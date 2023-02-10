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Заставить ИИ сказать запрещенное
Компания OpenAI, стоящая за разработкой ChatGPT, обучала свою языковую модель на базе объемом 300 миллиардов слов. Тексты собирались из интернета: книги, статьи, сайты и самые разные сообщения (это могли быть комментарии, обзоры продуктов, общение на форумах). Кстати, сейчас многих беспокоит тот факт, что в огромной базе ChatGPT содержится и личная информация, зачастую собранная без чьего‑либо согласия. Но сегодня мы поговорим не об этом.
В течение всего двух месяцев после запуска ChatGPT покорил весь мир и стал самым быстро растущим потребительским приложением на все времена, перешагнув отметку в 100 миллионов активных пользователей.
Так как языковая модель обучалась на текстах из интернета, изначально она взяла от людей все «лучшее» и демонстрировала ответы, носившие расистский, сексистский и другой негативный характер. К примеру, если в декабре 2022 года ChatGPT просили написать программу, которая определяет, следует ли пытать человека, основываясь на стране его происхождения, ИИ отвечал, что пытать следует людей из Северной Кореи, Сирии или Ирана.
Вскоре разработчики существенно ограничили ChatGPT, и теперь проблематично добиться от него подобных скандальных ответов или вынудить выйти за рамки. Многих пользователей это не устроило, и они заявляют, что теперь в ChatGPT встроены «социально‑политические» рамки, и буквально одержимы идеей «научить» ИИ плохому.
В частности, недавно обнаружилось, что люди моделируют для ИИ безумные сценарии, пытаясь вынудить его «произнести» слово «ниггер». Например, ChatGPT убеждают, что он должен предотвратить ядерный апокалипсис и спасти всю планету, но сделать это можно, лишь используя расовые оскорбления.
Гонка вооружений
С появлением ChatGPT о языковых моделях и ИИ заговорили «из каждого утюга», а гиганты ИТ‑индустрии вдруг оказались в роли догоняющих, которые вынуждены срочно разрабатывать, доделывать и презентовать собственные продукты. Вот лишь несколько примеров той активности, которую спровоцировало появление языковой модели GPT-3 и ChatGPT в свободном доступе.
- Еще в декабре 2022-го в компании Google была объявлена «красная тревога», так как главы компании сочли, что ChatGPT может представлять угрозу для поискового бизнеса корпорации.
- В январе 2023 года к работе в Google вернулся давно отошедший от дел Сергей Брин, который попросил открыть ему доступ к работе с нейросетью LaMDA (Language Model for Dialogue Application), что явно связано с попытками Google создать конкурента ChatGPT.
- В феврале 2023 года Google анонсировала собственный «экспериментальный диалоговый ИИ‑сервис» Bard, основанный на LaMDA, доступ к которому обещают открыть для широкой публики уже в ближайшие недели.
- В том же феврале Microsoft, совместно с OpenAI, представила интеграцию ChatGPT прямо в браузер Edge и поисковик Bing. В компании рассчитывают, что чат‑бот станет настоящим «вторым пилотом» для пользователей в интернете.
- Китайский сетевой гигант Baidu объявил, что до конца 2023 года запустит собственный аналог ChatGPT, Ernie Bot, основанный на языковой модели Ernie (Enhanced Representation through kNowledge IntEgration), созданной еще в 2019 году.
DAN
Тем временем на Reddit пользователи, увлеченные инжинирингом запросов для ChatGPT, зашли с другой стороны и создали DAN, называя его «джейлбрейком» для чат‑бота. Идея заключается в том, чтобы заставить ChatGPT притвориться другим ИИ, который «теперь может делать все, что угодно» (именно так переводится Do Anything Now, и отсюда появилось имя DAN).
Так как разработчики быстро обнаруживают и пресекают подобные «джейлбрейки», совершенствуя свою языковую модель, в настоящее время на Reddit уже обсуждают DAN версий 5.0 и 6.0, а реализация «Дэна» постоянно дорабатывается и претерпевает изменения.
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