В этой статье мы рассмотрим, как защищать роутер MikroTik от атак и сканеров портов, а также предотвратим попадание нашей сети в бан-листы. Полученный опыт поможет тебе настраивать и другие виды файрволов.

Унификация настроек

Если у тебя большая сеть с несколькими филиалами и в каждом из них по два роутера для отказоустойчивости, то правила лучше настроить так, чтобы их можно было легко развернуть на любой железке, независимо от количества и именования портов или типа подключения. Для соединения по PPPoE, например, WAN-интерфейсом будет pppoe-out1 , а для DHCP — ether1 . Если попытаться экспортировать конфиг файрвола с одного роутера на другой, ничего не выйдет, потому что у второго просто нет интерфейса pppoe-out1 . Или представь себе, что в одном филиале локальная сеть висит на ether9 , а в другом стоит роутер с пятью портами, из-за чего конфигурация девятого порта просто не встанет и вылетит с ошибкой.

Поэтому мы будем настраивать роутер так, чтобы конфиг можно было без проблем перенести на любой другой роутер. Это немного усложнит первоначальную настройку, но сэкономит кучу времени в будущем.

Мы уже рассматривали списки интерфейсов. Это фича для оперирования несколькими интерфейсами как одним. Создадим листы WAN и LAN, а затем добавим туда нужные интерфейсы. Теперь правила файрвола будем привязывать к интерфейс-листам, а не к отдельным интерфейсам. Перед экспортом правил на другой роутер просто создадим на нем нужные листы, и конфиг встанет без ошибок.

Обрати внимание, что для использования в файрволе нам нужны L3-интерфейсы, то есть те, на которых есть IP-адреса. Если ты получаешь интернет по PPPoE, то в WAN-лист надо добавить именно его. Если IP локальной сети прописан на бридже или VLANе, то и в лист LAN нужно добавить их, а не физические интерфейсы. Если включить в список и логический, и физический интерфейс, ничего страшного произойти не должно, но это нужно будет учитывать в конфигурации.

Но это еще не все. Понятно, что в каждом филиале у нас будет своя подсеть LAN: где-то 192.168.10.0/24, где-то 192.168.11.0/24. Чтобы не путаться с этими значениями и не менять конфиг при переносе с одного роутера на другой, оперировать будем не адресами и подсетями, а списками адресов. На каждом роутере создаем список LAN и дальше работаем только с ним.

В прошлый раз мы создавали адрес-лист MGMT, в котором открывали доступ к управлению роутером только с определенных адресов. А еще раньше рассматривали решение Port Knocking, которое предоставляет доступ к управлению, только если со стороны клиента выполнить секретные манипуляции. Для доступа к роутеру из доверенной сети (LAN) вполне подходит вариант с адрес-листом, а для доступа снаружи — Port Knocking. Было бы хорошо совместить эти варианты в нашей конфигурации. Еще будет удобно разделить цепочку input на две части: input со стороны интернета и input со стороны локалки. Тогда можно применять разные политики фильтрации к разным сегментам сети. В этом нам помогут пользовательские цепочки.

Все, что пришло снаружи, перекидываем в новую цепочку WAN_INPUT . Все, что изнутри, — в LAN_INPUT :

/ip firewall filter add action=jump chain=input in-interface-list=WAN jump-target=WAN_INPUT add action=jump chain=input in-interface-list=LAN jump-target=LAN_INPUT

Теперь политики фильтрации будут разными для разного источника трафика. Для внешнего трафика будем использовать цепочку WAN_INPUT и более жесткие ограничения, для внутреннего — LAN_INPUT и правила попроще. Цепочка input нам больше не нужна, теперь мы все будем делать в новых цепочках. Причем указывать интерфейсы или списки интерфейсов в правилах больше не понадобится. Однако этот подход может использоваться в сложных решениях, например когда у тебя два провайдера с разными политиками фильтрации или локалка поделена на разные VLAN. Но об этом позже.

В статье о безопасной настройке роутера мы настраивали Port Knocking для доступа к управлению роутером. Ограничивать таким образом доступ изнутри локальной сети — излишество. Поэтому поменяем в правилах цепочку с input на WAN_INPUT . Изнутри сети разрешим доступ к WinBox только с нужных адресов: мы уже делали это в статье про основы файрвола. Оставим в правиле только порт WinBox — TCP 8291 . А для SSH разрешим подключения из всей нашей сети, но предотвратим возможность брутфорса (да, изнутри сети тоже может произойти брутфорс SSH, потому что отсутствие троянов в ней не гарантировано).

add action=drop chain=LAN_INPUT comment="drop ssh brute forcers" src-address-list=ssh_blacklist add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist address-list-timeout=1w3d chain=LAN_INPUT connection-state=new dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3 add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 address-list-timeout=1m chain=LAN_INPUT connection-state=new dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2 add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m chain=LAN_INPUT connection-state=new dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1 add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 address-list-timeout=1m chain=LAN_INPUT connection-state=new dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=!ssh_open add action=accept chain=LAN_INPUT dst-port=22 protocol=tcp

Тут применяется механизм динамических адрес-листов с тайм-аутами. Мы рассматривали их в статье «Защищаем MikroTik. Хитрости безопасной настройки роутера». При первой попытке подключения пакет обработается правилом 5, и адрес хакера попадет в адрес-лист ssh_stage1 . Вторая попытка подключения обработается правилом 4 и добавит брутфорсера в лист ssh_stage2 . И так далее вплоть до листа ssh_blacklist , где адрес будет храниться десять дней, а весь трафик, идущий с адресов из этого списка, будет дропаться.

В прошлой статье мы создавали правила, разрешающие коннекты established, related и запрещающие invalid. Давай продублируем эти правила и перенесем их в новые цепочки, а из input удалим. В результате мы получим четыре правила вместо двух. На прохождение трафика это не повлияет, зато позволит видеть статистику по трафику с разных сторон. В правиле с established, related поставь галочку untracked . Чуть позже объясню, зачем она. Думаю, адаптировать остальные правила под новую логику не составит труда. В конце каждой цепочки не забудь указать правило дропа.

Две цепочки позволят нам уменьшить количество переходов трафика по правилам, а значит, и немного снизить нагрузку на CPU. Счетчики в разных цепочках дадут возможность увидеть чуть более детальную статистику трафика. Хоть правил и стало больше, но они не применяются ко всему объему трафика: при первом джампе весь трафик будет обрабатываться уже новой цепочкой и в другую никогда не попадет. Подобный подход также упрощает поддержку за счет того, что по названию цепочки сразу видно, что это за трафик и откуда он идет. Можно для разных типов трафика создавать свои цепочки, например отдельную цепочку для management-трафика. За возврат трафика в родительскую цепочку отвечает action return .

Защищаемся от атак

До сих пор мы рассматривали правила файрвола, позволяющие обрабатывать трафик по простым признакам: интерфейсу, адресу, порту. Но файрвол гораздо более гибкий инструмент, с его помощью можно строить сложную логику для противодействия разным типам атак.

Есть зарезервированные адреса, которые не используются в интернете. Они называются «богон-адресами». Отсечем пакеты с таких адресов: