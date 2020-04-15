Представь, что мы скомпрометировали привилегированные учетные записи, используя разные техники повышения привилегий, распространились по сети, скрылись от средств обнаружения, но неожиданно потеряли контроль над доменом, потому что администратор по какой-то причине сменил пароль! В сегодняшней статье мы разберем способы сохранить административный доступ, даже если администратор сменил пароли или разрешения.

WARNING Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из этой статьи. Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из этой статьи.

Kerberos Golden Tickets

Один из способов сохранить доступ к системе — сформировать Golden Ticket: пароль учетной записи krbtgt не будет изменен при тех же условиях, при которых может быть изменен пароль администратора.

Golden Ticket — это поддельные билеты для выдачи билетов, также называемые аутентификационными билетами (они же TGT). Если посмотреть на схему аутентификации Kerberos в случае Golden Ticket, то можно заметить, что подлинность Kerberos не проверяется (AS-REQ и AS-REP с контроллером домена). Так как Golden Ticket является поддельным TGT, он отправляется контроллеру домена как часть TGS-REQ для получения билета TGS.

Золотой билет Kerberos — действительный билет Kerberos TGT, поскольку он зашифрован и подписан доменной учетной записью Kerberos ( krbtgt ). А так как TGT зашифрован хешем пароля krbtgt и может быть расшифрован любой службой KDC в домене, то билет и воспринимается как реальный. Для того чтобы сделать Golden Ticket, нам необходимо знать следующее:

SPN домена. SID домена. NTLM-хеш доменной учетной записи krbtgt . Имя пользователя, под которым будет работать оператор (даже если такого пользователя не существует).

Так как имя пользователя можно использовать любое, остается найти три недостающих компонента. Название и SID домена можно узнать с помощью PowerShell-команды Get-ADDomain .

Теперь нужно получить NTLM-хеш учетной записи krbtgt . Сделать это можно как удаленно, так и с помощью mimikatz. С использованием mimikatz у оператора есть выбор: выполнить атаку DCSync, используя базу Security Account Managers (SAM), или задействовать модуль sekurlsa.

mimikatz # lsadump::dcsync /user:krbtgt

mimikatz # privilege::debug mimikatz # lsadump::lsa /inject /name:krbtgt

mimikatz # sekurlsa::krbtgt

Удаленная атака выполняется также с использованием DCSync или при наличии открытой сессии meterpreter .

impacket-secretsdump domain.dom/root@192.168.6.100

Существует два варианта использования meterpreter : при помощи hashdump и dcsync_ntlm (для второго нужно загрузить модуль kiwi).

С помощью полученной информации можно создать и применить Golden Ticket. Сделаем это тремя способами: используя mimikatz, удаленно с помощью ticketer и с использованием meterpreter .

Ticketer

Первым делом следует создать билет. Для этого используем скрипт ticketer из пакета impacket (напомню, что имя пользователя можно выдумать любое).

impacket-ticketer -nthash 08f5bf2e292d77d8e460d3926a0d90de -domain-sid S-1-5-21-719111203-942671344-1831409528 -domain domain.dom anyuser

В текущей директории создан билет anyuser.ccache . Экспортируем его.

export KRB5CCNAME=anyuser.ccache

Теперь подключимся с помощью psexec из того же пакета impacket .

python3 psexec.py -k -no-pass [домен]/[пользователь]@[имя хоста]

Получаем удаленное управление с правами SYSTEM .

Mimikatz

Создадим поддельный золотой билет с помощью mimikatz.

Если в данной команде не использовать параметр /ptt , то билет будет просто сохранен в текущей директории. В данном случае он сразу будет кеширован в памяти. Давай проверим это, вызвав командную строку.

mimikatz # misc::cmd

Теперь, выполнив команду klist , наблюдаем кешированный Golden Ticket.

Meterpreter

Для работы с meterpreter будем использовать модуль kiwi. Первым делом создадим Golden Ticket.

Теперь применим его.

И проверим, что билет успешно загружен.

Таким образом, у нас остается возможность работы с повышенными привилегиями, при этом мы не используем учетных данных администраторов. Это означает, что мы можем получить доступ всегда, даже при смене паролей пользователей, изменении их ролей и даже при удалении скомпрометированных учетных записей.