждым узлом сети для проверки служебных портов. Сканирование SPN позволяет обнаружить службы с помощью запросов LDAP к контроллеру домена. Так как запросы SPN — нормальное поведение проверки подлинности Kerberos, этот способ сканирования обнаружить очень сложно, даже почти нереально в отличие от сканирования портов.

Выполнить сканирование SPN можно с помощью скрипта на PowerShell.

INFO Наиболее интересные службы: SQL: MSSQLSvc/adsmsSQLAP01.ads.org:1433

Exchange: exchangeMDB/adsmsEXCAS01.ads.org

RDP: TERMSERV/adsmsEXCAS01.adsecurity.org

WSMan/WinRM/PS Remoting: WSMAN/adsmsEXCAS01.ads.org

Hyper-V: Microsoft Virtual Console Service/adsmsHV01.ady.org

VMware VCenter: STS/adsmsVC01.ads.org

Хочу поделиться с тобой и еще одним интересным скриптом, который покажет тебе все SPN для всех пользователей и всех компьютеров.

$search = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher([ADSI]"") $search.filter = "(servicePrincipalName=*)" $results = $search.Findall() foreach($result in $results){ $userEntry = $result.GetDirectoryEntry() Write-host "Object Name = " $userEntry.name -backgroundcolor "yellow" -foregroundcolor "black" Write-host "DN = " $userEntry.distinguishedName Write-host "Object Cat. = " $userEntry.objectCategory Write-host "servicePrincipalNames" $i=1 foreach($SPN in $userEntry.servicePrincipalName) { Write-host "SPN(" $i ") = " $SPN $i+=1 } Write-host "" }

Сбор данных

Общие ресурсы

В среде Active Directory часто используются сетевые папки и файловые серверы. Эти команды отобразят список общих ресурсов на локальном хосте, список сетевых компьютеров и список шар на удаленном компьютере:

> net share > net view > net view COMPUTER_NAME /all

Но что делать, если политика безопасности запрещает использовать сетевые команды? В этом случае нас выручит wmic . Список общих ресурсов на локальном хосте и список общих ресурсов на удаленном компьютере можно посмотреть с помощью команд

> wmic share get /format:list > wmic /node: COMPUTER_NAME share get

Полезный инструмент для поиска данных — PowerView. Он автоматически обнаруживает сетевые ресурсы и файловые серверы с помощью команд Find-DomainShare и Get-DomainFileServer .

Кстати, PowerView встроен в фреймворк PowerShell Empire и представлен двумя модулями:

situational_awareness/network/powerview/share_finder ;

; situational_awareness/network/powerview/get_fileserver .