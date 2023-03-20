В этом рай­тапе я покажу, как через уяз­вимость в рас­ширении бра­узе­ра получить дос­туп к фай­лам дру­гого поль­зовате­ля. Най­ден­ные кри­тичес­ки важ­ные дан­ные помогут нам зак­репить­ся на хос­те, а зах­ватим кон­троль над ним мы при помощи уяз­вимос­ти в веб‑сер­висе. А потом нам пред­сто­ит побег из Docker!

Зах­ватывать будем учеб­ную машину Extension с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень — «слож­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 171 extension. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Мы наш­ли два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.14.0. Начина­ем, конеч­но же, с сай­та.

На сай­те видим ука­зан­ный домен, который добав­ляем в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 171 extension. htb snippet. htb

Так как он реаль­ный, мы можем прос­каниро­вать под­домены. Я исполь­зую ска­нер ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -r — выпол­нять редирек­ты;

— выпол­нять редирек­ты; -fs — филь­тро­вать стра­ницы по раз­меру;

— филь­тро­вать стра­ницы по раз­меру; -fc — исклю­чить из резуль­тата отве­ты с кодом 403. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ .

Ко­ман­да получа­ется сле­дующая:

ffuf -u 'http:// snippet. htb/ ' -r -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. snippet. htb' --fl 30

Так находим еще два под­домена, которые тоже добав­ляем в файл / etc/ hosts . Там най­дем сер­висы Gitea и RoundCube.

10. 10. 11. 171 extension. htb snippet. htb dev. snippet. htb mail. snippet. htb

В Gitea можем без авто­риза­ции пос­мотреть сущес­тву­ющих поль­зовате­лей.

Ска­ниро­вание катало­гов на поль­зователь­ском сай­те тоже ничего не дало.

ffuf -u 'http:// snippet. htb/ FUZZ' -r -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -t 256

Точка входа

Тог­да пос­мотрим на поль­зователь­ский сайт через Burp. Нас инте­ресу­ет Burp History.

В коде стра­ницы видим исполь­зование какого‑то API. Изу­чив его под­робнее, находим воз­можность не толь­ко получать раз­ную информа­цию, но и дам­пить ее.

Пер­вым делом я решил пос­мотреть на поль­зовате­лей сай­та, но это получит­ся толь­ко пос­ле авто­риза­ции.

А вот при зап­росе дам­па нам отве­чают, что мы не ука­зали нуж­ный параметр. То есть никакой авто­риза­ции не тре­бует­ся.

Так как нам инте­рес­на информа­ция о поль­зовате­лях, в качес­тве зна­чения будем исполь­зовать users . Но имя парамет­ра нуж­но будет переб­рать. Раз ответ при­шел в фор­мате JSON, переда­вать параметр мы будем так же. Для перебо­ра я исполь­зовал Burp Intruder.

И находим наз­вание нуж­ного парамет­ра — download . Ответ очень боль­шой, поэто­му сох­раня­ем в файл и выводим в jq .

Нам дос­тупны хеши паролей поль­зовате­лей, поэто­му для перебо­ра поп­робу­ем узнать алго­ритм с помощью hashid .

В качес­тве алго­рит­ма шиф­рования, ско­рее все­го, исполь­зует­ся SHA-256. Давай выберем из спис­ка все пары логинов и паролей.

cat users. dump| jq | grep 'email"\ |password' | cut -d '"' -f 4 > users. txt

За­тем мож­но все пос­ледова­тель­нос­ти . htb\ n заменить дво­ето­чием, тог­да мы получим стро­ки типа логин: пароль . Отправ­ляем спи­сок прог­рамме John the Ripper и ука­зыва­ем фор­мат хеша. Спус­тя нес­коль­ко секунд получим пароль.

john -form = dynamic = 'sha256( $p) ' --wordlist = ~/ tmp/ wordlists/ Passwords/ rockyou. txt creds. txt

С получен­ными учет­ными дан­ными мы можем авто­ризо­вать­ся на сай­те.

Точка опоры

Пользовательский сервис

Мы можем перей­ти к снип­петам и соз­дать свой. Так у нас будет воз­можность менять и уда­лять его.

При изме­нении снип­пета переда­ются его парамет­ры и тип: пуб­личный или нет. Тог­да я решил переб­рать иден­тифика­тор снип­пета, что­бы узнать, как работа­ет кон­троль дос­тупа к изме­нению парамет­ров. И у нас получи­лось сде­лать пуб­личным чей‑то снип­пет.

Прос­мотрим вытащен­ный нами снип­пет и най­дем там HTTP-заголо­вок базовой аутен­тифика­ции. Декоди­руем стро­ку Base64 и получа­ем учет­ные дан­ные для поль­зовате­ля jean .

С получен­ными учет­ными дан­ными можем авто­ризо­вать­ся в Gitea. Там нам дос­тупен один про­ект.

Gitea

Сам про­ект — это пла­гин бра­узе­ра для быс­тро­го опо­веще­ния об ошиб­ках. В нас­трой­ках про­екта находим соав­тора, это нам при­годит­ся.

Прос­матри­вая исто­рию изме­нений, обра­щаем вни­мание, что при пуб­ликации сооб­щения его текст дол­жен филь­тро­вать­ся.

На­ходим подоб­ный фраг­мент в коде текуще­го парамет­ра.

Из сооб­щения уда­ляет­ся любая пос­ледова­тель­ность сим­волов, если она зак­лючена в тре­уголь­ные скоб­ки, то есть похожа на HTML-тег. Так­же если при­сутс­тву­ет пос­ледова­тель­ность сим­волов, при­веден­ных в перемен­ной filter . Но в самом регуляр­ном выраже­нии ошиб­ка, так уда­лит­ся толь­ко пер­вое вхож­дение пос­ледова­тель­нос­ти в тегах. Про­верим это, для чего запус­тим веб‑сер­вер и отпра­вим сле­дующую стро­ку:

qwe < qwe> < img src= "http:// 10. 10. 14. 7/ test" >

В логах веб‑сер­вера уви­дим под­клю­чение, зна­чит, мож­но про­экс­плу­ати­ровать хра­нимую XSS.

Хранимая XSS