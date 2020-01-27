Самый надежный способ проверить безопасность сети — это попробовать ее взломать. В «Хакере» уже не раз публиковались руководства по аудиту Wi-Fi, но такие гайды быстро устаревают. Единственный способ актуализировать их — снова пройти весь путь самостоятельно и поделиться свежим опытом. Именно это я и постарался сделать.

Что нужно для аудита беспроводных сетей?

Универсальный джентльменский набор: ноутбук с «Линуксом» и Wi-Fi-адаптер с интерфейсом USB (их еще называют донглами). Можно использовать и смартфон, но для некоторых атак банально требуется второй USB-порт. Годится даже ноутбук без установленной ОС и вообще без накопителя.

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Какую ОС взять для вардрайвинга?

«Линукс» позволяет тонко управлять устройствами (в частности, донглами) через опенсорсные драйверы. Подходит практически любой дистрибутив, но удобнее воспользоваться готовой сборкой. Например, BlackArch, BackBox, Parrot Security, Kali Linux.

Наиболее раскручены сборки Kali Linux, в которые уже интегрированы не только наборы хакерских утилит, но и драйверы большинства потенциально пригодных для вардрайвинга чипов плюс изначально сделаны мелкие твики.

INFO В последних выпусках Kali очень многое переосмыслено. Теперь он может внешне мимикрировать под винду (чтобы тебя не спалили, увидев странное на мониторе), рут по умолчанию отключен (либо включай, либо пиши sudo перед командами, требующими права суперпользователя). Самое главное, в Kali теперь сразу поддерживаются новые донглы стандарта 802.11ac и крайне просто увеличить мощность Wi-Fi-адаптера.

Как использовать на ноуте Linux, не снося винду?

Разработчики не рекомендуют устанавливать Kali на жесткий диск, хотя технически вариант с мультизагрузкой вполне реализуем через тот же GRUB. Просто границы законных действий во время аудита очень размыты, и ради твоей же безопасности лучше использовать режим Live Persistence. Работа в нем почти не будет отличаться от работы в установленной операционке. Все обновления, конфиги, новые скрипты и твои личные файлы подхватятся при следующей перезагрузке в режиме Persistence. Для большей приватности его можно зашифровать.

На мой взгляд, карта памяти удобнее флешки, так как она не занимает порт USB и не торчит под рукой. Порты (особенно с раздельным питанием) всегда в дефиците на ноутбуках. Бери карточку хотя бы с маркировкой Class 10 (заявленная скорость линейной записи 10 Мбайт/с), а лучше — UHS-I V30 и шустрее (если встроенный картридер ее поддерживает).

Как сделать загрузочную флешку с Kali и разделом Persistence?

Для этого на USB Flash или SD-карточке нужно создать два раздела. Один будет FAT32 для запуска ОС — на него распаковывается образ с kali.org. Второй раздел — ext3 для сохранения настроек, собственных файлов и сессионных изменений.

Windows не умеет работать с флешками, на которых больше одного раздела, и не поддерживает ext3. Однако в ней такая разметка элементарно делается бесплатной утилитой Rufus. Главное — запускать обычную версию (не portable).

Какой Wi-Fi-адаптер подходит для вардрайвинга?

В общем случае — способный переключаться в режим мониторинга (обязательно) и выполнять инжект сетевых пакетов (желательно). Может он это или нет — зависит от чипа, на котором построен адаптер, и его драйвера. Универсальная методика подбора подходящих донглов описана в этой статье. По сути, она актуальна и сейчас, однако сайт wikidevi.com давно лежит, поэтому вместо него используем kernel.org.

На этом сайте есть таблица драйверов Wi-Fi для Linux. Нас интересуют не все, а только те, для которых в столбце monitor указано yes, в следующей колонке (PHY modes) присутствует обозначение N или AC (гарантия того, что используются сравнительно новые стандарты), а в графе Bus — USB.

Дополнительную информацию о драйверах можно взять из двух табличек в англоязычной Вики. Принцип тот же — ищем сочетание параметров: 802.11n(ac) + monitor mode + USB.

На момент подготовки статьи (январь 2020-го) в сухом остатке оказались следующие драйверы: ath9k_htc, carl9170, mt76, mt7601u, p54, rt2800usb, rt2x00, rtl8187, rtl8192cu, zd1211, zd1211rw.